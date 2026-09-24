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リヴァプールのスター、ハーヴェイ・エリオットが「太り過ぎ」と警告 バレンシアへのレンタル移籍は悪夢に転じる
バレンシアの混乱の中、エリオットのコンディションに痛烈批判
エリオットのバレンシアへのレンタル移籍は、急速に破綻へ向かっている。アストン・ヴィラでの不本意な期間を経て再出発を求めた23歳だが、今季のラ・リーガでは途中出場3試合でわずか88分間のプレーにとどまっている。
スペインメディア『Marca』は、このMFのコンディションに厳しい評価を下しており、実戦に適した理想体重を大きく上回った状態で加入したと主張。そのうえで、エリオットはリヴァプールで大きく狂い、異例のものとなったプレシーズンの代償を払っていると示唆している。
混乱はピッチ内にとどまらない。バレンシアは開幕7試合で5敗を喫して順位表19位に沈んでおり、この悲惨な成績の結果、エリオット加入からわずか数日後にカルロス・コルベラン監督が解任された。
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指揮官の解任が続く中でも、MFは前向きさを保つ
メスタージャに到着したエリオットは、直近の苦戦を過去のものにしたいと強く望んでいた。「ここに来て、定期的にプレーし、違うリーグを経験する機会が欲しかった」と同選手は語った。「自分の目標は、自信を取り戻し、自由にプレーし、サッカーを楽しむことだ」
このMFは、クラブ首脳陣から当初寄せられていた信頼についても強調した。指揮官の突然の解任直前、同選手は「カルロス・コルベランとは何度か電話で話し、自分の目標や、選手として何を期待されているのかについて話し合った」と述べた。「シーズンのスタートは難しいものだったが、まだ先は長い」
自身の体重をめぐる批判が強まる中でも、エリオットはオンライン上で冷静な姿勢を示そうとしてきた。代表ウィークを前に、同選手はインスタグラムに「バレンシアニスタの皆さん、休み明けに会いましょう！ これからも努力を続け、より良くなって戻ってきます。応援ありがとう」と投稿した。
レンタル契約の条項と監督交代によって停滞したキャリア
エリオットのキャリアは、この2年間で大きく停滞している。リヴァプールでアルネ・スロット監督の構想から外れると、アストン・ヴィラへ放出されたが、出場時間はわずか304分にとどまった。ヴィラのウナイ・エメリ監督は、3500万ポンドの買い取り義務条項が発動するのを避けるため、意図的にエリオットを起用しなかった。
マージーサイドへ戻ると、新たにリヴァプール監督に就任したアンドニ・イラオラは、すぐさまエリオットを戦力外と判断した。このMFは2028年までアンフィールドとの契約を残しているが、バレンシアは来夏に買い取る義務を負っておらず、その長期的な去就は依然として極めて不透明である。
現在、バレンシアはエリオットのプレミアリーグ水準の給与の大部分を負担しており、彼はチーム内で3番目の高給取りとなっている。この多額の財政的コミットメントが、スペインでの鈍いスタートを巡る期待と、それに伴う批判をさらに強めている。
- AFP
ハビエル・アギーレ体制下での正念場の数週間
エリオットは今、自身のスペインでのレンタル移籍を立て直すための極めて重要な3週間に直面している。代表ウィークは、体重を落とし、試合勘を高め、クラブが求めるフィジカル面の基準を満たすための、いわば個別調整のプレシーズンとなっている。
新たにバレンシアを率いるハビエル・アギーレ監督に、早急に好印象を与えなければならない。元メキシコ代表監督のアギーレは契約が今季終了までとなっているため、即座に結果を求められる立場にある。エリオットが先発メンバーに食い込むことを望むなら、ミスの許される余地はない。
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