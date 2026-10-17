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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督、ブレントフォード戦勝利後にドミニク・ソボスライとジェレミー・フリンポンの負傷に関する懸念材料を明かす
リヴァプール、負傷で二重の痛手
土曜日に行われたブレントフォードとの接戦を2-1で制したリヴァプールだが、主力2選手の負傷という大きな痛手を負った。試合後、報道陣の取材に応じたイラオラ監督は、ソボスライとフリンポンを当面の間欠くことになると認めた。ソボスライは、直近の2試合を欠場する原因となったハムストリングの負傷が再発し、プレミアリーグのこの試合では32分で退いた。ハーフタイムから途中出場したフリンポンも、わずか7分間のプレーで交代を余儀なくされた。
- AFP
イラオラ、デリケートなチームの選手事情を説明
過密日程はチームに負担をかけており、イラオラ監督は選手のコンディションを巡る難しい判断について語った。「非常に慎重な判断が必要な状況だと思う」と説明した。「2日前にチャンピオンズリーグのアウェー戦を戦い、夜遅くに［帰宅し］、おそらく十分な回復ができていない。すでに2試合に先発して非常に疲れている選手を起用するか、負傷から回復中だが状態に100％の確信は持てない選手を起用するかで迷っている」
主力2人にそれぞれ異なる問題
２人の負傷の具体的な状況について、イラオラ監督は、それぞれ異なる経緯によるものだと説明した。「別々のケースだ。ドムは同じ負傷箇所に痛みを感じた。新たな負傷ではなく、おそらく十分に治っていなかったのだろう。だから、復帰にはもう少し時間が必要だ。ジェレミーの負傷は新しいものだ。先日のLASK戦では、最後にけいれんを起こしていたと思う」と語った。さらに、「相手が10人だったので、攻撃面ではロナルドよりも貢献できると思い、彼を投入した。その後、右サイドバックでプレーしたヴィクトルはとても良かったし、高く評価している。ただ、ドムとジェレミーをしばらく欠くことになる」と続けた。
- Getty Images Sport
リヴァプールは今後どうなる？
リヴァプールは今後、負傷した2選手を欠いたまま難しい試合が続く日程を乗り切らなければならない。総合順位で全勝の勝ち点6を記録しているリヴァプールは、次戦となる火曜日のチャンピオンズリーグでビジャレアルをホームに迎える。欧州での戦いを終えると、プレミアリーグでブライトンをアンフィールドに迎える。
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