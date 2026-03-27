Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールとフランス代表のフォワード、ユーゴ・エキティケが、ワールドカップを控え、キリアン・エムバペやウスマン・デンベレとのプレーについて語った。彼にとって「重要な一年」となっている。
フォックスボロでの地盤固め
エキティケは、ギレット・スタジアムで行われたブラジル代表との激戦の末の勝利でゴールを決め、ワールドカップにおけるフランス代表の先発メンバー入りの可能性を大きく高めた。元パリ・サンジェルマンの若手選手は、キリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレと共にダイナミックな3トップを形成して先発出場し、代表通算7試合目の出場を果たした。 55分にダヨ・ウパメカノが退場処分となり、フランスは10人での戦いを強いられたが、エキティケは65分に冷静沈着なプレーを見せ、チームのリードを2点に広げた。このゴールは、リヴァプールがこのストライカーに巨額の投資をした判断が正しかったことを証明する印象的なパフォーマンスの集大成となった。彼はリヴァプールでのデビューシーズンにおいて、すでにプレミアリーグで11得点を挙げている。
- Getty Images Sport
自由を享受する
スター選手揃いの攻撃陣における自身の役割を振り返り、エキティケはトップクラスのプレイメーカーたちとプレーすることの戦術的な利点について語った。今シーズン、全大会通算17ゴールを記録するなど絶好調を維持しているにもかかわらず、このフォワードは謙虚さを失っていない。
彼はTF1に対し次のように語った。「キリアンやウスマンのような選手たちとプレーすることで、私は好きな場所へ自由に動き回れる。自由にプレーできるのが好きだし、得点できればなおさらだ。今はプレーを楽しんでいるし、フランス代表の勝利に貢献できている。まだ成長すべき点はたくさんあるし、今年は私にとって重要な年だ。本当に誇りに思うし、得られるものはすべて掴み取っている。 （ワールドカップに）出場できることを願っている。今のままのプレーを続けていくつもりだ。」
『アンフィールド』の舞台化
エキティケの国際舞台での急成長は、プレミアリーグでの生活にシームレスに適応したことの直接的な表れだ。フランクフルトからの注目を集めた移籍以来、このストライカーは42試合で23ゴールに絡み、リヴァプールに機動性と決定力を兼ね備えた攻撃の要をもたらしている。 フランス代表にとって、彼の台頭はデシャン監督に、ムバッペのスピードやデンベレのドリブルを補完する、多才な攻撃的オプションをもたらした。マサチューセッツで見せた相性の良さは、セネガル、ノルウェー、そしてプレーオフ勝者を含むワールドカップのグループステージを戦う準備を進めるフランス代表が、攻撃のパズルの最後のピースを見つけたことを示唆している。
- AFP
アメリカ国内でのオーディション
フランス代表は今週日曜日、メリーランド州でコロンビアと対戦し、アメリカ遠征を続ける。これは、ワールドカップ開幕前にエキティケが先発の座を確固たるものにするための、最後の大きなチャンスとなる。シーズン終盤に向けてリヴァプールに戻った後、この夏、代表チームの最前線を牽引することを目指す彼にとって、この好調を維持し続けることが最大の試練となるだろう。