リヴァプールの不振に「悲しみ」を覚える中、スティーヴン・ジェラードがアルネ・スロット監督の解任の可能性について見解を述べた

昨夏、新戦力獲得に過去最高の4億4600万ポンドを投じたにもかかわらず、スロット監督の2年目は大きく停滞している。リヴァプールは現在、プレミアリーグ首位のアーセナルに21ポイント差をつけられ、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて厳しい戦いを強いられており、ジェラードはこれに落胆している。

「オーナーや上層部がその差、つまりヴィラやユナイテッドとの差が広がるか、さらに悪化するのを見れば、監督の立場が危うくなるのではないかと心配だ」とジェラードはtalkSPORTに語った。「そんな事態にはなってほしくない。 「僕はアルネ・スロットの大ファンだ。彼の初年度の采配には圧倒された。彼は素晴らしい人物だし、明らかに非常に優れた監督だ。これまでの仕事ぶりを見れば明らかだ。

「この状況の鍵となるのはフラム戦だと思う。ユナイテッドやヴィラにさらにプレッシャーをかけ、来週のPSG戦まで持ちこたえられれば、5、6日後にはすべてがうまくいき、状況も好転するだろう。だが、もしこれがさらに悪化するようなことがあれば、率直に言って、監督のことが心配になる」

彼はリヴァプールの水準低下について次のように付け加えた。「悲しみという点では、個々の選手やチーム全体を見る限り、あなた以上に私が感じていると言わせてもらいたい。なぜなら、彼らはチームのアイデンティティから、そして過去数年間に築き上げてきた基準から、あまりにもかけ離れてしまっているからだ。」