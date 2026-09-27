イサクは金曜日に行われたルーマニア戦で90分フル出場し、スウェーデンの2-1の勝利で1得点を挙げた。しかし、リヴァプールのストライカーは今後、月曜日のポーランド戦に加え、10月2日のリーグB・グループ4のボスニア・ヘルツェゴビナ戦、そして10月5日のルーマニアとの再戦を欠場することになった。

イサクはすでにプレミアリーグでわずか5試合の出場で4得点を記録しており、ここまでのリヴァプールのリーグ総得点の半分以上を占めている。直近ではボーンマス戦で決勝点を挙げており、この一撃によってアンフィールドでの苦しんだデビューシーズンの得点数をすでに上回った。現在、プレミアリーグ得点王争いで彼を上回っているのはマンチェスター・シティのスーパースター、アーリング・ハーランドのみであり、イラオラの戦術における重要性を際立たせている。