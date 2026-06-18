リヴァプールでの最終シーズンが不振に終わったイブラヒマ・コナテのレアル・マドリード移籍は、早期に失敗する可能性も。GOALが2026年夏の移籍市場の主要な取引を評価。

チェルシーにとって、ククレッラ放出は奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指の選手である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判していたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳となる彼の市場価値は今後下がる可能性が高く、この金額で売却できたことは妥当だ。彼の移籍で経験値はさらに低下するが、クラブはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると踏んでいる。評価：B-

レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向が反映されたようだ。クラブは昨夏、ベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督の希望でククレラにも巨費を投じた。 近年は倹約路線だったクラブにとって6000万ユーロは高額であり、ここ数か月で調子を落としている選手に即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは現在が全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさはモウリーニョの求めるスタイルに合っている。レアルはククレラ、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアと左SBが4人もいるため、誰かを放出すべきだ。評価：C

ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。迷走するチェルシーを抜け出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼は「ブルーコ」の運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの関心も報じられたが、ベルナベウ行きは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即決したはずだ。モウリーニョの采配次第では、カレラスと併用されながらレギュラーを奪う可能性もある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。特にバルセロナとのつながりがあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるリスクもある。評価：A

クリシャン・デイヴィス



