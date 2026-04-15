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リヴァプールのヒューゴ・エキティケがPSG戦で負傷。診断の結果、9か月間の離脱が見込まれる。
- AFP
レッズのスター選手がシーズン絶望の打撃を受ける
リヴァプールが懸念していたエキティケの負傷について、フランス紙『レキップ』が右アキレス腱断裂と報じた。 この負傷で、今夏6900万ポンドで加入した彼はフランス代表でのW杯出場を逃し、来シーズンも長期離脱となる見込みだ。
- AFP
スロットが厳しい負傷状況の評価を示す
公式診断前にもかかわらず、接触なしでのフランス人選手の負傷に、アンフィールドの空気は重かった。試合後、スロット監督は「よくない兆候だ」と語り、欧州カップ戦敗退と主軸FWの離脱という二重の打撃を認めた。
スロット監督はPSG戦敗退直後、「状況は良くない。皆が理解していると思う」と語った。
素晴らしいデビューシーズンが中断された
負傷により、元アイントラハト・フランクフルトの彼はリヴァプールでの印象的なデビューシーズンを中断した。全45試合で17ゴール6アシストを記録していた。 PSG戦ではシュート21本を放ちながら無得点に終わり、決定力不足に悩むチームにとって大きな痛手だ。これは2022年5月の決勝でレアル・マドリードに0-1で敗れた際の24本以来、CLで最も多くシュートしながらも得点を奪えなかった試合となった。
- AFP
マージーサイド・ダービーが待ち受けている
リヴァプールは日曜にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエヴァートンとの「マージーサイド・ダービー」に向け、急いでチームを立て直さなければならない。現在プレミアリーグ5位（52ポイント）の「レッズ」は、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得へ必死だ。イングランドに5枠目の欧州大会出場枠が保証されていることも後押しする。エキティケが離脱し、今シーズンのタイトル獲得が困難な中、スロット監督は停滞する攻撃陣を再活性化するため、コディ・ガクポとサラーに期待するしかない。