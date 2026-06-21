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リヴァプールのウインガー、コディ・ガクポはスウェーデン戦で圧巻のプレーを見せ、オランダ代表で「新たな自由」を謳歌している。
クリニカル・ガクポが大会で調子を回復
リヴァプールのサポーターは、左から切り込むガクポの姿に慣れている。だがアンフィールドでは、代表戦で見せるような正確なフィニッシュがしばしば欠けていた。 スウェーデン戦では、彼は容赦なく、ロナルド・クーマン監督のシステムに対する自信を如実に示す鋭いシュートでゴール隅を突き刺した。代表通算52試合で23ゴールを挙げているガクポは、現在、クラブでの最近の調子とは比べ物にならないほど高い得点率を維持している。
2024-25シーズン、アルネ・スロット監督の下でプレミアリーグ制覇を遂げたチームでは不可欠な存在だったが、リバプールでは決定力が時折低下した。 昨季は52試合9得点と、W杯での効率性と大きな差がある。「W杯ガクポ」現象はやはり存在するようだ。元PSVの彼は、いまだに最も華やかな舞台で「マン・オブ・ザ・マッチ」級の活躍を披露している。
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オランダ復活の鍵は戦術的「自由」
代表でより高いレベルを発揮する理由を問われたガクポは、クラブの戦術への不満をにじませた。 代表での目覚ましい活躍について問われると、彼は「少し違うんです」と認め、「ここでのプレーの仕方、監督が求めるポジション、クラブでの自由度の違いですね」と語った。しかしAXAトレーニングセンターで波紋を避けるためか途中で言葉を止め、「基本的にはそういうことです」と結んだ。
日本戦の引き分け時よりもバランス良く流動的な前線で活躍した。 サンダーランドのブライアン・ブロッビーと並んでプレーしたガクポは、DFを引きつけるセンターフォワードのおかげでスペースを得て、得意のペナルティエリアへの突進を何度も繰り出した。この「新しい自由」を生かし、彼は2得点を挙げアシストも記録。大会通算得点は1958年以来最速で100に達した。
ブロビーが絶賛を浴びている
ガクポが注目される中、コエマン監督はブロッベイの活躍を強調した。先発したこのパワフルなストライカーは前半に2得点を挙げ、監督の期待に応えた。 「最初のゴールには必要な要素がすべて詰まっていた。ブライアンの得意なプレーだ」とコエマン監督は説明した。「バート・フェルブルッゲンが絶妙なパスを出し、ブライアンがスピードを生かしてゴール前に飛び込んだ。GKからの展開を含め、これ以上の完璧なゴールは想像できない」
ガクポも「彼の強さは最初から分かっていた。本当に強い」と笑いながら語り、17分間で2得点を挙げたブロッベイがチーム攻撃を変えたと強調した。 「彼のボールキープやペナルティエリアへのタイミングの良い侵入は素晴らしい。彼の長所を活かし、2得点を挙げたことをとても嬉しく思う」と語った。
5つ星のパフォーマンスでも、コエマンは更なる向上を求める。
5－1の勝利でも、コエマン監督は納得しない。優勝候補として完成へ導く過程だからだ。監督は「スウェーデンの戦術変更に対応が遅れた」と指摘。「良い結果だが、もっとやれた」と語った。 「5－1の勝利でも、相手が戦術を変えたときに気づくのが遅れた」
開幕戦の引き分けで批判を受けたチームにとって、この勝利は待望だった。コエマンは「どの試合でも勝ちたい。 大会の初戦を勝ってスタートしたかった。選手交代も前回より良かった。絶対に勝たねばならぬ試合だと分かっていたが、緊張はしなかった」