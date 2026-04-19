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リヴァプールに大きな打撃。エヴァートン戦でGKママルダシュヴィリが負傷し、担架で運ばれた。アルネ・スロット監督はゴールキーパー不足の危機に直面している。
マージーサイド・ダービーで悲劇が起きた
負傷したアリソン・ベッカーの代役を務めていたジョージア人GKは、後半の重要な場面で激しい衝突に遭い、プレー続行不可能となった。
医療スタッフがピッチに駆けつけ、数分間処置を行った結果、担架で運び出すことが決定。リヴァプールのベンチは動揺を隠せなかった。
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けがの経緯
同点ゴールが生まれた場面で、ペナルティエリアに鋭いクロスが送られた。エバートンのFWベトとリヴァプールのDFアンディ・ロバートソンがスライディングでボールに飛び込み、そのままママルダシュヴィリに激突した。
ベトがゴールを決めて喜ぶ一方、ママルダシュヴィリは痛みに動けず。その深刻な様子に、アウェースタンドは静まり返った。
ウッドマンは激戦の最前線に呼び出された
ママルダシュヴィリの負傷により、ダービーの残り時間を守るゴールは第3GKフレディ・ウッドマンに託された。29歳のウッドマンは今夏プレストン・ノース・エンドから加入したが、公式戦での出場はほとんどない。
リバプールのユニフォームで出場したのは、10月のカラバオ・カップでクリスタル・パレスに0-3で敗れた1試合だけだった。
- AFP
アルネ・スロットのGKの悪夢
シーズン佳境を迎え、負傷者が相次ぐリヴァプールのスロット監督は選手起用に苦慮している。アリソンに続きママルダシュヴィリも離脱し、ゴールキーパーという要のポジションで第一、第二選択肢を同時に失った。
リヴァプールは控え選手に依存せざるを得ない。それでも日曜の試合を2-1で制し、プレミアリーグ5位を維持、来季チャンピオンズリーグ出場権の可能性を残した。次節はホームでクリスタル・パレスを迎える。