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リヴァプールの不振に「悲しみ」を覚える中、スティーヴン・ジェラードがアルネ・スロット監督の解任の可能性について見解を述べた
リヴァプール、FAカップで敗退
FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4と完敗し、今シーズン全大会通算15敗目を喫したことで、リヴァプールの雰囲気は一変した。レッズは試合の流れを変える好機を序盤に逃したが、エティハド・スタジアムでその後見せた精神的な崩れぶりは、観戦者を呆然とさせた。
- AFP
スロットへの圧力が高まっている
昨夏、新戦力獲得に過去最高の4億4600万ポンドを投じたにもかかわらず、スロット監督の2年目は大きく停滞している。リヴァプールは現在、プレミアリーグ首位のアーセナルに21ポイント差をつけられ、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて厳しい戦いを強いられており、ジェラードはこれに落胆している。
「オーナーや上層部がその差、つまりヴィラやユナイテッドとの差が広がるか、さらに悪化するのを見れば、監督の立場が危うくなるのではないかと心配だ」とジェラードはtalkSPORTに語った。「そんな事態にはなってほしくない。 「僕はアルネ・スロットの大ファンだ。彼の初年度の采配には圧倒された。彼は素晴らしい人物だし、明らかに非常に優れた監督だ。これまでの仕事ぶりを見れば明らかだ。
「この状況の鍵となるのはフラム戦だと思う。ユナイテッドやヴィラにさらにプレッシャーをかけ、来週のPSG戦まで持ちこたえられれば、5、6日後にはすべてがうまくいき、状況も好転するだろう。だが、もしこれがさらに悪化するようなことがあれば、率直に言って、監督のことが心配になる」
彼はリヴァプールの水準低下について次のように付け加えた。「悲しみという点では、個々の選手やチーム全体を見る限り、あなた以上に私が感じていると言わせてもらいたい。なぜなら、彼らはチームのアイデンティティから、そして過去数年間に築き上げてきた基準から、あまりにもかけ離れてしまっているからだ。」
ジェラードが選手のメンタリティに疑問を呈する
ジェラードはマンチェスター・シティ戦での敗戦の経緯について深い懸念を表明し、試合後の選手たちの発言の一部は、結果そのものよりもむしろチームにとって有害だったかもしれないと指摘した。元リヴァプールのMFは、現在のチームに見られる粘り強さの欠如は、アンフィールドで求められる水準に達していないと述べた。
「相手にはチャンスがあったが、それを活かせなかった。ビッグマッチでは、チャンスが訪れた時に確実に決めなければならないというのは、誰もが知っていることだ」とジェラードは説明した。 「シティの功績を否定するつもりはない。彼らは試合を通して素晴らしいプレーを見せた。しかし、リヴァプールが崩れていった様子は本当に憂慮すべきものであり、さらに懸念されるのは、試合後に選手たちが『闘志がなかった』『試合を諦めてしまった』といった発言をしていることだ。
「リヴァプールFCにおいて、ピッチ上でそんなことがあってはならないし、ピッチ外でそんな発言がされることなど絶対にあってはならない。だから、正直言って、非常に憂慮すべき状況だ」
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次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは、トップ4入りを争う中で、アストン・ヴィラに5ポイント、マンチェスター・ユナイテッドに6ポイント差をつけられている。チームは水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてパリ・サンジェルマンと対戦した後、週末にはフルハムとの重要なプレミアリーグの試合に臨むことになる。