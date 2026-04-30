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リヴァプールのモハメド・サラーが、元マンチェスター・シティのスターとプレーするため、欧州の強豪へ移籍するとの噂がある。
フェネルバフチェがサラー獲得の有力候補に急浮上
トルコの強豪フェネルバフチェが、リヴァプールのレジェンド・サラー獲得の有力候補に急浮上した。サウジ移籍が噂されたが、本人は欧州残留を希望。フェネルバフチェ幹部は代理人と既に2度会談し、移籍の可能性を協議している。
9年にわたるリバプールでの活躍を終え、今夏退団する見込みだ。当初2027年までの契約延長が合意されていたが、クラブはフリー移籍を認める方向で調整している。 フェネルバフチェは移籍金ゼロながら、週給33万3000ポンド前後という高額報酬を用意する見込みで、サラーを欧州屈指の高給プレーヤーとして迎え入れる構えだ。
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懐かしい顔ぶれと再会
サラーがイスタンブールへ移籍すれば、才能豊かな選手や元プレミアリーグのライバルが待つロッカールームに入る。フェネルバフチェは補強に積極的で、元マンチェスター・シティGKエデルソンやW杯優勝経験あるMFカンテを獲得した。
欧州トップレベルでプレーできる点が、このエジプト人選手にとって大きな魅力だ。サウジアラビアのPIF（公共投資基金）はサラーを「次期クリスティアーノ・ロナウド」と位置づけ、リーグの顔として獲得を狙っているとされるが、本人は沈黙を保っている。
欧州の強豪クラブとMLSが依然として関心を示している。
フェネルバフチェだけが状況を注視しているわけではない。エジプト代表ディレクターのイブラヒム・ハッサン氏は、パリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘンなど強豪クラブも関心を示していると語る。ハッサン氏はスター選手に対し、欧州トップレベルに残るよう勧告。「パリ・サンジェルマン、バイエルン、イタリアのクラブからオファーがあると聞いている」とON Sportに語った。
さらに、メジャーリーグサッカー（MLS）のニューヨーク・シティFCが興味を示していることについても「MLSに移れば彼は注目を失う。私が今メッシのことを思い出さないように、誰も彼のことを忘れるだろう」と語り、北米移籍に警鐘を鳴らした。
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アンフィールドでの別れの試合が依然として最優先である
移籍が正式に決まる前に、サラーはリヴァプールで最後の活躍に集中している。クリスタル・パレス戦（3-1勝利）で負ったハムストリングの負傷で、すでに最後の試合を終えたとの懸念もあった。しかし、このFWはシーズン終了前に復帰し、アンフィールドのサポーターにふさわしい別れを告げると見込まれている。