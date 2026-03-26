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リヴァプールのスター選手、アレクシス・マカリストがアルゼンチン代表に合流する際、大胆な新ヘアスタイルを披露した
マック・アリスターの坊主頭が話題を呼んでいる
かつてブライトンに所属していたこの選手は、お馴染みのスタイルから、シャープな坊主頭にイメージチェンジした。彼はインスタグラムでこの変身を公開し、「親の背を見て子は育つ」というキャプションを添え、元プロサッカー選手である父のカルロス・マカリストルをタグ付けした。
このニュースが報じられたのは、同MFにとって多忙な時期にあたる。彼は現在、代表戦期間中にチームを離れているリヴァプールの13人の選手の一人だ。中東の地政学的懸念により、アルゼンチン対スペインの「フィナリッシマ」対決が中止となったが、マカリスターは自国の今後の試合に集中し続けている。現世界王者のアルゼンチン代表は、2026年ワールドカップに向けた準備を続ける中、親善試合でモーリタニアとザンビアと対戦する予定だ。
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チームメイトたちがその変貌に反応する
マック・アリスターのチームメイトたちがコメント欄に殺到するまで、そう時間はかからなかった。ライアン・グラヴェンベルフは笑い顔の絵文字を連投して反応し、カーティス・ジョーンズは「いい奴だ」と書き込んだ。自身も丸刈りヘアに馴染み深いイブラヒマ・コナテは、ハートの絵文字を投稿して賛同を示した。
アンフィールドでの将来をめぐる不透明感
アーネ・スロット監督率いるリヴァプールのミッドフィールドにおける中心選手であるにもかかわらず、マック・アリスターの長期的な将来に関する噂は絶えない。報道によると、特にリヴァプールが過渡期を迎えていることから、レアル・マドリードがこの背番号10の選手を注視しているという。父親のカルロス氏は最近、依然として「契約更新のオファーを待っている」状態であり、クラブの今後の計画を知りたいと語った。
自身のキャリアについて、このミッドフィルダーはストリーマー「La Agusneta」に対し、「父親になってから、優先順位が変わるようになった。自分のやりたいことだけをするのは、それほど利己的ではないかもしれない」と語った。また、いずれはルーツに戻りたいという想いを明かし、「アルヘンティノス・ジュニアーズに戻りたい。父や兄弟たちがそこで育ち、私たちは感謝しているからだ。 そしてもちろん、いずれはボカにも戻りたい」
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次は何が待っているのでしょうか？
今のところ、マカリストルの優先事項は、マージーサイドに戻る前に代表チームで成功を収めることだ。 2023年にアンフィールドに加入し、サディオ・マネから背番号10を引き継いで以来、このアルゼンチン人選手はチームの進化における中心的存在となっている。しかし、新しいヘアスタイルが彼のプレーにおける新たなスタートを意味するかどうかは、まだ未知数だ。2025-26シーズンの不本意な戦いのなかで、彼は批判にさらされたリヴァプールのスター選手の一人だからだ。
しかし、米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップでタイトル防衛を目指すアルゼンチン代表の最終メンバーに、彼が選出されることは確実視されている。