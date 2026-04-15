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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

リヴァプールのヒューゴ・エキティケがPSG戦で負傷。診断の結果、9か月間の離脱が見込まれる。

ウーゴ・エキティケ
リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
アルネ・スロット

リヴァプールは、ウーゴ・エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱するという報せに衝撃を受けている。フランス代表の彼は、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でパリ・サンジェルマンに敗れた試合中に担架で運ばれ、今シーズンの残り試合と今夏のワールドカップ出場が絶たれた。

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    レッズのスター選手がシーズン絶望の打撃を受ける

    リヴァプールが懸念していたエキティケの負傷について、フランス紙『レキップ』が右アキレス腱断裂と報じた。 この負傷で、今夏6900万ポンドで加入した彼はフランス代表でのW杯出場を逃し、来シーズンも長期離脱となる見込みだ。

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    スロットが厳しい負傷状況の評価を示す

    公式診断前にもかかわらず、接触なしでのフランス人選手の負傷に、アンフィールドの空気は重かった。試合後、スロット監督は「よくない兆候だ」と語り、欧州カップ戦敗退と主軸FWの離脱という二重の打撃を認めた。

    スロット監督はPSG戦敗退直後、「状況は良くない。皆が理解していると思う」と語った。

  • 素晴らしいデビューシーズンが中断された

    負傷により、元アイントラハト・フランクフルトの彼はリヴァプールでの印象的なデビューシーズンを中断した。全45試合で17ゴール6アシストを記録していた。 PSG戦ではシュート21本を放ちながら無得点に終わり、決定力不足に悩むチームにとって大きな痛手だ。これは2022年5月の決勝でレアル・マドリードに0-1で敗れた際の24本以来、CLで最も多くシュートしながらも得点を奪えなかった試合となった。

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    マージーサイド・ダービーが待ち受けている

    リヴァプールは日曜にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエヴァートンとの「マージーサイド・ダービー」に向け、急いでチームを立て直さなければならない。現在プレミアリーグ5位（52ポイント）の「レッズ」は、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得へ必死だ。イングランドに5枠目の欧州大会出場枠が保証されていることも後押しする。エキティケが離脱し、今シーズンのタイトル獲得が困難な中、スロット監督は停滞する攻撃陣を再活性化するため、コディ・ガクポとサラーに期待するしかない。

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