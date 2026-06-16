リヴァプールとマンチェスター・シティは4000万ポンドでマーカス・ラッシュフォードを獲得できない。だが、マンチェスター・ユナイテッドの契約に定められた移籍条項により、他のクラブなら獲得可能だ。

バルセロナは月曜日の期限までに3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、ラッシュフォードの完全移籍を見送ると正式決定した。限られた資金を他の補強に回すためで、ラッシュフォードは去就が定まらないまま宙ぶらりんとなった。

現時点では来月ユナイテッドに復帰する予定だが、オールド・トラッフォードでの長期的な将来は不透明だ。

バルサが再獲得する可能性は残っているほか、欧州各国からも関心があるが、ユナイテッドは断固とした姿勢を示す見込みだ。つまり、28歳の同選手については、期限付き移籍ではなく、完全移籍のオファーのみを検討する方針だ。







