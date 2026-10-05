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リヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが、マンチェスター・ユナイテッドのアイコンであるギャリー・ネヴィルと働く新たな役割に就く
驚きの新たなフットボール同盟
リヴァプールのレジェンドであるジェラードが、長年の宿敵の一人のもとで正式に仕事を始めた。元MFは、ユナイテッドのレジェンドであるネヴィルの新たなサッカー番組に出演する契約を結んだと、『Liverpool Echo』が報じている。
ジェラードは、ネヴィルとともに仕事をして大きな成功を収めてきた元チームメート、ジェイミー・キャラガーの後を追う形となる。今後2人は、The Overlap Dailyと名付けられた新たなYouTubeプロジェクトで同じプラットフォームを共有することになる。
この新番組は、最新のサッカーニュースと議論を毎日まとめてサポーターに届けることを約束している。毎週平日の午後4時に配信され、スターぞろいの解説陣を世界中の視聴者のもとへ送り届ける。
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かつてのプレミアリーグのライバルを再び結びつける
この新たな取り組みで最も興味深い点は、かつて激しくしのぎを削ったライバル同士の協業が続いていることだ。ジェラードとネビルは、現役時代を通じてリヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの熾烈な対立の両陣営に立っていた。
しかし今、その歴史的な確執を脇に置き、フットボールメディア界を代表する声を築こうとしている。『The Overlap Daily』は、専門的な視点や予想に加え、定期的に出演する著名ゲストによる独占的な見解を融合させることを目指している。
さらに、ファンも日々の議論の中心に据えられる。この番組では専用の電話参加コーナーが設けられ、サポーターからの直接の質問も受け付けることで、視聴者がかつての英雄たちに異議を唱える機会が与えられる。
過密日程にさらに加わる
今回の新たな役割により、ジェラードの多忙なメディア活動には、さらに注目度の高い仕事が加わることになった。元MFは今季、すでにテレビでの仕事にも復帰しており、TNT Sportsでレギュラー解説者を務めている。
『Overlap Daily』での役割として、ジェラードは同番組の月曜版でレギュラーホストとして初登場する。スタジオでは人気スポーツ司会者のベッキー・アイブスと共演する予定だ。
この番組には、看板出演者に加えて、元プロ選手の豪華な顔ぶれがそろっている。ジョー・ハート、ジェイミー・レドナップ、アシュリー・ヤング、ピーター・シュマイケルといったおなじみの名前も、週を通して定期的に出演することが決まっている。
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週間スケジュールはこうなっている
月曜日のジェラードとアイブスによる番組に続き、バトンはおなじみの顔ぶれが入れ替わりで引き継ぐ。火曜日版では、ケリー・ケイツが元チームメートのヤングとハートとともに出演する。
週半ばの担当は、トッテナム色の強い顔ぶれとなる。水曜日の番組では、元スパーズのレドナップとティム・シャーウッドが議論の1時間で司会を務める。
木曜日の放送では、エヴァートンの英雄ダンカン・ファーガソンと元ウェールズ代表GKマーク・クロスリーが司会を務める。最後に、金曜日のローンチ番組はキャラガーとネヴィルが、YouTubeスターのマーク・ゴールドブリッジとともに進行する。
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