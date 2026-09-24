メスタージャに到着したエリオットは、直近の苦戦を過去のものにしたいと強く望んでいた。「ここに来て、定期的にプレーし、違うリーグを経験する機会が欲しかった」と同選手は語った。「自分の目標は、自信を取り戻し、自由にプレーし、サッカーを楽しむことだ」

このMFは、クラブ首脳陣から当初寄せられていた信頼についても強調した。指揮官の突然の解任直前、同選手は「カルロス・コルベランとは何度か電話で話し、自分の目標や、選手として何を期待されているのかについて話し合った」と述べた。「シーズンのスタートは難しいものだったが、まだ先は長い」

自身の体重をめぐる批判が強まる中でも、エリオットはオンライン上で冷静な姿勢を示そうとしてきた。代表ウィークを前に、同選手はインスタグラムに「バレンシアニスタの皆さん、休み明けに会いましょう！ これからも努力を続け、より良くなって戻ってきます。応援ありがとう」と投稿した。



