リヴァプールのウインガー、コディ・ガクポはスウェーデン戦で圧巻のプレーを見せ、オランダ代表で「新たな自由」を謳歌している。

リヴァプールのサポーターは、左から切り込むガクポの姿に慣れている。だがアンフィールドでは、代表戦で見せるような正確なフィニッシュがしばしば欠けていた。 スウェーデン戦では、彼は容赦なく、ロナルド・クーマン監督のシステムに対する自信を如実に示す鋭いシュートでゴール隅を突き刺した。代表通算52試合で23ゴールを挙げているガクポは、現在、クラブでの最近の調子とは比べ物にならないほど高い得点率を維持している。

2024-25シーズン、アルネ・スロット監督の下でプレミアリーグ制覇を遂げたチームでは不可欠な存在だったが、リバプールでは決定力が時折低下した。 昨季は52試合9得点と、W杯での効率性と大きな差がある。「W杯ガクポ」現象はやはり存在するようだ。元PSVの彼は、いまだに最も華やかな舞台で「マン・オブ・ザ・マッチ」級の活躍を披露している。