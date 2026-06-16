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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

リヴァプールとマンチェスター・シティは4000万ポンドでマーカス・ラッシュフォードを獲得できない。だが、マンチェスター・ユナイテッドの契約に定められた移籍条項により、他のクラブなら獲得可能だ。

マーカス・ラッシュフォード
マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
マンチェスター・シティ
移籍情報
プレミアリーグ

ラ・リーガからのレンタル移籍を終えマンチェスター・ユナイテッドに復帰したマーカス・ラッシュフォードは、不透明な夏を迎える。複数の欧州強豪クラブが興味を示す中、彼の去就を左右する契約条項が存在することが判明した。

  • バルセロナ、ラッシュフォードの完全移籍を断る

    バルセロナは月曜日の期限までに3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、ラッシュフォードの完全移籍を見送ると正式決定した。限られた資金を他の補強に回すためで、ラッシュフォードは去就が定まらないまま宙ぶらりんとなった。

    現時点では来月ユナイテッドに復帰する予定だが、オールド・トラッフォードでの長期的な将来は不透明だ。

    バルサが再獲得する可能性は残っているほか、欧州各国からも関心があるが、ユナイテッドは断固とした姿勢を示す見込みだ。つまり、28歳の同選手については、期限付き移籍ではなく、完全移籍のオファーのみを検討する方針だ。



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  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    免責条項により、主要な競合他社は対象外となる

    移籍市場では4,000万ポンド（5,400万ドル）の契約解除条項は破格だ。多くのプレミアリーグクラブがラッシュフォードを狙う中、マンチェスター・ユナイテッドは契約細則を巧みに活用している。

    The Athletic』によると、クラブ首脳は「ライバル税」を盛り込み、リヴァプールとマンチェスター・シティの引き抜きを阻止する。

    それでも元リヴァプールGKデビッド・ジェームズは、この制約を無視し、リヴァプールが Rashford 獲得に動くべきだと主張。純粋な能力とサッカーIQはライバル関係を越えるはずだと語る。


  • キャリック、オールド・トラッフォード残留の可能性を残す

    ラッシュフォードがオールド・トラッフォードに戻る場合、イングランドの他クラブに移籍するより現契約の残り24か月を全うしたいと報じられている。この姿勢は「夢の劇場」でのキャリアに救世主となる可能性がある。クラブを離れていた期間を経て、マイケル・キャリック監督もこのフォワードの復帰に前向きだと伝えられている。

    この場合、ユナイテッドがそのポジションを補強する可能性は低くなる。

    キャリック監督は選手と連絡を続け、今期中に完全移籍が成立しなければ再招集する構えだ。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    ユナイテッドの注目は中盤の補強へ

    ラッシュフォードの去就が流動的なため、ユナイテッドは他のポジション補強に注力している。中盤のセンターはアタランタからエデルソンが加入済みで優先度は低い。クラブはキャリックの戦術に合わせて、よりバランスの取れたチームを目指す。

    現在はウェストハムのマテウス・フェルナンデス獲得に向け、代理人ホルヘ・メンデス氏と交渉中。個人条件で問題が生じる可能性は低い。