リヴァプールのスター選手、アレクシス・マカリストがアルゼンチン代表に合流する際、大胆な新ヘアスタイルを披露した

かつてブライトンに所属していたこの選手は、お馴染みのスタイルから、シャープな坊主頭にイメージチェンジした。彼はインスタグラムでこの変身を公開し、「親の背を見て子は育つ」というキャプションを添え、元プロサッカー選手である父のカルロス・マカリストルをタグ付けした。

このニュースが報じられたのは、同MFにとって多忙な時期にあたる。彼は現在、代表戦期間中にチームを離れているリヴァプールの13人の選手の一人だ。中東の地政学的懸念により、アルゼンチン対スペインの「フィナリッシマ」対決が中止となったが、マカリスターは自国の今後の試合に集中し続けている。現世界王者のアルゼンチン代表は、2026年ワールドカップに向けた準備を続ける中、親善試合でモーリタニアとザンビアと対戦する予定だ。







