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リヴァプールとニューカッスル、8000万ユーロのコロンビア人ストライカーを巡り争奪戦へ
高まる憶測のざわめき
『コレイオ・ダ・マニャ』紙の報道によると、スポルティングCPの主力ストライカー、ルイス・スアレスを巡り、リヴァプールとニューカッスル・ユナイテッドの間で激しい獲得競争が繰り広げられようとしている。2025年にアルメリアから2500万ユーロで移籍して以来、この28歳の選手は欧州サッカー界で最も決定力のあるストライカーの一人となり、ヴィクトル・ジョケレスの退団によって生じた穴を確実に埋めてきた。 1月のパリ・サンジェルマン戦で象徴的な2得点を挙げたことをきっかけにスアレスの評価は急上昇し、ワールドカップを控えたコロンビア代表では、今や不動のスタメンとしての地位を確立している。絶好調であるにもかかわらず、スポルティングは依然として優位な立場にある。同FWはエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで2030年6月までの長期契約を結んでいるためだ。
- AFP
プレミアリーグのセーター
スポルティングは売却を急いでいないものの、イングランドのトップリーグでのプレーという展望が、このストライカーの考えに影響を与えているようだ。スアレスは、適正な評価額が提示されれば、今シーズン終了後にプレミアリーグへの移籍が現実味を帯びる可能性があると、内輪でほのめかしている。
今シーズンのこのコロンビア人選手の成績は、彼の成長を如実に物語っている。全大会通算42試合に出場し、33ゴールと7アシストを記録しているのだ。これには、リーグ戦わずか25試合で24ゴールという驚異的な成績に加え、チャンピオンズリーグ10試合で5ゴールを挙げた実績も含まれている。こうした数字により、アンフィールドとセント・ジェームズ・パークのスカウト陣は、彼が世界で最も過酷なリーグで成功するために必要な執念を備えていると確信している。
価格と実績水準の比較
現在の熱狂的な盛り上がりにもかかわらず、8000万ユーロという巨額の移籍金――あるいは交渉の結果6000万ユーロになったとしても――には、プレミアリーグのスカウトたちが注視している固有のリスクが伴う。リスボン加入前のスアレスの実績は、はるかに控えめなものだった。ラ・リーガでのこれまでのキャリアでは、100試合でわずか23ゴールにとどまっていた。 こうした過去の経緯が、この話題の核心に緊張感をもたらしている。各クラブは、彼の現在の得点ラッシュが実力の恒久的な向上によるものなのか、それともポルトガルのシステムによる産物なのかを判断しなければならないからだ。一方、スポルティングの首脳陣は、ワールドカップ終了まで正式な交渉を先送りすることに満足しており、世界的な舞台でこのストライカーの価値がさらに高まることを期待している。
- AFP
欧州試験の定義
スポルティングCPの欧州での実力が、4月7日にリスボンで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦、プレミアリーグの強豪アーセナルとの一戦で極限まで試されることになる。この注目の一戦はスアレスにとって究極の試金石となり、欧州屈指の組織力を持つ守備陣を相手に、その決定的な得点能力を維持できることを証明する絶好の機会となるだろう。 夏の移籍市場が近づき、ワールドカップも目前に控える中、イングランドの強豪相手に見せるこうした傑出したパフォーマンスこそが、リヴァプールやニューカッスルに8000万ユーロの契約解除条項を行使させる決定的な要因となるかもしれない。