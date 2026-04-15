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リヴァプールのスター選手が負傷した衝撃的なニュースを受け、フランス代表監督のディディエ・デシャンは「計り知れない失望」を表明。そんな中、ユーゴ・エキティケはデシャンから励ましの言葉をかけられた。
エキティケにとって痛手となる挫折
フランス代表とリヴァプールサポーターに衝撃が走った。アンフィールドでのリヴァプール対PSG戦（0-2で敗戦）で担架で運ばれたエキティケは、アキレス腱断裂と診断された。23歳の彼は約9か月戦線離脱し、今シーズンのクラブ戦とワールドカップ出場が絶望的となった。
この事態を受け、デシャン監督はフランスサッカー連盟を通じて哀悼の意を表した。「彼は火曜日のPSG戦で重傷を負った。今シーズンのリヴァプールでのプレー続行とワールドカップ出場は不可能だ。 「ユーゴはここ数カ月で代表デビューした若手の一人だ。ピッチ内外でチームに完全に溶け込んでいた。この怪我は彼にとって大きな打撃であり、フランス代表にとっても同じだ。彼の落胆は計り知れない。」
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レ・ブルースのスタッフからの揺るぎない支援
同選手が競技に復帰するのは2027年と見込まれているが、デシャン監督は元PSGのエキティケが戦術上で重要な存在だったと強調した。代表8試合で2得点を挙げ、フランス代表の攻撃陣で存在感を高めていた。監督は彼が試練を乗り越えると確信している。
「ヒューゴは最高のレベルに返り咲くと確信している。私は彼に、スタッフ一同の全力を尽くして支援したいと伝えた。彼がフランス代表を心から応援してくれると知っているし、私たちも彼を思いやっている」とデシャン監督は語った。
リヴァプールに大きな影響
この衝撃はマージーサイドでも同様だ。チャンピオンズリーグ準々決勝でPSGに敗れたアルネ・スロット監督は、主力ストライカー不在でプレミアリーグ残り試合を戦う。 来季チャンピオンズリーグ出場権を争うクラブにとって、エキティケの離脱は痛手だ。2025年夏、約6900万ポンドでアイントラハト・フランクフルトから加入した彼は、公式戦45試合で17得点6アシストを記録し、チームの中心選手に成長していた。
- AFP
ワールドカップ代表メンバー選びの難題
ワールドカップ代表発表を目前に控えたデシャン監督は、この事態で計画を大幅に見直すことになる。エキティケはかつて先発候補だったが、監督はフランスの人材プールから新戦力を探す必要に迫られ、ベテランの再招集や直前でのサプライズ選出の可能性も出てきた。
このフォワードの代表離脱は、アンフィールドで進む危機をさらに深刻にしている。リヴァプールは日曜、エヴァートンとのマーシーサイド・ダービーに備える。