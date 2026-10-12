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リヴァプールでフロリアン・ヴィルツとブラッドリー・バルコラが直面する「モー・サラー並みの数字」問題。マイケル・オーウェン、1億ポンド超の価値を持つスター選手には移籍金を巡る疑問がつきまとうと認める
リヴァプールはヴィルツ、イサク、エキティケに巨額を投じた
リヴァプールは2025年夏、ドイツ人MFヴィルツに1億1600万ポンド（1億5400万ドル）を投じた。ヴィルツが加入したのはプレミアリーグの前年度王者で、この非常に活発な移籍市場では、アレクサンデル・イサク、ウーゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポンにも多額の資金を投じていた。
リヴァプールは昨シーズン、チーム全体として振るわず、英国史上最高額の移籍金で加入したイサクの得点はわずか4ゴールにとどまった。ヴィルツも大差なく、創造性を担う10番として効果的に攻撃を組み立てられず、バイヤー・レヴァークーゼンで見せた輝きをいまだ取り戻せていない。
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プレミアリーグの司令塔としてヴィルツを上回るシェルキ
彼は大きな注目を集めたシティ戦で輝けなかった。一方、対戦相手のシェルキは大胆不敵なチームの3点目を決め、主役の座を奪った。このゴールで、マージーサイドに乗り込んだシティは10人となった相手への快勝を決定づけた。
フランス代表シェルキの獲得にシティが費やしたのは、わずか3400万ポンド（4500万ドル）だ。しかし、イングランド北西部でのこれまでの実績は、ヴィルツが積み重ねつつあるものよりはるかに印象的だ。果たしてリヴァプールは適切な選手に大金を投じたのか、厳しい疑問の声が上がっている。
バルコラも、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンから1億2300万ポンド（1億6300万ドル）で移籍した後、同じ道をたどる恐れがある。24歳のバルコラは公式戦5試合でいまだゴールもアシストも記録していない。
なぜリヴァプールの高額移籍組は苦戦しているのか？
アンフィールドでの大がかりな補強で加入した選手たちの苦戦について尋ねられた元リヴァプールFWのオーウェンは、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を得られるCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語った。「さまざまな選手に費やした金額を考えれば、リヴァプールにとって問題だ」
「あの移籍市場で彼らはイサク、エキティケ、ヴィルツを獲得した。現時点では、投じた金額に見合うだけの成果が出ているとは言えない。全体の調子が上がれば、誰もがその恩恵を受けると言うだろう。いつも、全員がうまくいくか、全員がうまくいかないかのどちらかなんだ」
「彼らが悪い選手だとはまったく思わない。むしろ、並外れた選手たちだと思う。獲得が決まったとき、私も期待や興奮でいっぱいだった。ただ、ここまでチームはあまり良いプレーができていない」
「そうなると、多額の移籍金がかかった選手たちに目が向く。『ちょっと待ってくれ。昨季のチームは本当に良かったし、これだけの金額を投じたのに、どこで間違ったんだ？』と思うからだ。高額補強の選手たちに常に視線が集まるのは分かる。実際にそうなっている」
「バルコラが来てからまだ5試合しか経っていないのは分かっている。それでも、あの獲得についても、これほどの移籍金を正当化するにはモー・サラー並みの数字を残さなければならない、という問題がある」
「クラブの立場なら、『これだけ費やすのだから、正当化するにはそれだけの数字が必要だ』と考えるだろう。当然、モー・サラーの数字に近づける選手などいない。だから問題なんだ」
「彼［ヴィルツ］に十分な力がないとは、私にはどうしても思えない。別のリーグでも、代表でも、その力を見てきた。ただ、リヴァプールのユニフォームを着た彼が期待を下回っているのは疑いようがなく、それが1シーズン以上続いている」
「これは問題だ。彼の力があること自体に疑いはないのだから、リヴァプールはその力を最大限に引き出す方法を見つけなければならない。ただ、それを引き出せるかどうかは大きな疑問だ。もう1年以上が経っているのだから」
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リヴァプールの2026-27シーズン日程：チャンピオンズリーグの戦いが再開
ライアン・フラーフェンベルフが退場となったシティ戦で0-3と敗れたリヴァプール。アンドニ・イラオラ監督の下、今季の公式戦では初黒星となった。水曜日のチャンピオンズリーグでLASKと対戦し、すぐにその敗戦を挽回する機会を迎える。
スウェーデン人ストライカーのイサクが太ももの負傷を抱える中、ヴィルツやバルコラらはこの試合で調子を取り戻したいところだ。ただ、両者が自身に付いた9桁の移籍金に見合う働きをしたと言えるまでには、まだ多くの課題が残る。
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