Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

翻訳者：

リヴァプールとフランスにとっての悪夢：ウーゴ・エキティケ、今シーズンの出場は終了

ウーゴ・エキティケ
リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
アルネ・スロット

リヴァプールのFWウゴ・エキティケは、火曜日のチャンピオンズリーグ・パリサンジェルマン戦（0-2敗戦）で開始30分後に負傷交代した。 『レキップ』は彼のアキレス腱断裂を報じ、9か月以上の離脱が見込まれ、今季の復帰は難しいと伝えられている。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    PSGに0-2で敗れた前半、フランス人FWは痛みに耐えかね叫び、担架で運ばれた。

    リヴァプールと本人が恐れた最悪の事態は、L’Equipeの報道で裏付けられたエキティケはアキレス腱を断裂し、フランス代表としてのW杯出場と来シーズンの大半を欠場することになった。

    さらにリヴァプールはチャンピオンズリーグでも合計0-4で敗れ、大会から姿を消した。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    試合後、アルネ・スロット監督は不安そうな表情で、欧州大会敗退と主力ストライカーの負傷離脱という二重の打撃について「最初の兆候は良くない」と認めた。 「状況は良くない。後半に彼は帰宅し、まだ姿を見ていない。誰しも怪我は避けたいが、今の状況では特にだ」とヘッドコーチは語った。

  • 負傷により、アイントラハト・フランクフルトの元ストライカーの話題を呼んだデビューシーズンは終了した。エキティケは公式戦45試合で17得点6アシストを記録。彼の離脱は、現王者の戦力に大きな穴を開ける。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    リヴァプールはシーズン終盤の重要な局面に向けて立て直しが急務だ。現在プレミアリーグで52ポイントを挙げ5位につける「ザ・レッズ」は、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権確保を絶対条件としている。チェルシーは48ポイントでスロット監督率いるチームを猛追している。

    フランス代表の離脱で停滞する攻撃陣は、ガクポとサラーに託される。朗報は、長期離脱していたイサクが復帰したことだ。

プレミアリーグ
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
リヨン crest
リヨン
OL