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リヴァプールの指揮官アンドニ・イラオラ、1250万ポンドのFWフェデリコ・キエーザに冷酷な移籍最後通告
イラオラが容赦ない戦力整理を断行へ
イラオラはリヴァプール監督就任からまだ3カ月しか経っていないが、このスペイン人指揮官はすでに妥協のないスカッド編成の決断を下している。MF遠藤航は今季ここまで1分もプレーしていないことから、1月を前に戦力外候補に置かれた。
そして今、キエーザも同様に不安定な立場に置かれている。28歳のウインガーはイラオラのチャンピオンズリーグ登録メンバーからも完全に除外されており、アンフィールドでのキャリアを守るために懸命に戦っている。
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キエーザに退団を通告
プレシーズン中に腰の下部を負傷したキエーザは、今週になってようやくトップチームのトレーニングに復帰した。しかし、このアタッカーはすでに、新たな指揮官にアピールするための極めて厳しい戦いに直面している。
イタリアメディア『カルチョ・メルカート』によると、イラオラ監督はこのFWに厳しい最後通告を突きつけたという。ユヴェントスの元選手である同選手は、指揮官のトップチーム構想に速やかに食い込めないのであれば「荷物をまとめろ」と告げられたと報じられている。
この厳しい現実は、遠藤とともにリヴァプールの欧州登録メンバーから最近外れたことに続くものだ。これはこのイタリア人選手にとって見慣れた状況でもあり、昨季も当初はリストから外され、その後9月に負傷したジョヴァンニ・レオーニに代わって登録されていた。
マージーサイドでの悲惨な時期
キエーザのプレミアリーグでの時間は、2024年夏にアルネ・スロットの下で加入して以来、極めて期待外れなものとなっている。攻撃のオプションとして迎え入れられ、リヴァプールで重要な役割を担うことが期待されていた。
しかし実際には、アンフィールドでの在籍期間は不調と長引く負傷問題に大きく苦しめられてきた。ウインガーの同選手はクラブで50試合に出場してわずか5得点にとどまり、当初の期待に応えられていない。
このアタッカーは新たな指揮体制の下で再出発を図ることを望んでいたが、プレシーズンでの負傷がトレーニングピッチでイラオラにアピールするチャンスを大きく妨げた。
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1月の移籍市場を見据えて
キエーザは2028年6月に満了を迎える長期契約で、依然としてリヴァプールに拘束されている。ただ、退団は早ければ次の1月の移籍市場で実現する可能性がある。
28歳の同選手は、ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表への復帰に強い意欲を抱いており、その目標を実現するには継続的な出場機会が必要となる。リヴァプールの先発メンバーに食い込めなければ、移籍は避けられない情勢だ。
その場合、リヴァプールは2年あまり前に支払った1250万ポンドの移籍金を、可能な限り回収しようとするとみられる。現時点では、キエーザはマージーサイドで自らの価値を素早く証明しなければならない。
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