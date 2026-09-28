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リヴァプールのスター、コーディ・ガクポがセルビア戦で激しいタックルを受け、オランダ代表から離脱
リヴァプールのスターに代表戦で負傷の痛手
アンドニ・イラオラは、ガクポが今回の代表ウィンドーの残りを欠場することが正式に決まったことで、重要な攻撃の担い手の1人のコンディションを気にかけることになりそうだ。元PSVアイントホーフェンのスターは、オランダ代表のセルビア戦で先発出場したが、その夜は痛ましい形で短く終わった。この出来事はベオグラードで行われた試合の前半早々に起き、27歳の同選手は激しいチャレンジの犠牲となった。報道によると、ガクポはサシャ・ルキッチのタックルを受けて負傷し、ルキッチにはこの危険なチャレンジでイエローカードが提示されたという。
オランダサッカー協会（KNVB）は月曜午後、この選手が回復プロセスを始めるため、すでに代表キャンプを離れたことを確認した。これにより、今後の試合に向けたシャビの戦術プランには大きな穴が空くことになる。
- AFP
シャビが交代選手を招集せず
リヴァプールのFWが大きな注目を集める形で離脱したにもかかわらず、オランダ代表のコーチングスタッフは今回の中断期間における残り2試合に向けて追加招集を行わないことを決めた。シャビは、左サイドの空席を埋めるだけの戦力層が現在の陣容に十分あると考えている。日曜夜に途中出場で好印象を残したルーベン・ファン・ボメルは、先発の座を争う見込みだ。チームにはノア・ラングも引き続き名を連ねており、指揮官は今後の試合で攻撃力を維持するための異なる2つの選択肢を持つことになる。
既存メンバーを維持するという決断は、指揮官の若手有望株への信頼を示すものだが、ガクポのベテランとしての存在感が欠ける影響は間違いなく感じられるはずだ。オランダ代表は今週木曜にテッサロニキでギリシャと対戦し、その後アイントホーフェンのフィリップス・スタディオンに戻って10月の日程を締めくくる予定となっている。
リヴァプールのメディカルスタッフが厳戒態勢に
プレミアリーグの強豪は、オランダ代表選手の状態をめぐって気をもむことになりそうだ。選手はさらなる評価を受けるため、マージーサイドへ戻る準備を進めている。リヴァプールは、ガクポがAXAトレーニングセンターでメディカルスタッフによる追加の評価を受けるため、今後クラブに戻ると認めた。オランダ代表の陣営からの初期報道では、問題は足首に関連していると示唆されているものの、イングランドで検査を受けるまでは損傷の程度の全容は依然として不明だ。そのタイミングはアンフィールドを本拠地とするチームにとって特にデリケートで、プレミアリーグ首位の座を維持しようとしているところである。
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マンチェスター・シティとの重要な一戦が迫る
リヴァプールにとって最大の懸念は、来週日曜日のマンチェスター・シティとの大一番にガクポが出場可能かどうかだ。リヴァプールは10月11日、アンフィールドでエンツォ・マレスカ率いるチームを迎える予定となっており、すでにタイトルの行方を左右し得る一戦として注目を集めている。AXAトレーニングセンターのメディカルチームは、このFWが可能な限り早期に回復できるよう、24時間体制で取り組むことになる。
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