リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが関心を寄せるウルブスの10代の逸材マテウス・マネ。「並外れた才能」にとって、チャンピオンシップで蹴られる経験がプラスになる理由
マネ、プレミアリーグで降格を喫したシーズンに活躍
マネは2025年5月にトップチームデビューを果たしたが、本格的に頭角を現したのはその年の終盤だった。1部リーグからの降格に向かっていたチームで、定期的に出場機会を得るようになった。
ウェストハム戦で初ゴールを挙げると、続くエヴァートン戦でも得点した。多彩な技を織り交ぜて縦に仕掛けるプレーは、ほどなく注目を集めた。
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FWの才能がアンフィールドとオールド・トラッフォードで注目された
関心が寄せられると予想されていたのは2026年夏の移籍市場だ。それほどの可能性を秘めた選手への関心を抑えるのは難しく、リヴァプールも直近の移籍期限が過ぎる前に土壇場で接触を試みたものの、断られたとされる。
関係者はマージーサイドとマンチェスターでマネの成長を注視しているだろう。マネは今季、公式戦16試合に出場してまだ得点を挙げていないが、かけがえのない経験をさらに積んでいる。
マネはプレミアリーグのスター選手への道を順調に歩んでいるのか？
U18年代ではイングランド代表としてプレーし、現在はポルトガルU21代表でプレーするマネについて、プレミアリーグのスーパースターになる道を歩み続けているかを問われたジャーヴィスは、今週末にウルブスのファンをレクサムへ特別な形で送り届ける最新のMidnite Express企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「面白いことに、ここ２年ほど、私はウルブスのアカデミー選手たちのメンターを務めていて、彼もその一人だった。私が全部教えたなんて言うつもりはないよ！ 彼とセッションをしたのは１回だけだった。契約をめぐる事情が少しあったからね。それが解決するまで、本格的には来ていなかったと思う。
「でも、彼には並外れた才能がある。若い選手について一番大きいのは、昨年のようにチームの調子が良くない中でプレーしていても、彼はとても良いプレーを続けていたことだと思う。それは若い選手だからこそ、恐れがないからだと思う。
「私もサイドの選手として17歳でトップチームに入り、チャンピオンシップでプレーした。当時、チームは苦しんでいたけれど、私に恐れはなかった。相手に仕掛けて、ミスをしても構わない。自由にプレーして自分を表現できることは、とても大きい。彼にはそれがあったと思うし、今もある。
「ただ、プレミアリーグではボールを持てる時間がより長かった。おかしな話に聞こえるかもしれないけれど、ボールを持つ時間が長いから、ファーストタッチをして、落ち着いてから自分の技を発揮できる。一方でサイドバックはより速く、強く、試合をより理解しているから、相手に何かを仕掛けるのは難しくなる。
「それに対してチャンピオンシップでは、ボールを持てる時間が短い。息つく暇もない。激しいプレスがあり、運動量も多い。常に誰かがすぐ背後まで寄せてきて、蹴られる。だから彼は、自分が依然として優れた選手だということも含めて、学び、理解しなければならない。彼は動きが鋭く、判断も速く、いつもボールを欲しがる。ボールを受けられるし、左足も右足も素晴らしい。シュートもクロスもできる。でも、チャンピオンシップはまったくの別物だと理解しなければならない。
「ボールを持てる時間がそれほどないということを、彼は理解し、学んでいるところだと思う。基本的に土曜、火曜、土曜、火曜と試合が続き、休む暇がない。自分のコンディションを管理し、健康を保ち、結果を出し続けなければならない。それでも彼は素晴らしいプレーを続けている。
「私は数字だけを見るのは好きではない。彼は実際、何度もチームを前進させているからだ。チームが苦しんでいるときには、ボールを持ってピッチを駆け上がり、チームに一息つく時間を与えてくれる選手が必要だ。彼は試合の中でそれをやっているし、それこそがウルブスにもたらしているものだ。
「アシストになっていてもおかしくない場面は、いくつもあったかもしれない。でも実際には、ボールが当たってコースが変わったり、彼に当たったりして、得点したのも彼ではない。いろいろな見方ができるけれど、彼が優れた選手であることに変わりはない。
「今季は彼にとって、試合に出て、できれば毎週プレーし、楽しみながら自分を表現し、守備に戻るときの大変な仕事もすべて学ぶ、素晴らしいシーズンになるだろう。そうした経験を通じて、選手としても人間としても大きく成長するはずだ」
- Midnite
昇格を狙うウルブス、次戦はレクサムへの遠征
ウルブスは水曜日、ブリストル・シティとの接戦を2-1で制し、無敗記録を5試合に伸ばした。これで3連勝としたセザル・ペイショト監督率いるチームは、チャンピオンシップで2位に浮上。首位ミドルズブラとの差はわずか1ポイントだ。
土曜日にライアン・レイノルズとロブ・マックのレクサムを破れば、暫定ながら首位に立つ可能性がある。マネはこの一戦でも大きな役割を果たし、ウェスト・ミッドランズから北ウェールズへ向かうサポーターを沸かせたいところだ。
2026-27シーズンにウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのプリンシパルパートナーを務めるMidniteは、11月7日土曜日、ウルブスのサポーター100人に「Midnite Express」での豪華バス移動を提供する。サポーターは、愛するウルブスがリーグの華やかなクラブ、レクサムと対戦する試合を観戦するため、往復約210kmの旅に出る。
このバスにはウルブスのレジェンド、スティーブ・ブル、カール・イケメ、マット・ジャーヴィスも同乗する。ファンはクラブに関するクイズやライブでの質疑応答を楽しめるほか、限定賞品を獲得するチャンスもある。
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