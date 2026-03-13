adidas/GOAL
翻訳者：
リヴァプールとアディダスが、象徴的な緑と白のアウェイユニフォームを復刻し、1995-96シーズンに思いを馳せる
90年代半ばへのタイムトリップ
この待望の新作コレクションの目玉は、グリーン、ホワイト、ブラックを4分割したジャージの復刻版です。当時のシーズンで使用されたオリジナルのクラブエンブレムから、クラシックなアディダスのロゴ、そして胸元に配された一目でカールスバーグと分かるスポンサーロゴに至るまで、本物のディテールがすべて忠実に再現されています。
また、このノスタルジーあふれるコレクションには、ドリルトップス、スウェットシャツ、トラックパンツなど、アーカイブを彷彿とさせるトレーニングウェアもフルラインナップで展開されています。現代的なエッジを求める方には、限定版のブラックアウトバージョンも登場。従来の鮮やかなカラーリングとは対照的な、トーン・オン・トーンで洗練されたデザインとなっています。
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伝説のスターと現代のスターが集結
このローンチを記念して、クラブはクラブのレジェンドであるロビー・ファウラーが経営する架空のレトロなスポーツショップ「ファウラーズ・スポーツ」を舞台にしたキャンペーン映像を制作しました。この映像には豪華なキャストが勢ぞろいし、クラブの輝かしい過去と現在の成功を融合させ、デザインの時代を超えた普遍性を強調しています。
当時の顔役であるファウラーとスティーブ・マクマナマンが、現在の男子チーム主将ヴァージル・ファン・ダイクや、ジェレミー・フリンポン、フロリアン・ヴィルツといったスター選手たちと共に中心的な役割を果たしています。女子チームも大きく取り上げられており、ミア・エンダービーとグレース・フィスクが、ピッチの外でも文化的なアイコンとして機能するこのコレクションの幅広い魅力を披露しています。
単なるサッカーユニフォーム以上のもの
「Bringback」シリーズは、若いサポーターたちの心にも今も響き続ける、サッカーファッションの黄金時代へのオマージュです。アディダスは、ヴィンテージの美学と高品質な現代の製造技術を融合させることで、レトロなテラススタイルへの高まる需要に応えています。
「このコレクションは、クラブの異なる時代を結びつけ、サッカーユニフォームがピッチの外でも文化的アイコンとなった時代へのノスタルジックなオマージュとなっています。『Bringback』コレクションの核となるのは、クラブの象徴的な1995-96シーズンのアウェイシャツの復刻版であり、クラブ史上最も認知度の高いデザインの一つを通じて、サポーターとの絆を再び深めるものです」とクラブの声明は述べています。
サポーターは、クラブの公式チャネルやadidas.co.ukを通じてこのコレクションを購入できるほか、アンフィールドやリバプール・ワンにある店舗では、90年代をテーマにした発売記念イベントが開催される。
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過去と現在をつなぐ
今回の新戦力の加入は、ピッチ上でのチームのパフォーマンス向上につながると期待されている。リヴァプールは現在、プレミアリーグで6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得圏から3ポイント差をつけられている。アルネ・スロット監督率いるチームは、次戦、降格回避を懸けて戦っているトッテナムと対戦する。その後、リヴァプールはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のガラタサライとの第2戦に臨むことになる。第1戦では意外にも0-1で敗れている。
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