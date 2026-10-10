試合前記者会見に臨んだリバプールの指揮官は、この離脱のタイミングに苛立ちを示した。「アレックス・イサクとガクポは出場しない。残念ながら、われわれにとって準備が整っていない」とイラオラは報道陣に語った。「中断期間中の負傷だ。医師から連絡が来ないことをいつも願うものだが、われわれは不運だった」

問題の具体的な内容について、このスペイン人指揮官はこう続けた。「彼らは起用されない。時期について言えば、ガクポは足首の負傷で、痛みにどう対処するかという問題だ。ひどいタックルだったと思う。彼は取り組んでいるが、日曜には間に合わない。イサクは太ももの負傷で、準備ができたと本人が感じる時を待つことになる。長期離脱になるような負傷には見えない。だが、日曜には準備が整わない」

それでもイラオラは、その穴を埋める存在として、今季すでに5度起用している21歳のウェールズ代表ルイス・クーマスに信頼を寄せた。「クーマスにはわれわれの信頼がある」と説明した。「何も大きな驚きではない。その選手は、準備ができていることを示してきた。ほかにもそのポジションをカバーできる選手はいるので、われわれが決断する」



