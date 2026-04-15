リヴァプールとフランスにとっての悪夢：ウーゴ・エキティケ、今シーズンの出場は終了

PSGに0-2で敗れた前半、フランス人FWは痛みに耐えかね叫び、担架で運ばれた。

リヴァプールと本人が恐れた最悪の事態は、L’Equipeの報道で裏付けられた。エキティケはアキレス腱を断裂し、フランス代表としてのW杯出場と来シーズンの大半を欠場することになった。

さらにリヴァプールはチャンピオンズリーグでも合計0-4で敗れ、大会から姿を消した。