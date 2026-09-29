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翻訳者：
リヴァプールのスター、ジェレミー・ジャケがベルギー戦でフランス代表デビューを無失点で飾り、高い基準を設定した。
リバプールの若手にとって鮮烈なデビュー戦
マクサンス・ラクロワとともにフランス代表の守備を支える役目を担った21歳の元レンヌ所属選手は、90分を通して際立って落ち着いたプレーを見せた。そのフィジカルの強さはとりわけ印象的で、危険なベルギーの前線を抑え込むべく、空中戦や地上での競り合いで何度も主導権を握った。
多くの若手選手であればこの舞台に気圧されてもおかしくないが、ジャケはこれほど大きなプレッシャーのかかる環境で託された責任をむしろ楽しんでいるように見えた。リヴァプールでのクラブレベルから国際舞台への移行も違和感なくこなし、なぜ彼が欧州で最も将来を嘱望される守備の才能の一人と見なされているのかをあらためて示した。デビュー戦の重圧にもかかわらず、ボールを持った際の技術の高さも明白で、1-0の接戦で勝利したフランスが後方から攻撃を組み立てる上で確かな土台となった。
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勝利にもかかわらず高い基準を維持した
結果が伴い、自身にとってもデビュー戦でのクリーンシートという成果を手にしたにもかかわらず、ジャケは試合終了後のメディア対応で自らのパフォーマンスに厳しい評価を下した。若きセンターバックは、チームとしての結果には満足している一方で、自身のプレーには大きな改善の余地があると考えていることを明確にした。この完璧を追い求める飽くなき姿勢こそ、プレミアリーグの強豪の厳しい視線の下、アンフィールドで日々身を置くエリート環境の象徴だ。
試合を振り返り、このDFは試合中に自分が犯したと感じたミスのことが、すでに頭に浮かんでいたと認めた。「DFである以上、クリーンシート以上にいいものはない。それに最後は勝利もついてきた。うれしいとしか言えない。ただ、満足しているかと言われれば、違う。攻撃面でのボールが2、3回あって、奪い返した後でもっとうまくできたと思う。でも全体としてはうれしい。勝ち点3とクリーンシートを持って帰ることができた」と、このDFは説明した。
ジダン、新たな才能を試す
ジャケの起用は、ジダンがフレッシュなエネルギーを代表チームに取り込むという、より広い戦略の一環だった。この名将は、クラブレベルで好パフォーマンスを見せている選手にチャンスを与えることをためらわず、ベルギー戦はその格好の試金石となった。ジャケが最終ラインで輝きを放つ一方、他のデビュー組も存在感を示そうとしており、その中には新体制下で初先発を果たしたスタッド・レンヌのFWエステバン・ルポールも含まれていた。フランスにとってこの夜は、移行期と新時代への期待に彩られたものとなった。
ジャケとラクロワのディフェンスラインでのコンビは、フランス代表の将来像を垣間見せた。ベテラン選手たちが去りつつある中、新世代がチーム内で恒常的な地位を築く扉は開かれている。
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リヴァプールのDFの今後を見据えて
指揮官就任以降、ジダンは新戦力を積極的に組み込む姿勢を示しており、ジャケのパフォーマンスは名将にとって十分に考えさせられるものとなった。DFは金曜日のイタリア戦でもポジション維持を狙っており、再び規律あるプレーを見せれば序列をさらに上げる可能性がある。複数の主力DFが好調維持へのプレッシャーにさらされる中、リバプールの若手はネーションズリーグの戦いが進むにつれて、先発メンバー入りのチャンスを生かす絶好の立場にいる。
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