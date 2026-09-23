プレシーズン中に腰の下部を負傷したキエーザは、今週になってようやくトップチームのトレーニングに復帰した。しかし、このアタッカーはすでに、新たな指揮官にアピールするための極めて厳しい戦いに直面している。

イタリアメディア『カルチョ・メルカート』によると、イラオラ監督はこのFWに厳しい最後通告を突きつけたという。ユヴェントスの元選手である同選手は、指揮官のトップチーム構想に速やかに食い込めないのであれば「荷物をまとめろ」と告げられたと報じられている。

この厳しい現実は、遠藤とともにリヴァプールの欧州登録メンバーから最近外れたことに続くものだ。これはこのイタリア人選手にとって見慣れた状況でもあり、昨季も当初はリストから外され、その後9月に負傷したジョヴァンニ・レオーニに代わって登録されていた。