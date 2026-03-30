リヴァプールとニューカッスル、8000万ユーロのコロンビア人ストライカーを巡り争奪戦へ

スポルティングは売却を急いでいないものの、イングランドのトップリーグでのプレーという展望が、このストライカーの考えに影響を与えているようだ。スアレスは、適正な評価額が提示されれば、今シーズン終了後にプレミアリーグへの移籍が現実味を帯びる可能性があると、内輪でほのめかしている。

今シーズンのこのコロンビア人選手の成績は、彼の成長を如実に物語っている。全大会通算42試合に出場し、33ゴールと7アシストを記録しているのだ。これには、リーグ戦わずか25試合で24ゴールという驚異的な成績に加え、チャンピオンズリーグ10試合で5ゴールを挙げた実績も含まれている。こうした数字により、アンフィールドとセント・ジェームズ・パークのスカウト陣は、彼が世界で最も過酷なリーグで成功するために必要な執念を備えていると確信している。