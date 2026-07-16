ソボスライはリヴァプールと新たな長期契約を結ぶことで合意間近だ。『The Athletic』によると、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズと代理人が数か月交渉し、ハンガリー代表MFの残留で大筋合意した。

現行契約はあと2年残っているが、プレミアリーグでの安定した活躍を受け、クラブは契約延長を最優先課題としていた。今回の合意で去就に関する憶測は収束し、新監督のアンドニ・イラオラにとっても早期の追い風となる。

2023年にRBライプツィヒから6000万ポンドで加入した25歳は、主力として定着。2024-25シーズンのプレミア制覇に貢献し、苦戦した2025-26シーズンも個人では存在感を示した。