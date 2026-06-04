ユヴェントスによるアリソンへの長期にわたる獲得工作は、終焉を迎えそうだ。ブラジル人GKは数カ月前にセリエAの強豪と個人合意に達したと報じられたが、リヴァプールは強硬な姿勢を崩さず、今夏の放出は意図しておらず、さらに12カ月の契約延長を発動させた。

複数選手の退団を受け、クラブは陣容の安定を最優先している。内部体制に変化があっても、アリソンに対する姿勢は不変で、ユヴェントスに交渉の余地はほとんどない。このためユヴェントスは、移籍市場で代替案を探し始めた。