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翻訳者：
「リヴァプールの誰もがとても喜んでいる！」。ユルゲン・クロップが、アンフィールドのスターが批判を黙らせた後、ドイツ代表で見せたフロリアン・ヴィルツの圧巻のプレーを称賛
ヴィルツが代表戦で批判を封じる
ヴィルツは、最近の批判に対し、国際舞台での見事なパフォーマンスで断固として応えた。23歳の攻撃的MFは、ドイツがセルビアに2-0で快勝した一戦で文句なしの主役となった。リヴァプールで国内シーズンの厳しい立ち上がりを経験していたヴィルツだが、代表チームが最も彼を必要としていた場面で、まさに絶妙なタイミングで圧巻のプレーを披露した。
- AFP
クロップがヴィルツを絶賛
クロップは試合終了のホイッスル直後、この若き司令塔がもたらした絶大な影響力をすぐさま強調した。元リヴァプール監督は、ヴィルツが試合の先制点でトム・ビショフを見事にアシストする場面を、明らかな称賛のまなざしで見守っていた。さらにヴィルツは、自ら結果を確実なものとするべく違いを生み、後半には見事なシュートで勝利を決定づけた。
「我々が目指すプレーは『フロ』・ヴィルツに合っている」と、クロップは試合後にAZ へ語った。「今日、リヴァプールの誰もがとてもうれしく思っているはずだ。あの青年はプレーする喜びにあふれ、信じられないほど懸命に努力してきた」
戦術的な自由が真の可能性を引き出す
セルビア戦での圧巻のパフォーマンスは、ヴィルツにとってまさに極めて重要なタイミングで生まれた。アンフィールドで迎えた今季序盤の立ち上がりが驚くほど鈍かったことで、ファンや識者から厳しい視線を向けられてきたためだ。
しかし、23歳のヴィルツは、自身の本来の持ち味を明確に引き出す戦術システムの中で、完全に息を吹き返したように見えた。創造し、仕掛け、そして敵陣深くのエリアを自由に動き回る裁量を与えられたことで、試合のテンポを支配し、セルビア守備陣に絶えず問題を突きつけた。
- Getty Images Sport
ギリシャ戦に焦点を当てる
ヴィルツとチームメートたちにとって、当面の焦点はこの高いパフォーマンスレベルをアウェーでも維持することに移る。ドイツ代表は現在のインターナショナルブレイク最後の、注目度の高い一戦に向けて、日曜日にギリシャへ遠征する予定だ。
アテネでも力強いパフォーマンスを見せれば、この才能あるMFにとって極めて実り多い1週間を完璧に締めくくることになる。それはまた、過密な国内日程を前に、新たな自信をたっぷり携えてマージーサイドへ戻ることも意味する。リヴァプールのサポーターは、この見事な代表での好調ぶりが今後のクラブでのプレーにそのままつながることを間違いなく願っているはずだ。
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