PSGのフットボールアドバイザー、ルイス・カンポスが、ルイス・エンリケ監督の長期プロジェクトに組み込むため、ゴッツ獲得に向けて強く働きかけていると報じられている。選手本人も、攻撃陣のポジション争いが激しい状況にもかかわらず、パリ移籍に前向きだとみられている。

しかし、アヤックスのテクニカルディレクターを務めるジョルディ・クライフは、『De Telegraaf』のインタビューで、オランダのクラブとしての立場を公の場であらためて強調した。「最終的にゴッツのような選手はいずれ去ることになるが、それは正しいタイミングで、正しい価格でのみだ」と語っている。

さらにクライフは、アムステルダムの名門クラブが若き才能を引き留める決意をあらためて示し、こう付け加えた。「少なくともあと1年は彼をアムステルダムに残したい。彼は売りに出していないし、それ以外でも獲得は非常に難しい」