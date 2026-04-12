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リヴァプールの若手リオ・ングモハをPSG戦で先発させるべきとの声が上がる中、ヴィルジル・ファン・ダイクは「謙虚な彼なら大丈夫」と語った。
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アンフィールドの新記録保持者の台頭
ングモハはリヴァプールで歴史を塗り替え続けている。フルハム戦で決めたゴールで、彼はアンフィールドで得点を挙げたクラブ史上最年少のプレミアリーグ選手となった。17歳225日での達成は、ラヒーム・スターリングの記録を更新し、欧州で最も期待される才能としての地位を確固たるものにした。
この冷静なフィニッシュで先制し、チームは2-0で勝利した。FAカップとチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマンに敗れていたリヴァプールにとって、この活躍は大きな希望だ。
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ファン・ダイクが若手を支持
チャンピオンズリーグ準々決勝PSG戦第2戦を前に、2試合合計0－2でリードされるリヴァプールでは、ファンがングモハの先発起用を望んでいる。キャプテンのファン・ダイクは、10代の彼がプレッシャーに動揺しないとし、今季のメンタリティと努力を称えた。
火曜のアンフィールドでの試合でングモハが先発する可能性について、ファン・ダイクは「彼は難なくこなすだろう。謙虚で努力家であり、人の話を聞く。常に上達を求め、大きな夢を持つ。その姿勢を保てるかは彼と周囲次第だ。私は何も変わらないと信じている」と語った。
スターリングのベンチマークを上回る
ングモハは、8月のニューカッスル戦で16歳にしてリヴァプールの最年少得点者となった。今回のフルハム戦でも得点を挙げ、攻撃の要としての期待が高まっている。
ファン・ダイクは、こうした称賛がフォワードの原動力になると信じ、こう語った。「彼はラヒームの記録を塗り替えた。素晴らしいことで、さらにモチベーションになるはずだ。 「それを当然と思ってはいけないし、彼も思わないだろう。彼は前進し続けなければならない。火曜日のメンバーや戦術を決めるのは監督だ。先発だろうがベンチだろうが、全員がチームの一員だと感じなければならない。それがPSGに勝つために必要なことだ。」
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去っていったレジェンドたちが残した空白を埋める
モハメド・サラーとアンディ・ロバートソンの退団が迫る中、ングモハの台頭は大きな意味を持つ。2人はシーズン終了後にアンフィールドを去ると発表し、フラム戦で感動的に迎えられた。しかし、彼らの departure はチームに大きなリーダーシップと戦力の空白を残す。