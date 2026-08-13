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リヴァプールとアーセナルへの移籍報道が続く中、PSG会長ナセル・アル・ケライフィがブラッドリー・バルコラの将来について沈黙を破る
PSG会長、バルコラについて最新情報を提供
アル・ヘライフィは、このフランス代表をめぐる過熱した憶測に対して冷静な姿勢を示した。リヴァプールとアーセナルは、リヨン出身のこの元所属選手の獲得に向けた動きを検討していると報じられている。同選手は2023年にパルク・デ・プランスに加入して以降、その評価を急上昇させてきた。
PSG会長は、クラブがいかなる決断についても性急に動くことはなく、イングランドメディアで高まる騒ぎに左右されることもないと強調した。状況について最新情報を求められたアル・ヘライフィは「我々は落ち着いて動いている」と語った。「多くを語ることはない。やるべきことをやるだけだ。選手は全員が重要な存在だ。PSGと契約した時点で、彼らは我々にとって重要な存在になる」
- Getty Images Sport
リヴァプールとアーセナルがPSGのスター獲得を注視
バルコラ獲得レースが加熱する中、リヴァプールとアーセナルはいずれも攻撃陣の強化を切実に必要としている。アンドニ・イラオラ新監督の下にあるリヴァプールは、エジプトのレジェンドであるモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことを受け、その後継者としてこのウインガーを理想的な存在とみなしている。一方のアーセナルは、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールを巡る6カ月にわたる長期的な獲得交渉が最終的に失敗に終わったため、市場でトップクラスのサイドアタッカーを探している。
高額な評価額にもかかわらず、バルコラは依然として長期的な将来をリーグ・アン王者に託す意思を示していない。現在の契約は2028年に満了する予定で、契約延長へのサインを拒否していると報じられたことで、パリの強豪は難しい立場に置かれている。移籍市場が閉まる時点で23歳の同選手がなおPSGの選手であるかどうか、さらなる明確な説明を求められても、アル・ケライフィ会長は明言を避けた。「今日の時点では言えない。今日の時点で言えるのは、彼がPSGの選手だということだ」と会長は付け加えた。
バルコラの急成長とタイトル獲得ラッシュ
リヨンからパリへ移籍して以降、バルコラは欧州サッカー界でも屈指の決定力と創造性を備えた存在としての地位を確立した。クラブでの出場152試合で39ゴール37アシストという見事な数字を記録し、フランス国内で圧倒的な強さを誇るチームにおいて欠かせない戦力となっている。その貢献はPSGの14個のタイトル獲得に大きく寄与しており、その中にはリーグ・アン3連覇も含まれる。とりわけ、クラブのチャンピオンズリーグ連覇において重要な役割を果たした。
ウインガーとしての国際舞台での実績も大きく高まっている。バルコラは過酷なワールドカップ期間中、フランスの全8試合に出場し、セネガル戦、スウェーデン戦、そして3位決定戦のイングランド戦で得点を挙げた。ディディエ・デシャン率いるチームは最終的に準決勝でスペインに敗れたものの、バルコラの評価はさらに高まった。ただ、大会による肉体的な消耗はザルツブルクで行われたスーパーカップでも明らかで、同選手は出番のないままベンチに座った。それでも完全な状態へ戻る途上にある一方で、ピッチから遠ざかっていることが、かえって自身の将来を巡る憶測を一層強めている。
- AFP
期限が迫る中、交渉は続く
移籍市場が最終局面に入る中、PSGとバルコラの代理人陣営の対話は引き続き行われている。アル・ケライフィ会長は、クラブが交渉を進めていることを認めた一方で、プレミアリーグからの正式オファーがクラブの高い期待額に達したかどうかについては明言を避けた。リヴァプールがPSGの要求を満たせなかったということなのかと問われると、同会長ははぐらかした。「どうなるか見てみよう。話し合いもあるし、交渉もある。様子を見よう」と語った。
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