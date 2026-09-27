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リヴァプールに負傷の不安！アレクサンデル・イサクがネーションズリーグでの負傷を受け、スウェーデン代表から帰宅へ
アンフィールドのスターが代表活動で痛手を負う
リヴァプールは、イサクが代表活動中にコンディション面の問題を抱えたため、予定を前倒ししてクラブに戻ることを正式に発表した。プレミアリーグの強豪で圧巻のパフォーマンスを続けているこのスウェーデン代表は、当初このインターナショナルウインドーで4試合の日程に臨む予定だった。しかし、初戦に出場した後、回復に専念するため、今回の期間におけるスウェーデンのネーションズリーグ日程の残り3試合は欠場し、AXAトレーニングセンターで調整を行うことになった。
クラブは、この状況についてサポーターに説明するため、正式な声明を発表し、元ニューカッスル所属選手の今後の対応を明らかにした。発表では「アレクサンデル・イサクは軽傷のため、代表活動からリヴァプールに戻ることになる。FWは今回のインターナショナルブレークにおけるスウェーデンの残り3試合には関与せず、今後はAXAトレーニングセンターでクラブのメディカルスタッフによる検査を受ける」と記された。
- Getty Images Sport
新シーズンは上々の滑り出しとなった
イサクは金曜日に行われたルーマニア戦で90分フル出場し、スウェーデンの2-1の勝利で1得点を挙げた。しかし、リヴァプールのストライカーは今後、月曜日のポーランド戦に加え、10月2日のリーグB・グループ4のボスニア・ヘルツェゴビナ戦、そして10月5日のルーマニアとの再戦を欠場することになった。
イサクはすでにプレミアリーグでわずか5試合の出場で4得点を記録しており、ここまでのリヴァプールのリーグ総得点の半分以上を占めている。直近ではボーンマス戦で決勝点を挙げており、この一撃によってアンフィールドでの苦しんだデビューシーズンの得点数をすでに上回った。現在、プレミアリーグ得点王争いで彼を上回っているのはマンチェスター・シティのスーパースター、アーリング・ハーランドのみであり、イラオラの戦術における重要性を際立たせている。
プレミアリーグのクラブが厳戒態勢にある
国内クラブの監督陣にとって試練の代表ウィークとなっているなか、戦力面の問題に直面しているのはリヴァプールだけではない。「代表ウィークの呪い」は複数のトップクラブを同時に襲っているようで、アーセナルとサンダーランドも主力FWの負傷を報告している。木曜夜には、アムステルダムで行われたドイツ対オランダの激しい一戦で、カイ・ハフェルツがドイツ代表で途中交代を強いられ、ブライアン・ブロビーも同じ試合で打撲を負った。
今回の代表ウィークは通常より長く、プレミアリーグの再開は10月第2週末まで予定されていない。これにより、リヴァプールのメディカル部門にはイサクのコンディション回復に取り組むためのわずかな時間が与えられるが、この先の過密日程を考えれば、イラオラとしては自身の大黒柱が長期離脱を避けることを切望しているはずだ。
- AFP
代表ウィーク明けに大きな試練が待ち受ける
リヴァプールは現在、プレミアリーグ順位表で勝ち点9の6位につけており、首位マンチェスター・シティとは勝ち点6差となっている。代表ウィーク終了後、リヴァプールは10月11日にアンフィールドでシティとの大一番に臨む。
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