２人の負傷の具体的な状況について、イラオラ監督は、それぞれ異なる経緯によるものだと説明した。「別々のケースだ。ドムは同じ負傷箇所に痛みを感じた。新たな負傷ではなく、おそらく十分に治っていなかったのだろう。だから、復帰にはもう少し時間が必要だ。ジェレミーの負傷は新しいものだ。先日のLASK戦では、最後にけいれんを起こしていたと思う」と語った。さらに、「相手が10人だったので、攻撃面ではロナルドよりも貢献できると思い、彼を投入した。その後、右サイドバックでプレーしたヴィクトルはとても良かったし、高く評価している。ただ、ドムとジェレミーをしばらく欠くことになる」と続けた。