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リヴァプールのサポーター団体、提案されたジェフ・ベゾスの投資をめぐり説明を要求
ベゾス氏の投資案をめぐり、ファンが説明を求める
サポーター団体「スピリット・オブ・シャンクリー（SoS）」が、クラブの所有権と今後の支配体制に関する明確な説明を求めてリヴァプールに書簡を送った。『ESPN』によると、この動きは、アマゾン創業者ベゾスが関与するコンソーシアムが重要な少数株式の取得に近づいているとする広範な報道を受けたものだ。ファンは、提案されている30％の売却が最終的にアンフィールドでのフットボール運営にどのような影響を及ぼすのかについて、即時の回答を求めている。さらに、取締役会レベルで起こり得る変化について協議するため、クラブ幹部との緊急会談を正式に要請した。
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スピリット・オブ・シャンクリーが支配権の明確化を要求
SoSは、買収をめぐる臆測が続く中でも、クラブの中核的価値を守ることが最優先であり続けると強調している。同団体は、新たな投資家が重要な意思決定にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを強く懸念している。
ファン団体の声明では、次のように述べられている。「FSG（フェンウェイ・スポーツ・グループ）がクラブを買収するに至った経緯を踏まえれば、誰がクラブを所有し、どのように統治するのか、そしてリヴァプールとそのサポーターの利益を最優先に置くことは、我々全員にとって根本的に重要であると、我々は改めて強調した」
「今回報じられた30％の売却と、それを買収するために組まれたコンソーシアムは重大な意味を持つ。我々のクラブの所有権と管理責任は、SoSとすべてのサポーターにとって最も重要な問題である。
「我々は、他クラブでの同様の売却によって、そのクラブの運営やフットボール部門に顕著な変化が生じ、多くの者がリヴァプールでは見たくないような決定や振る舞いにつながった事例を目の当たりにしてきた」
コンソーシアムは莫大な資金力を誇るが、経験を欠いている
ベゾスの推定個人資産は2100億ポンドで、『ワシントン・ポスト』とブルー・オリジンを所有していることでも知られる。ただ、これまでNFLフランチャイズとの関係が取り沙汰されてきたにもかかわらず、世界で3番目に裕福なこの人物にスポーツチームへの投資経験はない。
同氏は、フェイスブック共同創業者のエドゥアルド・サベリンを含む著名投資グループの一員でもある。現在このコンソーシアムを率いているのは、インドの鉄鋼王ラクシュミ・ミッタルの娘婿であるアミット・バティアだ。グループ内でスポーツビジネス運営の経歴を持つ主要人物はバティアだけである。バティアは最近、18年間にわたる在籍を経て、クイーンズ・パーク・レンジャーズの共同オーナー兼取締役を退任した。
- Getty Images Sport
FSGからの取締役会レベルの回答を待つ
リヴァプールの親会社であるFSGは、これまでも常に外部投資の受け入れに前向きな姿勢を維持してきた。クラブの価値は、FSGが2010年に支払った3億ポンドから、現在は約45億ポンドへと急騰している。FSGは先月、バティア氏が率いるコンソーシアムが戦略的な少数持ち分投資に関心を示したことを認めた。正式な取引成立に至る前に、ファンは取締役会の議席や影響力に関する正式な回答を待っている。
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