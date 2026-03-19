リヴァプールのスター選手モハメド・サラーがガラタサライ戦の大敗の中で交代を要請したことを受け、アルネ・スロット監督が負傷状況について最新情報を伝えた

スロット監督は勝利後、サラーについて記者団に次のように語った。「彼は交代を求めていたが、それは得点を十分挙げたからではなく、何か違和感を感じていたからだ。だから、週末の試合やその後の状態を見てみよう」

リバプールの指揮官はまた、サラーのゴールについて称賛し、次のように付け加えた。「ハーフタイム直前にPKを外した直後に（あのゴールを決めた）ということは、彼の人柄をよく物語っている。 個人にとってもチームにとっても、それは時に辛いことだ。だからこそ、後半のチームの戦いぶりを称賛したい。今シーズンは多くの逆境に直面し、前半や後半を通じてチャンスを次々と作り出しながらも、そのパフォーマンスに見合う結果が出せず、得点に結びつかない試合が数多くあったからだ。

「しかし、モとチームは後半、あのようなプレーを見せてくれた。まずヒューゴへの素晴らしいアシストを決め、続いて彼の代名詞とも言えるゴールを決めた。このスタジアムやこのクラブのために何度も決めたあのゴールだ。中央に切り込んでゴール上隅を突き刺した。これは彼の精神力の強さを物語っているが、間違いなくチーム全体の強さも示している。今シーズン、我々が直面してきた逆境を考えれば、なおさらのことだ。」