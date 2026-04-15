リヴァプールのFWウゴ・エキティケは、火曜日のチャンピオンズリーグ・パリサンジェルマン戦（0-2敗戦）で開始30分後に負傷交代した。 『レキップ』は彼のアキレス腱断裂を報じ、9か月以上の離脱が見込まれ、今季の復帰は難しいと伝えられている。
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リヴァプールとフランスにとっての悪夢：ウーゴ・エキティケ、今シーズンの出場は終了
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PSGに0-2で敗れた前半、フランス人FWは痛みに耐えかね叫び、担架で運ばれた。
リヴァプールと本人が恐れた最悪の事態は、L’Equipeの報道で裏付けられた。エキティケはアキレス腱を断裂し、フランス代表としてのW杯出場と来シーズンの大半を欠場することになった。
さらにリヴァプールはチャンピオンズリーグでも合計0-4で敗れ、大会から姿を消した。
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試合後、アルネ・スロット監督は不安そうな表情で、欧州大会敗退と主力ストライカーの負傷離脱という二重の打撃について「最初の兆候は良くない」と認めた。 「状況は良くない。後半に彼は帰宅し、まだ姿を見ていない。誰しも怪我は避けたいが、今の状況では特にだ」とヘッドコーチは語った。
負傷により、アイントラハト・フランクフルトの元ストライカーの話題を呼んだデビューシーズンは終了した。エキティケは公式戦45試合で17得点6アシストを記録。彼の離脱は、現王者の戦力に大きな穴を開ける。
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リヴァプールはシーズン終盤の重要な局面に向けて立て直しが急務だ。現在プレミアリーグで52ポイントを挙げ5位につける「ザ・レッズ」は、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権確保を絶対条件としている。チェルシーは48ポイントでスロット監督率いるチームを猛追している。
フランス代表の離脱で停滞する攻撃陣は、ガクポとサラーに託される。朗報は、長期離脱していたイサクが復帰したことだ。