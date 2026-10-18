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リヴァプールの若き逸材リオ・ングモハ、アンフィールドでの急成長の秘訣を明かす
ブレントフォードで途中出場から存在感を発揮
リヴァプールのアカデミーから台頭した新星ングモハが、強いメンタリティーの重要性を強調した。リヴァプールが敵地でブレントフォードに苦戦の末、2-1で勝利した後のことだ。チームが10人のブレントフォードを相手に0-1とリードされる中、18歳のングモハは流れを変えるべく52分に投入された。その起用が反撃のきっかけとなり、ビクトル・ムニョスとアレクサンデル・イサクのゴールで、リヴァプールはGtechコミュニティ・スタジアムで勝ち点3を手にした。
「見ていた人にとっては、展開が目まぐるしい試合だったと思う。でも、こういう試合こそ自分たちが求めているものだし、勝ち点3を取れたことがチームのメンタリティーの強さを示している。間違いなく厳しいけれど、『自分は試合に影響を与えられる』という正しい心構えで入れば、きっと何でもできると思う」とングモハはクラブ公式サイトに語った。
途中出場したングモハは、ピッチに入った瞬間からブレントフォードの守備陣に仕掛けようとし、自信を見せた。さらに、こう続けた。「今日も、厳しい試合になることは分かっていた。敵地でのブレントフォード戦は決して簡単じゃない。だから積極的にプレーして、チームの勝利に貢献したかった。幸い、それができた」
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右ウイングの役割を極める
ロンドン西部での一戦は、ングモハにとって今季8試合目の出場となり、右サイドでプレーしたことが特に目を引いた。生粋の左サイドのアタッカーとして知られていた若手は、より万能なFWになるべく、急速にプレーの幅を広げている。今季、チーム内でステップアップを遂げる中で、この戦術的な役割での成長は特に際立っている。
「ニューカッスル戦の頃から今までで、右サイドでのプレーはかなり良くなったと思う。理解も深まっていると思うし、イングランド代表の遠征に参加したことも間違いなく大きな助けになった。今は両サイドでプレーするのが好きだし、武器が一つ増えるからいいことだね」とFWは語った。
アンフィールドの新世代の逸材たち
クラブがアカデミー出身選手をトップチームの試合メンバーに引き続き組み込む中、トップチーム入りに迫っている若手はングモハだけではない。ングモハ、トレイ・ニョニ、ルイス・クーマスの3人は、ミッドウィークのLASKとのチャンピオンズリーグの試合で先発した後、ブレントフォード戦ではベンチから出場した。こうして継続的にハイレベルな試合を経験することは、長期的にトップチームへ移行する上で不可欠だと考えられている。
「試合日程には本当に多くの試合がある。先発でも途中出場でも、得られたチャンスを生かさなければならない。僕もトレイもクーマスも、みんなそうしている。だから、このまま続けて、正しい道を歩み続けるだけだ」と、ングモハは語った。
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ブレントフォードの勝利が引き金に、負傷の悪夢が始まる
ブレントフォード戦でのングモハの見事な活躍にもかかわらず、勝利の喜びは深刻な負傷者が相次いだことで大きくかき消された。試合中に負傷したドミニク・ソボスライとジェレミー・フリンポンは、長期離脱を余儀なくされる見込みだ。過密日程が続くリヴァプールにとって、両選手の離脱は痛いタイミングでの出来事となった。立て直しに使える時間は少なく、火曜夜のビジャレアル戦に向けて早急に態勢を整え、対応しなければならない。
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