公式診断前にもかかわらず、接触なしでのフランス人選手の負傷に、アンフィールドの空気は重かった。試合後、スロット監督は「よくない兆候だ」と語り、欧州カップ戦敗退と主軸FWの離脱という二重の打撃を認めた。

スロット監督はPSG戦敗退直後、「状況は良くない。皆が理解していると思う」と語った。