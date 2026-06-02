リヴァプールとバイエルン・ミュンヘンへの移籍か？ 移籍金1億ユーロのヤン・ディオマンデが、別のビッグクラブへの大型移籍にゴーサインを出した模様。

ディオマンデは今夏、チャンピオンズリーグ制覇のPSGへの移籍を希望する旨をクラブに伝えた。昨季ブンデスリーガで頭角を現した22歳獲得へ、PSGは交渉を本格化させる。Foot Mercatoによると、PSG幹部とRBライプツィヒ首脳はすでに数回会談している。

ただしPSGは移籍金の高騰を警戒。2030年まで契約が残るため、RBライプツィヒは強気だ。 情報筋によると、ライプツィヒは移籍1年目の同選手を売却する条件として1億ユーロ前後のオファーを要求している。

RBのオリバー・ミンツラフ代表も1月に「夏を見据えるが、1年で放すつもりはない。8000万や9000万ユーロのオファーでも、来季は残留させる」と強調している。