クロップは試合終了のホイッスル直後、この若き司令塔がもたらした絶大な影響力をすぐさま強調した。元リヴァプール監督は、ヴィルツが試合の先制点でトム・ビショフを見事にアシストする場面を、明らかな称賛のまなざしで見守っていた。さらにヴィルツは、自ら結果を確実なものとするべく違いを生み、後半には見事なシュートで勝利を決定づけた。

「我々が目指すプレーは『フロ』・ヴィルツに合っている」と、クロップは試合後にAZ へ語った。「今日、リヴァプールの誰もがとてもうれしく思っているはずだ。あの青年はプレーする喜びにあふれ、信じられないほど懸命に努力してきた」