バルコラ獲得レースが加熱する中、リヴァプールとアーセナルはいずれも攻撃陣の強化を切実に必要としている。アンドニ・イラオラ新監督の下にあるリヴァプールは、エジプトのレジェンドであるモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことを受け、その後継者としてこのウインガーを理想的な存在とみなしている。一方のアーセナルは、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールを巡る6カ月にわたる長期的な獲得交渉が最終的に失敗に終わったため、市場でトップクラスのサイドアタッカーを探している。

高額な評価額にもかかわらず、バルコラは依然として長期的な将来をリーグ・アン王者に託す意思を示していない。現在の契約は2028年に満了する予定で、契約延長へのサインを拒否していると報じられたことで、パリの強豪は難しい立場に置かれている。移籍市場が閉まる時点で23歳の同選手がなおPSGの選手であるかどうか、さらなる明確な説明を求められても、アル・ケライフィ会長は明言を避けた。「今日の時点では言えない。今日の時点で言えるのは、彼がPSGの選手だということだ」と会長は付け加えた。