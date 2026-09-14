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リヴァプールに今季「望みはない」！エマニュエル・プティが1億2300万ポンドのブラッドリー・バルコラ獲得とリヴァプールのトップ4入りの可能性に痛烈見解
バルコラ、PSGのプレースタイルを警告される
バルコラは大きな期待とともにアンフィールドに到着し、最終的には1億2300万ポンドに達する可能性のある移籍金によって、リヴァプール史上2番目に高額な補強となった。だが、元フランス代表のエマニュエル・プティは、このウインガーがイングランド最高峰の舞台で成功したいのであれば、険しい学びの過程が待っていると考えている。
プティは、元リヨン所属のこの選手がリーグ・アンでやっていたことをそのまま再現することはできないと断言している。「ブラッドリー・バルコラは異なるプレースタイルを学ぶ必要がある」と、プティはBoyle Sportsに語った。「パリ・サンジェルマンは非常に特殊なタイプのサッカーをする。それは彼らのDNAに組み込まれている。ボールの位置にどう反応するかも含めて、すべてが自動化されているようなものだ。
「リヴァプールはそれとは異なるが、バルコラは彼らにここ2シーズン欠けていたものをもたらすだろう。つまり、ボールを運び、DFの背後のスペースを突き、ファイナルサードへの突破を試み、常に1対1の局面を作り出せる選手だ。そういうタイプの選手は、ボールに触れるたびに危険な存在になり得る」
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1億2300万ポンドの精神的プレッシャー
バルコラは週半ばのチャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦勝利で才能の片りんを見せた一方、よりフィジカルでダイレクトなプレースタイルへの移行は、依然として彼にとって最大のハードルとなっている。プティ氏は、この若手選手が9桁に及ぶ移籍金に伴う厳しい視線に耐えられるだけの精神的な強さを備えているのかどうかに疑問を呈した。
「バルコラはパリ・サンジェルマンでプレーしていた時と同じようにプレーするのか。答えはノーだ。なぜなら、リヴァプールは同じやり方ではプレーしないからだ。ただ、彼は同じ能力を持ってプレーするだろう」とプティ氏は説明した。「唯一の疑問は、彼がその移籍金額に対処できるだけのメンタルの強さを持っているかどうかだ。それについては見ていかなければならない」
プティ氏はさらに、「彼には今、それをリヴァプールで成し遂げるチャンスがあるし、すぐにインパクトを残す必要がある。フロリアン・ヴィルツやアレクサンダー・イサクのように、彼を待つことはできない。
「バルコラはリヴァプールに非常に素早く適応する選手だと思う。リヨンを離れてパリ・サンジェルマンに加入した時もそうだった。数週間はかかったが、その後は彼の素晴らしい能力を見せていた」
リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドは見限られた
バルコラ個人の苦戦にとどまらず、プティの見立てによれば、マージーサイドの名門を取り巻く全体的な見通しも厳しい。リバプールはプレミアリーグ開幕から4試合のうちすでに3試合で勝ち点を落としており、前季を5位で終えたチームにとっては不安な傾向だ。
「リバプールとマンチェスター・ユナイテッドには、今季は望みがない」と、このワールドカップ優勝経験者は率直に語った。「チェルシーと同じように失点が多すぎる。それに加えて、私は両クラブと、彼らが移籍市場でやったことに対して、さらに納得していない。
「両チームとも欠けている選手がいて、トップ4に入る有力候補と見るのは難しい。特に両方そろってとなるとなおさらだ。アーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシーに続く最後の1枠を争うかもしれないが、その枠は別のチームのものになる可能性もある」
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苦しいシーズンの幕開けへ
この悲観的な見通しは、現在の先頭集団と、移行期にある従来の強豪クラブとの間で広がる差を浮き彫りにしている。バルコラは、やや予測しやすくなっていた攻撃陣に新たな側面を加えるために加えられたものの、スカッドの他のエリアでバランスを欠いている点は、アンフィールド首脳陣にとって依然として看過できない問題である。
現時点では、焦点は引き続きバルコラの成長と、プレミアリーグの高強度な要求に合わせてPSGでの癖を脱却できるかどうかに置かれている。このウインガーは試合を変えるだけの素質を備えているが、プティが警告するように、技術力と同じくらいメンタル面も重要になる。
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