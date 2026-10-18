リヴァプールのアカデミーから台頭した新星ングモハが、強いメンタリティーの重要性を強調した。リヴァプールが敵地でブレントフォードに苦戦の末、2-1で勝利した後のことだ。チームが10人のブレントフォードを相手に0-1とリードされる中、18歳のングモハは流れを変えるべく52分に投入された。その起用が反撃のきっかけとなり、ビクトル・ムニョスとアレクサンデル・イサクのゴールで、リヴァプールはGtechコミュニティ・スタジアムで勝ち点3を手にした。

「見ていた人にとっては、展開が目まぐるしい試合だったと思う。でも、こういう試合こそ自分たちが求めているものだし、勝ち点3を取れたことがチームのメンタリティーの強さを示している。間違いなく厳しいけれど、『自分は試合に影響を与えられる』という正しい心構えで入れば、きっと何でもできると思う」とングモハはクラブ公式サイトに語った。

途中出場したングモハは、ピッチに入った瞬間からブレントフォードの守備陣に仕掛けようとし、自信を見せた。さらに、こう続けた。「今日も、厳しい試合になることは分かっていた。敵地でのブレントフォード戦は決して簡単じゃない。だから積極的にプレーして、チームの勝利に貢献したかった。幸い、それができた」