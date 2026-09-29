マクサンス・ラクロワとともにフランス代表の守備を支える役目を担った21歳の元レンヌ所属選手は、90分を通して際立って落ち着いたプレーを見せた。そのフィジカルの強さはとりわけ印象的で、危険なベルギーの前線を抑え込むべく、空中戦や地上での競り合いで何度も主導権を握った。

多くの若手選手であればこの舞台に気圧されてもおかしくないが、ジャケはこれほど大きなプレッシャーのかかる環境で託された責任をむしろ楽しんでいるように見えた。リヴァプールでのクラブレベルから国際舞台への移行も違和感なくこなし、なぜ彼が欧州で最も将来を嘱望される守備の才能の一人と見なされているのかをあらためて示した。デビュー戦の重圧にもかかわらず、ボールを持った際の技術の高さも明白で、1-0の接戦で勝利したフランスが後方から攻撃を組み立てる上で確かな土台となった。