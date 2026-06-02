Foot Mercatoによると、RBライプツィヒの攻撃的選手は現在、パリ・サンジェルマンへの移籍を強く希望しているという。
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リヴァプールとバイエルン・ミュンヘンへの移籍か？ 移籍金1億ユーロのヤン・ディオマンデが、別のビッグクラブへの大型移籍にゴーサインを出した模様。
ディオマンデは今夏、チャンピオンズリーグ制覇のPSGへの移籍を希望する旨をクラブに伝えた。昨季ブンデスリーガで頭角を現した22歳獲得へ、PSGは交渉を本格化させる。Foot Mercatoによると、PSG幹部とRBライプツィヒ首脳はすでに数回会談している。
ただしPSGは移籍金の高騰を警戒。2030年まで契約が残るため、RBライプツィヒは強気だ。 情報筋によると、ライプツィヒは移籍1年目の同選手を売却する条件として1億ユーロ前後のオファーを要求している。
RBのオリバー・ミンツラフ代表も1月に「夏を見据えるが、1年で放すつもりはない。8000万や9000万ユーロのオファーでも、来季は残留させる」と強調している。
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ヤン・ディオマンデ：ライプツィヒ残留か、移籍か。
さらにディオマンデも5月中旬、雑誌『キッカー』のインタビューで来季もライプツィヒでプレーするか問われ、明快に「はい」と答えた。他のクラブの関心には現時点で興味がないと語り、「僕はライプツィヒが気に入っており、ここでプレーするのが好きだ」と続けた。
RBライプツィヒは昨季ブンデスリーガ3位でチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。これが残留の大きな要因だ。もしCL権を逃していれば、スポーツ面でも経済面でも移籍が魅力的になっていただろう。
PSGがディオマンデをさらに必要とするかは、ブラッドリー・バルコラの去就次第だ。定位置が保証されていないバルコラはたびたび退団が噂され、バイエルンも関心を示す。
バルコラが売却されれば、ディオマンデは穴埋め候補となる。ただし19歳の彼は、現時点で定位置を確保しているクヴァラツヘリア、ドゥエ、デンベレの攻撃トリオに次ぐ控えとなる見込みだ。
PSG？ヤン・ディオマンデは実はリヴァプールFCへの移籍を夢見ている
バイエルンがディオマンデに興味を持っているという噂は数カ月前からある。しかし、同クラブが最優先する攻撃的ポジションの条件には合っていない。彼らはサイドとセンターフォワードの両方を務め、ケインのバックアップにもなれる選手を探している。 最終的にニューカッスルからバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンなら条件に合っていた。だがディオマンデは典型的なウイングであり、トップレベルでセンターフォワードとして価値を示したことはない。
ここ数か月は、リヴァプールがバイエルンより具体的に獲得を検討していると報じられていた。1月にはディオマンデ本人がTikTokで「リヴァプールでプレーしたい。父も私もアンフィールドでプレーする夢を見ている」と発言し、噂に拍車をかけた。
リヴァプールは今季限りで退団するサラーの後継者として彼を理想視し、4月には代理人と具体的な交渉に入ったとスカイ・スポーツが報じた。さらにレアル・マドリードやチェルシーも最近関心を示しているという。
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ヤン・ディオマンデはワールドカップで旋風を巻き起こすか？
ディオマンデは2025年初頭に米アカデミーからCDレガネス（当時スペイン1部）へ移籍し、10試合出場後にライプツィヒへ移籍。移籍金は2000万ユーロだった。
この投資はすぐに実を結んだ。ディオマンデはオレ・ヴェルナー監督の下で短期間で定位置を確保し、不可欠な存在となった。昨季のブンデスリーガでは33試合で12ゴール9アシストを記録し、1年ぶりのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。
現在、彼はコートジボワール代表として米・墨・加開催のW杯に臨む。グループリーグ2戦目は6月20日にドイツと対戦。1週間前にはエクアドルとの初戦が待っており、最終戦の相手はキュラソーだ。
ヤン・ディオマンデ：RBライプツィヒでの成績
ゲーム
36
ゴール
13アシスト
アシスト
10