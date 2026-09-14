バルコラは週半ばのチャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦勝利で才能の片りんを見せた一方、よりフィジカルでダイレクトなプレースタイルへの移行は、依然として彼にとって最大のハードルとなっている。プティ氏は、この若手選手が9桁に及ぶ移籍金に伴う厳しい視線に耐えられるだけの精神的な強さを備えているのかどうかに疑問を呈した。

「バルコラはパリ・サンジェルマンでプレーしていた時と同じようにプレーするのか。答えはノーだ。なぜなら、リヴァプールは同じやり方ではプレーしないからだ。ただ、彼は同じ能力を持ってプレーするだろう」とプティ氏は説明した。「唯一の疑問は、彼がその移籍金額に対処できるだけのメンタルの強さを持っているかどうかだ。それについては見ていかなければならない」

プティ氏はさらに、「彼には今、それをリヴァプールで成し遂げるチャンスがあるし、すぐにインパクトを残す必要がある。フロリアン・ヴィルツやアレクサンダー・イサクのように、彼を待つことはできない。

「バルコラはリヴァプールに非常に素早く適応する選手だと思う。リヨンを離れてパリ・サンジェルマンに加入した時もそうだった。数週間はかかったが、その後は彼の素晴らしい能力を見せていた」



