リヴァプールに大きな打撃。エヴァートン戦でGKママルダシュヴィリが負傷し、担架で運ばれた。アルネ・スロット監督はゴールキーパー不足の危機に直面している。

負傷したアリソン・ベッカーの代役を務めていたジョージア人GKは、後半の重要な場面で激しい衝突に遭い、プレー続行不可能となった。

医療スタッフがピッチに駆けつけ、数分間処置を行った結果、担架で運び出すことが決定。リヴァプールのベンチは動揺を隠せなかった。