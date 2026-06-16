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リヴァプールとマンチェスター・シティは4000万ポンドでマーカス・ラッシュフォードを獲得できない。だが、マンチェスター・ユナイテッドの契約に定められた移籍条項により、他のクラブなら獲得可能だ。
バルセロナ、ラッシュフォードの完全移籍を断る
バルセロナは月曜日の期限までに3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、ラッシュフォードの完全移籍を見送ると正式決定した。限られた資金を他の補強に回すためで、ラッシュフォードは去就が定まらないまま宙ぶらりんとなった。
現時点では来月ユナイテッドに復帰する予定だが、オールド・トラッフォードでの長期的な将来は不透明だ。
バルサが再獲得する可能性は残っているほか、欧州各国からも関心があるが、ユナイテッドは断固とした姿勢を示す見込みだ。つまり、28歳の同選手については、期限付き移籍ではなく、完全移籍のオファーのみを検討する方針だ。
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免責条項により、主要な競合他社は対象外となる
移籍市場では4,000万ポンド（5,400万ドル）の契約解除条項は破格だ。多くのプレミアリーグクラブがラッシュフォードを狙う中、マンチェスター・ユナイテッドは契約細則を巧みに活用している。
『The Athletic』によると、クラブ首脳は「ライバル税」を盛り込み、リヴァプールとマンチェスター・シティの引き抜きを阻止する。
それでも元リヴァプールGKデビッド・ジェームズは、この制約を無視し、リヴァプールが Rashford 獲得に動くべきだと主張。純粋な能力とサッカーIQはライバル関係を越えるはずだと語る。
キャリック、オールド・トラッフォード残留の可能性を残す
ラッシュフォードがオールド・トラッフォードに戻る場合、イングランドの他クラブに移籍するより現契約の残り24か月を全うしたいと報じられている。この姿勢は「夢の劇場」でのキャリアに救世主となる可能性がある。クラブを離れていた期間を経て、マイケル・キャリック監督もこのフォワードの復帰に前向きだと伝えられている。
この場合、ユナイテッドがそのポジションを補強する可能性は低くなる。
キャリック監督は選手と連絡を続け、今期中に完全移籍が成立しなければ再招集する構えだ。
- AFP
ユナイテッドの注目は中盤の補強へ
ラッシュフォードの去就が流動的なため、ユナイテッドは他のポジション補強に注力している。中盤のセンターはアタランタからエデルソンが加入済みで優先度は低い。クラブはキャリックの戦術に合わせて、よりバランスの取れたチームを目指す。
現在はウェストハムのマテウス・フェルナンデス獲得に向け、代理人ホルヘ・メンデス氏と交渉中。個人条件で問題が生じる可能性は低い。