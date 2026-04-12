ングモハはリヴァプールで歴史を塗り替え続けている。フルハム戦で決めたゴールで、彼はアンフィールドで得点を挙げたクラブ史上最年少のプレミアリーグ選手となった。17歳225日での達成は、ラヒーム・スターリングの記録を更新し、欧州で最も期待される才能としての地位を確固たるものにした。

この冷静なフィニッシュで先制し、チームは2-0で勝利した。FAカップとチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマンに敗れていたリヴァプールにとって、この活躍は大きな希望だ。







