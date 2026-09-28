アンドニ・イラオラは、ガクポが今回の代表ウィンドーの残りを欠場することが正式に決まったことで、重要な攻撃の担い手の1人のコンディションを気にかけることになりそうだ。元PSVアイントホーフェンのスターは、オランダ代表のセルビア戦で先発出場したが、その夜は痛ましい形で短く終わった。この出来事はベオグラードで行われた試合の前半早々に起き、27歳の同選手は激しいチャレンジの犠牲となった。報道によると、ガクポはサシャ・ルキッチのタックルを受けて負傷し、ルキッチにはこの危険なチャレンジでイエローカードが提示されたという。

オランダサッカー協会（KNVB）は月曜午後、この選手が回復プロセスを始めるため、すでに代表キャンプを離れたことを確認した。これにより、今後の試合に向けたシャビの戦術プランには大きな穴が空くことになる。