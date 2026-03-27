リヴァプールとフランス代表のフォワード、ユーゴ・エキティケが、ワールドカップを控え、キリアン・エムバペやウスマン・デンベレとのプレーについて語った。彼にとって「重要な一年」となっている。

スター選手揃いの攻撃陣における自身の役割を振り返り、エキティケはトップクラスのプレイメーカーたちとプレーすることの戦術的な利点について語った。今シーズン、全大会通算17ゴールを記録するなど絶好調を維持しているにもかかわらず、このフォワードは謙虚さを失っていない。

彼はTF1に対し次のように語った。「キリアンやウスマンのような選手たちとプレーすることで、私は好きな場所へ自由に動き回れる。自由にプレーできるのが好きだし、得点できればなおさらだ。今はプレーを楽しんでいるし、フランス代表の勝利に貢献できている。まだ成長すべき点はたくさんあるし、今年は私にとって重要な年だ。本当に誇りに思うし、得られるものはすべて掴み取っている。 （ワールドカップに）出場できることを願っている。今のままのプレーを続けていくつもりだ。」