リヴァプールのカリスマ的英雄でチャンピオンズリーグ優勝経験のある選手が、31歳で現役引退を発表した。

オリギは引退発表後、ファンに宛てたメッセージで決断の理由を説明し、キャリアを支えてくれた人々への感謝を述べた。

「選手として成し遂げたいことはすべて達成しました」とインスタグラムに投稿。「最大の舞台でプレーし、幼い頃の夢だったタイトルも獲得できました。すべてに感謝しています。支えてくれた世界中のファン、チーム、スタッフ、家族に感謝。代表としてベルギーとケニアのルーツを背負えたことも誇りです。次のステージへ進みます。」

私を支えてくれたクラブ、監督、チームメイトには、ピッチの外でも成長させてくれたことに感謝しています。母国ベルギーとルーツであるケニアのためにプレーできたことを誇りに思います。そして家族や親しい人々へ、あなたたちがいたから今の私があります。永遠に感謝しています。ひとつの使命は果たしました。今、次の使命へ歩み出します。旅は続きます。







