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Steven Gerrard Arne SlotGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

リヴァプールの不振に「悲しみ」を覚える中、スティーヴン・ジェラードがアルネ・スロット監督の解任の可能性について見解を述べた

アルネ・スロット
リヴァプール
スティーブン・ジェラード
マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
FAカップ
プレミアリーグ

リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードは、マンチェスター・シティに0-4で惨敗したFAカップの試合を受け、アルネ・スロット監督の将来について「心配している」と認めたが、同監督の解任は望んでいない。元キャプテンは、全大会を通じて直近5試合でわずか1勝にとどまっている状況を踏まえ、チームに闘志が欠けていると批判した。

  • リヴァプール、FAカップで敗退

    FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4と完敗し、今シーズン全大会通算15敗目を喫したことで、リヴァプールの雰囲気は一変した。レッズは試合の流れを変える好機を序盤に逃したが、エティハド・スタジアムでその後見せた精神的な崩れぶりは、観戦者を呆然とさせた。

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    スロットへの圧力が高まっている

    昨夏、新戦力獲得に過去最高の4億4600万ポンドを投じたにもかかわらず、スロット監督の2年目は大きく停滞している。リヴァプールは現在、プレミアリーグ首位のアーセナルに21ポイント差をつけられ、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて厳しい戦いを強いられており、ジェラードはこれに落胆している。

    「オーナーや上層部がその差、つまりヴィラやユナイテッドとの差が広がるか、さらに悪化するのを見れば、監督の立場が危うくなるのではないかと心配だ」とジェラードはtalkSPORTに語った。「そんな事態にはなってほしくない。 「僕はアルネ・スロットの大ファンだ。彼の初年度の采配には圧倒された。彼は素晴らしい人物だし、明らかに非常に優れた監督だ。これまでの仕事ぶりを見れば明らかだ。

    「この状況の鍵となるのはフラム戦だと思う。ユナイテッドやヴィラにさらにプレッシャーをかけ、来週のPSG戦まで持ちこたえられれば、5、6日後にはすべてがうまくいき、状況も好転するだろう。だが、もしこれがさらに悪化するようなことがあれば、率直に言って、監督のことが心配になる」

    彼はリヴァプールの水準低下について次のように付け加えた。「悲しみという点では、個々の選手やチーム全体を見る限り、あなた以上に私が感じていると言わせてもらいたい。なぜなら、彼らはチームのアイデンティティから、そして過去数年間に築き上げてきた基準から、あまりにもかけ離れてしまっているからだ。」

  • ジェラードが選手のメンタリティに疑問を呈する

    ジェラードはマンチェスター・シティ戦での敗戦の経緯について深い懸念を表明し、試合後の選手たちの発言の一部は、結果そのものよりもむしろチームにとって有害だったかもしれないと指摘した。元リヴァプールのMFは、現在のチームに見られる粘り強さの欠如は、アンフィールドで求められる水準に達していないと述べた。

    「相手にはチャンスがあったが、それを活かせなかった。ビッグマッチでは、チャンスが訪れた時に確実に決めなければならないというのは、誰もが知っていることだ」とジェラードは説明した。 「シティの功績を否定するつもりはない。彼らは試合を通して素晴らしいプレーを見せた。しかし、リヴァプールが崩れていった様子は本当に憂慮すべきものであり、さらに懸念されるのは、試合後に選手たちが『闘志がなかった』『試合を諦めてしまった』といった発言をしていることだ。

    「リヴァプールFCにおいて、ピッチ上でそんなことがあってはならないし、ピッチ外でそんな発言がされることなど絶対にあってはならない。だから、正直言って、非常に憂慮すべき状況だ」

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    リヴァプールは、トップ4入りを争う中で、アストン・ヴィラに5ポイント、マンチェスター・ユナイテッドに6ポイント差をつけられている。チームは水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてパリ・サンジェルマンと対戦した後、週末にはフルハムとの重要なプレミアリーグの試合に臨むことになる。

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