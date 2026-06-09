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リヴァプールのカリスマ的英雄でチャンピオンズリーグ優勝経験のある選手が、31歳で現役引退を発表した。
オリギが現役を引退
オリギが31歳で現役引退を発表した。元リヴァプールのストライカーはSNSで「選手生活は終わった」と明かした。トップチームでの最後の出場からわずか2年後の決断だ。
現代サッカーではまだ若い年齢での引退だが、彼はトップレベルで成功を収めたキャリアに区切りをつけた。特にリヴァプール時代はユルゲン・クロップ監督の下、重要な試合で得点を挙げる「試合を決める選手」として記憶されている。
オリギ、充実したサッカー人生を振り返る
オリギは引退発表後、ファンに宛てたメッセージで決断の理由を説明し、キャリアを支えてくれた人々への感謝を述べた。
「選手として成し遂げたいことはすべて達成しました」とインスタグラムに投稿。「最大の舞台でプレーし、幼い頃の夢だったタイトルも獲得できました。すべてに感謝しています。支えてくれた世界中のファン、チーム、スタッフ、家族に感謝。代表としてベルギーとケニアのルーツを背負えたことも誇りです。次のステージへ進みます。」
私を支えてくれたクラブ、監督、チームメイトには、ピッチの外でも成長させてくれたことに感謝しています。母国ベルギーとルーツであるケニアのためにプレーできたことを誇りに思います。そして家族や親しい人々へ、あなたたちがいたから今の私があります。永遠に感謝しています。ひとつの使命は果たしました。今、次の使命へ歩み出します。旅は続きます。
アンフィールドでの記憶がオリギの功績を形作る
リヴァプールでレギュラーではなかったものの、オリギは重要な場面で得点を重ね「カルト的人気」を得た。エヴァートン戦での終了間際の決勝弾や、バルセロナを4-0で逆転したチャンピオンズリーグでの活躍は、クロップ体制のハイライトとして語り継がれている。
最も象徴的なのは2019年チャンピオンズリーグ決勝トッテナム戦での2点目で、クラブ6度目の欧州制覇を決定づけた。
リヴァプール退団後、オリギはACミランで36試合2得点、ノッティンガム・フォレスト（レンタル）で22試合1得点と結果を残せず、ミランのトップチームから外れた。
- AFP
定年後の生活
オリギはサッカーを引退し、新たな道へ進む準備ができている。具体的な計画は明かしていない。彼の引退で、主要タイトルと忘れがたい瞬間で彩られたキャリアの一章が幕を閉じる。
チャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、FAカップ、リーグカップ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップ制覇のキャリアに幕を閉じる。リバプールファンにとって、彼は大舞台で結果を残した英雄だ。