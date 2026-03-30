リヴァプールのスター選手モハメド・サラーがハリー・ケインやヴィンセント・コンパニーの加入と関連付けられたことを受け、バイエルン・ミュンヘンは同選手への接触を否定した

この攻撃的選手は、ソーシャルメディアに投稿した心からのメッセージ動画で退団を明らかにし、その去就をめぐって憶測が飛び交っている。エジプト代表のイブラヒム・ハッサン監督は、このウインガーの代理人がバイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマン、そしてセリエAのクラブからオファーを受けているという話を耳にしたと示唆した。

こうした噂が広まる中、彼の代理人であるラミー・アッバスはX（旧Twitter）で状況を説明し、「モハメドが来シーズンどこでプレーするかは我々にも分からない。つまり、他の誰も知らないということだ」と述べた。