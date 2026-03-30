リヴァプールでの苦戦はフロリアン・ヴィルツにとって「決して楽な時期ではない」が、ドイツ代表のスター選手は、ユリアン・ナーゲルスマンがアンフィールドでの状況に対する自身の見方をどう変えたかを明かした

このプレイメーカーにとっての最大の壁の一つは、イングランドのトップリーグにおける激しいプレーの激しさだった。彼は、アグレッシブな相手に対して、身体的な接触に耐え、ボールをキープする方法を学ばなければならなかった。「抵抗に直面し、それに順応しなければならなかった。より強くなり、ボールをキープする方法を学ばなければならなかった。今はフィジカル面でも良い状態にあると感じている」と彼は語った。

この強靭さの向上は、代表チームがスイスとの親善試合で劇的な4-3の勝利を収めた際に、存分に発揮された。

彼は2ゴール2アシストを記録して試合を支配し、中でも3-2とした見事なシュートは、彼が「これまでのキャリアで最も美しいゴール」と誇らしげに語ったもので、完全に生まれ変わったような姿を見せていた。

「ドイツ代表では、あのような試合で自分の存在感を示すことは決してできなかった。ドイツ代表としては、あれが最高の試合だった」