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リヴァプールとドミニク・ソボスライ、MFの長期契約延長で合意間近
リヴァプール、ソボスライの将来を確保へ
ソボスライはリヴァプールと新たな長期契約を結ぶことで合意間近だ。『The Athletic』によると、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズと代理人が数か月交渉し、ハンガリー代表MFの残留で大筋合意した。
現行契約はあと2年残っているが、プレミアリーグでの安定した活躍を受け、クラブは契約延長を最優先課題としていた。今回の合意で去就に関する憶測は収束し、新監督のアンドニ・イラオラにとっても早期の追い風となる。
2023年にRBライプツィヒから6000万ポンドで加入した25歳は、主力として定着。2024-25シーズンのプレミア制覇に貢献し、苦戦した2025-26シーズンも個人では存在感を示した。
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ソボシュライがリヴァプールへの献身を改めて表明
4月、リヴァプールがエヴァートンを破りマージーサイド・ダービーを制した直後、ソボスライは新契約交渉が進行中であることを明かしつつ、アンフィールドに残りたいと語った。
「具体的な進展はないので、契約について新たに言えることはありません」と彼は記者団に語った。「ご存知の通り、私の契約は2028年に満了します。だから毎日、毎週、ベストを尽くしてプレーし、その先はどうなるか様子を見ようと思っています。もちろん、長期的にここでプレーし続けたいですが、それはもはや私の手には負えないことです。ここにいることが大好きです。ファンも大好きです。家族も幸せです。」
リヴァプールの新時代の礎
ソボスライの長期契約は、イラオラ体制で新章に入るリヴァプールにとって重要な基盤だ。チームで最も影響力のある選手の一人を残留させることで、移行期となるこの夏の不確実性を払拭できる。
ハンガリー代表の彼は10番、ウインガー、ボランチ、右サイドバックと複数のポジションでプレーし、その価値を示してきた。昨季は53試合で13ゴール12アシストを記録。2013-14シーズンのスティーブン・ジェラード以来、リヴァプールのMFとして初めて2桁ゴールと2桁アシストを達成した。
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次は何が起こるのでしょうか？
契約が事実上成立し、ソボスライはリヴァプールの米国でのプレシーズンツアーに参加する見込みだ。開幕から彼が戦力として加わることで、イラオラ監督は重要な選手を戦術に組み込む貴重な時間を確保できる。契約問題が解決したことで、選手とクラブはイングランドと欧州サッカーの頂点復帰に集中できる。
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