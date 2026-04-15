フランス代表とリヴァプールサポーターに衝撃が走った。アンフィールドでのリヴァプール対PSG戦（0-2で敗戦）で担架で運ばれたエキティケは、アキレス腱断裂と診断された。23歳の彼は約9か月戦線離脱し、今シーズンのクラブ戦とワールドカップ出場が絶望的となった。

この事態を受け、デシャン監督はフランスサッカー連盟を通じて哀悼の意を表した。「彼は火曜日のPSG戦で重傷を負った。今シーズンのリヴァプールでのプレー続行とワールドカップ出場は不可能だ。 「ユーゴはここ数カ月で代表デビューした若手の一人だ。ピッチ内外でチームに完全に溶け込んでいた。この怪我は彼にとって大きな打撃であり、フランス代表にとっても同じだ。彼の落胆は計り知れない。」



