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リヴァプールに痛手が重なる。アレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポがマンチェスター・シティ戦を欠場へ、アンドニ・イラオラが気がかりな負傷状況を明かす
インターナショナルブレークがリヴァプールに打撃を与える
リヴァプールは、エンツォ・マレスカ率いる首位チームとの一戦に、最も強力な攻撃の武器2人を欠いて臨むことになる。イサクとガクポはともに、直近の代表ウィークで各国代表としてプレーする中、それぞれ問題を抱えた。
ガクポは激しいチャレンジを受けて足首を痛め、オランダ代表のキャンプから離脱を余儀なくされた。一方、イサクはスウェーデン代表での活動中に太ももを負傷。これによりリヴァプールは、今季ここまでリーグ戦5試合で4得点を挙げているFWを欠くことになった。
この二重の痛手により、イラオラは大きな攻撃力を失うことになる。両者はそろってリヴァプールのリーグ無敗スタートに大きく貢献しており、ガクポも今季ここまで全公式戦で2得点4アシストを記録している。
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イラオラ、不運を嘆くもクーマスを支持
試合前記者会見に臨んだリバプールの指揮官は、この離脱のタイミングに苛立ちを示した。「アレックス・イサクとガクポは出場しない。残念ながら、われわれにとって準備が整っていない」とイラオラは報道陣に語った。「中断期間中の負傷だ。医師から連絡が来ないことをいつも願うものだが、われわれは不運だった」
問題の具体的な内容について、このスペイン人指揮官はこう続けた。「彼らは起用されない。時期について言えば、ガクポは足首の負傷で、痛みにどう対処するかという問題だ。ひどいタックルだったと思う。彼は取り組んでいるが、日曜には間に合わない。イサクは太ももの負傷で、準備ができたと本人が感じる時を待つことになる。長期離脱になるような負傷には見えない。だが、日曜には準備が整わない」
それでもイラオラは、その穴を埋める存在として、今季すでに5度起用している21歳のウェールズ代表ルイス・クーマスに信頼を寄せた。「クーマスにはわれわれの信頼がある」と説明した。「何も大きな驚きではない。その選手は、準備ができていることを示してきた。ほかにもそのポジションをカバーできる選手はいるので、われわれが決断する」
ジャケの追い風が攻撃面の不安を相殺
攻撃陣の欠場は痛手だが、リヴァプールは守備面で好材料も得た。ジェレミー・ジャケは、フランスでのA代表デビュー戦で負った打撲から回復し、起用可能となっている。
イラオラはこの若手DFについて、「もちろん、彼はよくやっている。まず第一に、いい選手だ。映像の断片は見ているだろうが、毎日見ていなければ、彼が持っているものを理解することはできない。個人的にも彼のことをうれしく思う。フランス代表でのデビューは、いつだって難しいものだ。彼はいいプレーをしたし、満足していい。ただ、まだ先は長い。コンディションは整っていて、準備はできている。問題ないだろう。明日はトレーニングが必要だ」と語った。
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首位チームを基準に据えて
日曜の一戦は、リヴァプールがタイトル争いを戦い抜けるだけの力を備えているかを早い段階で測る試金石となる。イラオラ監督のチームは無敗を維持しているものの、5試合で3分けを喫しており、完璧なペースで勝ち点を積み上げるマンチェスター・シティに後れを取っている。
指揮官は、現在の首位チームと対戦する挑戦を前向きに受け止めている。イラオラ監督は「ホームのアンフィールドでリーグ首位を迎える、エキサイティングな試合だ」と締めくくった。「彼らは全試合に勝っている。彼らも勝ちに来るし、私たちもそうだ。準備を整え、サポーターを後押ししなければならない。私たちがそのレベルに達していることを願っている。日曜に何が起きても、まだ非常に早い段階だと思う。まだ5試合だが、シティのようなチームと対戦し、自分たちのレベルを示したいのは確かだ。関わる全員にとって非常に大きな試合であり、胸が高鳴る瞬間だ」
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