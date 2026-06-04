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Emi Martinez Alisson 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

リヴァプールのアリソン獲得交渉が決裂したため、ユヴェントスはエミ・マルティネスにターゲットを切り替えた。

移籍情報
ユヴェントス
エミリアーノ・マルティネス
セリエ A
アストン・ヴィラ
リヴァプール
プレミアリーグ
アリソン・ベッカー

ユヴェントスはアリソン・ベッカーの獲得を断念し、エミリアーノ・マルティネスにターゲットを切り替えた。個人合意の報道もあるが、リヴァプールは移籍を承認せず、新シーズンを前に代替案を探すしかない。

  • リヴァプールはアリソンに関して強硬な姿勢を崩さない

    ユヴェントスによるアリソンへの長期にわたる獲得工作は、終焉を迎えそうだ。ブラジル人GKは数カ月前にセリエAの強豪と個人合意に達したと報じられたが、リヴァプールは強硬な姿勢を崩さず、今夏の放出は意図しておらず、さらに12カ月の契約延長を発動させた。

    複数選手の退団を受け、クラブは陣容の安定を最優先している。内部体制に変化があっても、アリソンに対する姿勢は不変で、ユヴェントスに交渉の余地はほとんどない。このためユヴェントスは、移籍市場で代替案を探し始めた。

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  • Emi Martinez Aston Villa 2024-25Getty

    マルティネスが最優先候補に浮上

    アリソン獲得が難航する中、マルティネスが最有力に。ガゼッタ紙によると、アストン・ヴィラの守護神で2022年W杯ヒーローの彼は移籍に前向きだ。33歳のマルティネスは、経験と勝利のメンタリティで来季ユヴェントス守備をリードすると期待される。

    市場価値は約2000万ユーロでユベントスの予算内だが、年俸600万ユーロが最大の壁だ。

  • ヴィカリオの代替案

    ユヴェントスはトッテナムのG・ヴィカリオにも注目している。29歳の彼はかねてよりセリエA復帰を希望し、一時はインテル移籍目前だった。だがインテルは最終的にJ・マルティネスを選択。そのため、ユヴェントスが本腰を入れればヴィカリオ獲得の道は開ける。

    ビカリオのスパーズとの契約は2028年までだが、クラブは交渉に応じる可能性もある。市場価値は2000万ユーロ前後で、年俸要求も300万～400万ユーロと、ユヴェントスの財政枠に収まる。

  • Emi Martinez Aston Villa 2024-25Getty

    プレシーズン前の重要な決断

    ユヴェントスはチーム再構築のため、新ゴールキーパー獲得を急ぐ。ドゥシャン・ヴラホヴィッチの移籍に備え、主要ポジションの補強にもリソースを割く。

    プレシーズン開始までに信頼できる正GKを確保するのが最優先だ。スパレッティ監督の下、チーム骨格を再構築するにあたり、ビアンコネリは実績のマルティネスか、財政面で現実的なビカリオか、決断を迫られている。