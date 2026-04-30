リヴァプールのモハメド・サラーが、元マンチェスター・シティのスターとプレーするため、欧州の強豪へ移籍するとの噂がある。

トルコの強豪フェネルバフチェが、リヴァプールのレジェンド・サラー獲得の有力候補に急浮上した。サウジ移籍が噂されたが、本人は欧州残留を希望。フェネルバフチェ幹部は代理人と既に2度会談し、移籍の可能性を協議している。

9年にわたるリバプールでの活躍を終え、今夏退団する見込みだ。当初2027年までの契約延長が合意されていたが、クラブはフリー移籍を認める方向で調整している。 フェネルバフチェは移籍金ゼロながら、週給33万3000ポンド前後という高額報酬を用意する見込みで、サラーを欧州屈指の高給プレーヤーとして迎え入れる構えだ。