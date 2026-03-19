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Mohamed SalahGetty
Gill Clark

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リヴァプールのスター選手モハメド・サラーがガラタサライ戦の大敗の中で交代を要請したことを受け、アルネ・スロット監督が負傷状況について最新情報を伝えた

リヴァプールのアルネ・スロット監督は、水曜日に開催されたチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦、ガラタサライ戦の後半に交代を申し出たモハメド・サラーの負傷状況について最新情報を明らかにした。エジプト代表のサラーはこの試合でPKを失敗したものの、アシストと見事なゴールを決めてその失態を挽回。リヴァプールは準々決勝進出を決めた。

  • リバプールの勝利でサラーが活躍

    水曜日のチャンピオンズリーグで、リヴァプールがガラタサライを4-0で下し、サラーは自身通算50ゴール目を記録した。リヴァプールの「エジプトの王」は、得意のカーブをかけたシュートを決めて得点を締めくくり、前回王者のパリ・サンジェルマンとの準々決勝進出を決めた。しかし、サラーはゴールを決めた直後に軽い怪我を負ったようで交代を希望し、試合を最後までプレーすることはなかった。

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    スロットがサラーの負傷状況について最新情報を伝える

    スロット監督は勝利後、サラーについて記者団に次のように語った。「彼は交代を求めていたが、それは得点を十分挙げたからではなく、何か違和感を感じていたからだ。だから、週末の試合やその後の状態を見てみよう」

    リバプールの指揮官はまた、サラーのゴールについて称賛し、次のように付け加えた。「ハーフタイム直前にPKを外した直後に（あのゴールを決めた）ということは、彼の人柄をよく物語っている。 個人にとってもチームにとっても、それは時に辛いことだ。だからこそ、後半のチームの戦いぶりを称賛したい。今シーズンは多くの逆境に直面し、前半や後半を通じてチャンスを次々と作り出しながらも、そのパフォーマンスに見合う結果が出せず、得点に結びつかない試合が数多くあったからだ。

    「しかし、モとチームは後半、あのようなプレーを見せてくれた。まずヒューゴへの素晴らしいアシストを決め、続いて彼の代名詞とも言えるゴールを決めた。このスタジアムやこのクラブのために何度も決めたあのゴールだ。中央に切り込んでゴール上隅を突き刺した。これは彼の精神力の強さを物語っているが、間違いなくチーム全体の強さも示している。今シーズン、我々が直面してきた逆境を考えれば、なおさらのことだ。」

  • サラーに新たな役割？

    スロット監督は、ガラタサライ戦でサラーをより「インサイド」的な役割で起用した判断についても問われ、次のように語った。「その判断はモ（・サラー）だけのためではなく、多くの要素を考慮したものです。試合中にチームを助けることができるよう、常に準備を整えようと努めています。しかし、今夜の勝利は戦術によるものではなく、主に選手たちが積み重ねてきた努力と、ファンからの後押しによるものだと思います。 もちろん、戦術も助けにはなります。しかし、このハードワーク、この激しさ、そしてプレーの連携こそが、戦術よりも常に重要なんです。ただ残念ながら、この戦術は以前にも採用したことがあります――フランクフルト戦のアウェイ、インテル・ミラノ戦のアウェイ、その他いくつかの試合で。しかし今シーズンは、そのたびに選手が負傷してしまい、特定のポジションで特定のタイプの選手が欠けるため、再びこの戦術を実行できなかったのです。

    「つまり、この戦術は以前にも使ったことがあるが、残念ながら今夜もジョー・ゴメスがプレーできなかった。ジェレミー・フリンポンを交代させざるを得なかったのは、もちろんあまり好都合ではなかったが、カーティス［ジョーンズ］がまた素晴らしい働きを見せてくれた。今シーズンは、システムや適切なプレースタイルを見つけたと思った瞬間に誰かが負傷し、それに代わる適任者がいないため、また適応して変更を余儀なくされる、という繰り返しだった。 しかし、それも監督という仕事の一部だ。だから、それについて文句を言うわけにはいかない。」

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    リヴァプールは4月の準々決勝でPSGと対戦し、その勝者は準決勝でレアル・マドリードかバイエルン・ミュンヘンのいずれかと対戦することになる。その前に、リヴァプールはプレミアリーグでブライトンと、FAカップの準々決勝でマンチェスター・シティと対戦する。

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