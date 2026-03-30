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リヴァプールのスター選手モハメド・サラーがハリー・ケインやヴィンセント・コンパニーの加入と関連付けられたことを受け、バイエルン・ミュンヘンは同選手への接触を否定した
感情的な別れが移籍の噂を呼ぶ
この攻撃的選手は、ソーシャルメディアに投稿した心からのメッセージ動画で退団を明らかにし、その去就をめぐって憶測が飛び交っている。エジプト代表のイブラヒム・ハッサン監督は、このウインガーの代理人がバイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、そしてセリエAのクラブからオファーを受けているという話を耳にしたと示唆した。
こうした噂が広まる中、彼の代理人であるラミー・アッバスはX（旧Twitter）で状況を説明し、「モハメドが来シーズンどこでプレーするかは我々にも分からない。つまり、他の誰も知らないということだ」と述べた。
- AFP
バイエルンのスポーツディレクターが噂を否定
同選手がハリー・ケインやヴィンセント・コンパニーのいるチームへの移籍を巡り様々な憶測が飛び交う中、このドイツのクラブは事態を明確にする動きを見せた。スポーツディレクターのマックス・エベルはWinwinの取材に対し、バイエルンが同FWの獲得を目指しているという噂を完全に否定した。エベルは次のように述べた。「いいえ、モハメド・サラーはバイエルン・ミュンヘンから何のオファーも受けていません」
クラブはこの争奪戦から明確に距離を置いている一方、報道によると、メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミも、リオネル・メッシとプレーするために彼を米国へ招くことを断念したようだ。
アンフィールド退団は監督交代に伴うもの
このフォワードの退団は、マージーサイドでの激動の時期を経てのものだ。アーネ・スロット監督との公の確執により、同選手は12月に3試合連続でベンチ外となった。しかし、両者の関係は修復され、アフリカネイションズカップから復帰後の14試合で、このウインガーは5得点を挙げている。 リヴァプールが契約最終年の権利を放棄する準備を進める中、元監督のユルゲン・クロップは、後継者の確保についてクラブに警告を発した。クロップは次のように述べた。「このタイプの選手は代えが効かない。誰かがその穴を埋めることはあるだろうが、モハメド・サラーという特定の選手のことか？ 彼のような選手が他に存在するかどうかさえ、私には分からない。」
- AFP
後世に残る遺産を遺す
彼は、プレミアリーグ優勝2回やチャンピオンズリーグ優勝を含む8つのタイトルを獲得し、クラブ史上最も多くの栄冠に輝いた選手の一人としてチームを去ることになる。 輝かしい9年間の在籍期間中、彼は435試合に出場し、驚異的な255ゴールを記録した。この卓越した記録により、彼はクラブ史上3位の通算得点王としての地位を確固たるものにした。彼の上には、285ゴールを挙げたレジェンドのロジャー・ハントと、346ゴールという歴代最多記録を保持するイアン・ラッシュがいるのみである。クラブ首脳陣は、彼の多大な貢献に対する感謝の意を表し、早期の退団を認めることを決定した。