アンフィールドでの大がかりな補強で加入した選手たちの苦戦について尋ねられた元リヴァプールFWのオーウェンは、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を得られるCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語った。「さまざまな選手に費やした金額を考えれば、リヴァプールにとって問題だ」

「あの移籍市場で彼らはイサク、エキティケ、ヴィルツを獲得した。現時点では、投じた金額に見合うだけの成果が出ているとは言えない。全体の調子が上がれば、誰もがその恩恵を受けると言うだろう。いつも、全員がうまくいくか、全員がうまくいかないかのどちらかなんだ」

「彼らが悪い選手だとはまったく思わない。むしろ、並外れた選手たちだと思う。獲得が決まったとき、私も期待や興奮でいっぱいだった。ただ、ここまでチームはあまり良いプレーができていない」

「そうなると、多額の移籍金がかかった選手たちに目が向く。『ちょっと待ってくれ。昨季のチームは本当に良かったし、これだけの金額を投じたのに、どこで間違ったんだ？』と思うからだ。高額補強の選手たちに常に視線が集まるのは分かる。実際にそうなっている」

「バルコラが来てからまだ5試合しか経っていないのは分かっている。それでも、あの獲得についても、これほどの移籍金を正当化するにはモー・サラー並みの数字を残さなければならない、という問題がある」

「クラブの立場なら、『これだけ費やすのだから、正当化するにはそれだけの数字が必要だ』と考えるだろう。当然、モー・サラーの数字に近づける選手などいない。だから問題なんだ」

「彼［ヴィルツ］に十分な力がないとは、私にはどうしても思えない。別のリーグでも、代表でも、その力を見てきた。ただ、リヴァプールのユニフォームを着た彼が期待を下回っているのは疑いようがなく、それが1シーズン以上続いている」

「これは問題だ。彼の力があること自体に疑いはないのだから、リヴァプールはその力を最大限に引き出す方法を見つけなければならない。ただ、それを引き出せるかどうかは大きな疑問だ。もう1年以上が経っているのだから」