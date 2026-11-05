U18年代ではイングランド代表としてプレーし、現在はポルトガルU21代表でプレーするマネについて、プレミアリーグのスーパースターになる道を歩み続けているかを問われたジャーヴィスは、今週末にウルブスのファンをレクサムへ特別な形で送り届ける最新のMidnite Express企画に関連して取材に応じ、GOALにこう語った。「面白いことに、ここ２年ほど、私はウルブスのアカデミー選手たちのメンターを務めていて、彼もその一人だった。私が全部教えたなんて言うつもりはないよ！ 彼とセッションをしたのは１回だけだった。契約をめぐる事情が少しあったからね。それが解決するまで、本格的には来ていなかったと思う。

「でも、彼には並外れた才能がある。若い選手について一番大きいのは、昨年のようにチームの調子が良くない中でプレーしていても、彼はとても良いプレーを続けていたことだと思う。それは若い選手だからこそ、恐れがないからだと思う。

「私もサイドの選手として17歳でトップチームに入り、チャンピオンシップでプレーした。当時、チームは苦しんでいたけれど、私に恐れはなかった。相手に仕掛けて、ミスをしても構わない。自由にプレーして自分を表現できることは、とても大きい。彼にはそれがあったと思うし、今もある。

「ただ、プレミアリーグではボールを持てる時間がより長かった。おかしな話に聞こえるかもしれないけれど、ボールを持つ時間が長いから、ファーストタッチをして、落ち着いてから自分の技を発揮できる。一方でサイドバックはより速く、強く、試合をより理解しているから、相手に何かを仕掛けるのは難しくなる。

「それに対してチャンピオンシップでは、ボールを持てる時間が短い。息つく暇もない。激しいプレスがあり、運動量も多い。常に誰かがすぐ背後まで寄せてきて、蹴られる。だから彼は、自分が依然として優れた選手だということも含めて、学び、理解しなければならない。彼は動きが鋭く、判断も速く、いつもボールを欲しがる。ボールを受けられるし、左足も右足も素晴らしい。シュートもクロスもできる。でも、チャンピオンシップはまったくの別物だと理解しなければならない。

「ボールを持てる時間がそれほどないということを、彼は理解し、学んでいるところだと思う。基本的に土曜、火曜、土曜、火曜と試合が続き、休む暇がない。自分のコンディションを管理し、健康を保ち、結果を出し続けなければならない。それでも彼は素晴らしいプレーを続けている。

「私は数字だけを見るのは好きではない。彼は実際、何度もチームを前進させているからだ。チームが苦しんでいるときには、ボールを持ってピッチを駆け上がり、チームに一息つく時間を与えてくれる選手が必要だ。彼は試合の中でそれをやっているし、それこそがウルブスにもたらしているものだ。

「アシストになっていてもおかしくない場面は、いくつもあったかもしれない。でも実際には、ボールが当たってコースが変わったり、彼に当たったりして、得点したのも彼ではない。いろいろな見方ができるけれど、彼が優れた選手であることに変わりはない。

「今季は彼にとって、試合に出て、できれば毎週プレーし、楽しみながら自分を表現し、守備に戻るときの大変な仕事もすべて学ぶ、素晴らしいシーズンになるだろう。そうした経験を通じて、選手としても人間としても大きく成長するはずだ」