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リヴァプールでの苦戦はフロリアン・ヴィルツにとって「決して楽な時期ではない」が、ドイツ代表のスター選手は、ユリアン・ナーゲルスマンがアンフィールドでの状況に対する自身の見方をどう変えたかを明かした
リヴァプールとの初期の苦戦
ドイツの放送局「Sportschau」のインタビューで、ヴィルツは、1億2500万ユーロという巨額移籍金でイングランドへ移籍した直後の苦難を振り返った。リヴァプールは22歳の彼に多大な期待を寄せているが、移籍直後の不振なパフォーマンスは激しい批判を招いた。
彼は、激しいディフェンダーたちと渡り合うために、試合のペースに適応するには裏でさらなる努力が必要だったと説明した。移籍金に見合う活躍をし、以前の成功を再現しなければならないという多大なプレッシャーがあったにもかかわらず、この攻撃的選手は、マージーサイドでの過酷な数ヶ月が、将来に向けて自身の精神力と強さを養うために必要な試練だったと認めた。
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代表チーム監督からの重要なアドバイス
結果や個人のパフォーマンスが振るわなかった時期も、代表チームの監督は揺るぎない味方であり続けた。ナゲルスマン監督は、キャリアの大きな転換期を迎えた若手選手に対する世間の批判は不当だと主張し、公然と彼を擁護してきた。
このミッドフィルダーは、最も暗い時期にも冷静さを保てるよう支えてくれた監督に感謝の意を表し、次のように語った。「決して楽な時期ではなかった。ユリアン・ナゲルスマンは、物事が常に上向きになるわけではないこともまた良いことだと教えてくれた。時には挫折を経験し、それによってより強くなれるのだと。今、私もそう思う。この経験が私を少し強くしてくれたのだ」
身体的な成長と自信の向上
このプレイメーカーにとっての最大の壁の一つは、イングランドのトップリーグにおける激しいプレーの激しさだった。彼は、アグレッシブな相手に対して、身体的な接触に耐え、ボールをキープする方法を学ばなければならなかった。「抵抗に直面し、それに順応しなければならなかった。より強くなり、ボールをキープする方法を学ばなければならなかった。今はフィジカル面でも良い状態にあると感じている」と彼は語った。
この強靭さの向上は、代表チームがスイスとの親善試合で劇的な4-3の勝利を収めた際に、存分に発揮された。
彼は2ゴール2アシストを記録して試合を支配し、中でも3-2とした見事なシュートは、彼が「これまでのキャリアで最も美しいゴール」と誇らしげに語ったもので、完全に生まれ変わったような姿を見せていた。
「ドイツ代表では、あのような試合で自分の存在感を示すことは決してできなかった。ドイツ代表としては、あれが最高の試合だった」
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ウィーツの今後はどうなるのか？
代表での素晴らしい活躍を受け、ヴィルツは3月30日のガーナとの親善試合に向けて準備を進めており、その後、国内リーグ戦に復帰する予定だ。シーズン序盤は苦戦したものの、今シーズンはすでに全大会通算40試合に出場し、6ゴール9アシストを記録している。
彼の復帰後、リヴァプールは過酷なスケジュールを控えている。4月4日にはマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝のアウェイ戦が控えており、その直後の4月8日にはパリ・サンジェルマンとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝が待っている。その後、リヴァプールは4月11日にホームでフラムとのリーグ戦に臨む。