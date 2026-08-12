SoSは、買収をめぐる臆測が続く中でも、クラブの中核的価値を守ることが最優先であり続けると強調している。同団体は、新たな投資家が重要な意思決定にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを強く懸念している。

ファン団体の声明では、次のように述べられている。「FSG（フェンウェイ・スポーツ・グループ）がクラブを買収するに至った経緯を踏まえれば、誰がクラブを所有し、どのように統治するのか、そしてリヴァプールとそのサポーターの利益を最優先に置くことは、我々全員にとって根本的に重要であると、我々は改めて強調した」

「今回報じられた30％の売却と、それを買収するために組まれたコンソーシアムは重大な意味を持つ。我々のクラブの所有権と管理責任は、SoSとすべてのサポーターにとって最も重要な問題である。

「我々は、他クラブでの同様の売却によって、そのクラブの運営やフットボール部門に顕著な変化が生じ、多くの者がリヴァプールでは見たくないような決定や振る舞いにつながった事例を目の当たりにしてきた」