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リヴァプールとアーセナルに警戒態勢、プレミアリーグの強豪にミカ・ゴッツのPSG移籍を乗っ取るチャンスが提示される
プレミアリーグの強豪クラブが注目
『TEAMtalk』によると、プレミアリーグのアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムの4クラブは、ゴッツ獲得を横取りするチャンスについて仲介人から接触を受けている。21歳のアヤックス所属ウインガーは、昨季にセンセーショナルなブレイクを果たし、32ゴール関与を記録した。パリ・サンジェルマンは現在、この争奪戦で先行しており、RBライプツィヒのFWヤン・ディオマンデの獲得を逃した後、ベルギー人アタッカーへと方針転換した。
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ジョルディ・クライフの断固たる姿勢
PSGのフットボールアドバイザー、ルイス・カンポスが、ルイス・エンリケ監督の長期プロジェクトに組み込むため、ゴッツ獲得に向けて強く働きかけていると報じられている。選手本人も、攻撃陣のポジション争いが激しい状況にもかかわらず、パリ移籍に前向きだとみられている。
しかし、アヤックスのテクニカルディレクターを務めるジョルディ・クライフは、『De Telegraaf』のインタビューで、オランダのクラブとしての立場を公の場であらためて強調した。「最終的にゴッツのような選手はいずれ去ることになるが、それは正しいタイミングで、正しい価格でのみだ」と語っている。
さらにクライフは、アムステルダムの名門クラブが若き才能を引き留める決意をあらためて示し、こう付け加えた。「少なくともあと1年は彼をアムステルダムに残したい。彼は売りに出していないし、それ以外でも獲得は非常に難しい」
アムステルダムのクラブが価格を設定
『TEAMtalk』の続報によると、アヤックスはこのウインガーを約6000万ユーロ（5100万ポンド）と評価しており、この金額もPSGが協議を継続する妨げにはなっていないという。一方で、イングランド勢の獲得候補クラブも状況を注視している。特にアーセナルとリバプールは、移籍市場が閉まる前に攻撃陣の層を厚くするため、質の高いサイドの選手の補強に引き続き動いている。
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移籍市場終盤の争奪戦
パリ・サンジェルマンは、今後数日でアヤックスとの交渉が建設的に進展することを条件に、合意に達することへ引き続き楽観的な見方を示している。ゴッツはヨハン・クライフ・アレナで2029年6月まで契約を結んでおり、オランダのクラブが交渉で強い立場を握っている。ベルギー代表選手の獲得争いは、移籍市場終盤の争奪戦の一つになりつつある。
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