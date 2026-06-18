リヴァプールでの最終シーズンが不振に終わったイブラヒマ・コナテのレアル・マドリード移籍は、早期に失敗する可能性も。GOALが2026年夏の移籍市場の主要な取引を評価。

移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、移籍シーズンの最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
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リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。しかし、契約満了を回避していれば、このような事態は防げたはずだ。 2024-25シーズンに優勝した際、全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得ての移籍が可能だった。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局は無償でチームを去った。 さらに、散々なシーズンを送った彼が要求した週給約25万ポンドという巨額給与を受け入れるのは非現実的だった。4月に合意間近と報じられながら、交渉は数カ月続き、結局は決裂した。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、昨季の低調なパフォーマンスを考えると、リスクは高い。昨年11月には関心を引いていたという報道もあり、判断の難しさを示している。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルはスペインで彼のパフォーマンスが回復すると見込み、低コストで守備陣の課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若者だ。とはいえ、コナテも最高峰の補強とは言えず、ファンやメディアの厳しい視線を受けるレアル・マドリードでは、この移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みは叶う。だが、ホイセンと並んで先発候補として早期にチームにフィットし、ミス許されないベルナベウで結果を出さねばならない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは良い教訓だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる新体制で主力になるチャンスがある。だが、成功は保証されていない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかしパンプローナを本拠地とするクラブは、契約時にレアル・マドリードと交わした50%の転売条項により、最初から制約があった。 4000万ユーロ（3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、半分にあたる2000万ユーロがマドリードに支払われる。それでも、オサスナのような規模のクラブにとって、残る1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）の利益は大きい。 今季は12ゴールに絡み、スペイン代表でW杯にも出場したため移籍は既定路線だった。条項により交渉の余地は限られた。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制初の補強であり、ニューカッスルとのライバル関係をさらに加熱させるものとなった。マグパイズはバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの後継者としてムニョスを狙っていたが、リヴァプールは最終段階だったニューカッスルのオファーをかわし、交渉を成立させた。 リヴァプールは、この移籍を快挙と捉えている。高く評価される若手ウインガーを、手頃な移籍金で獲得できたことも喜ばしい。ムニョスは両翼と中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で穴が開いたリヴァプールの前線に、質と厚さを加えるだろう。 22歳の彼はスピードと献身的な守備で新監督イラオラの戦術にぴったり嵌まり、イラオラも獲得を強く希望した。リオ・ングモハの成長を阻害しないよう配慮が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受理された後、彼はアンフィールド行きを選択した。まだ22歳ながら、バルセロナ、レアル・マドリー、オサスナと渡り歩き、今回が3クラブ目となる。 バルセロナ「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナに加入したばかり。今回は新天地に定着し、長期にわたって活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 ただし、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得も噂されるため、先発定着にはパフォーマンス向上が必要だ。それでも、彼の汎用性が高ければ、新攻撃陣で多くの出場機会を得られるだろう。評価：A
クリシャン・デイヴィス
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5200万ポンド（7000万ドル）で売却し、再び賢明な取引を示した。契約が残り1年だったことを考えると、この移籍金は大きな成功だ。 契約残期間が12か月だったことを考えると、クラブにとっては上出来の取引だ。以前の推定市場価値7000万ポンド（9400万ドル）を下回るものの、この移籍金はクラブを喜ばせるはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙げられている。ルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰するイゴール・ジュリオもおり、センターバックの人数は足りている。評価：A
トッテナム：新監督デ・ゼルビの指示で進んだ移籍だ。最終契約年でありながら7000万ポンドの評価額が報じられ、スパーズが過大に支払った印象は否めない。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）程度が妥当だったが、ブライトンは強硬な交渉で知られ、トッテナムは急ぐ理由があった。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールも興味を示しており、キャプテンのクリスティアン・ロメロは今夏移籍が濃厚、ミッキー・ファン・デ・ヴェンも去就が不透明だったため、トッテナムは早めの補強が必要と判断したようだ。 それでも、26歳の彼はまだピーク前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。フリーで加入したマルコス・セネシと新CBコンビを組むとみられる。評価：B-
選手自身にとっても、キャリア後半戦を見据えたステップアップとなる。 チェルシーとリヴァプールは関心を示さなかったため、ビッグ6でスタメンを狙うならトッテナムは理想的な出発点だ。欧州カップ戦に出場できないのは難点だが、デ・ゼルビの下で働いた経験が早期適応につながる。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、過渡期を乗り切る堅固な守備基盤を得た。評価：A
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは彼を理想的な選手と語り、引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍は財政的に好ましくないものの、9年間の貢献を考えると当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚だった。しかし、ジョゼ・モウリーニョの就任が流れを変えた。 「スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで彼は大一番でも存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた理想のロールモデルであり、モウリーニョの求める選手像そのものだ。レアルがバルサの獲得計画を阻んだ理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年の夏、彼はラ・リーガへの移籍が噂されながら、グアルディオラの説得で残留してきた。 しかし今回はベルナルドの決意は固く、ついに欧州の伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共にチームを再建する挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは熾烈だが、シルバのスピードは衰えても、グアルディオラが言う「最初の5ヤードは頭にある」タイプ。元シティ主将の判断力は依然として鋭い。 もう少し若く移籍していれば理想的だったが、30代後半でもスペインで輝き続け、ルカ・モドリッチのように活躍できる経験と資質を持つ。評価：A+
チェルシーにとって、ククレッラ放出は奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指の選手である。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判していたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳となる彼の市場価値は今後下がる可能性が高く、この金額で売却できたことは妥当だ。彼の移籍で経験値はさらに低下するが、クラブはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると踏んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向が反映されたようだ。クラブは昨夏、ベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督の希望でククレラにも巨費を投じた。 近年は倹約路線だったクラブにとって6000万ユーロは高額であり、ここ数か月で調子を落としている選手に即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは現在が全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさはモウリーニョの求めるスタイルに合っている。レアルはククレラ、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアと左SBが4人もいるため、誰かを放出すべきだ。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。迷走するチェルシーを抜け出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼は「ブルーコ」の運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの関心も報じられたが、ベルナベウ行きは予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即決したはずだ。モウリーニョの采配次第では、カレラスと併用されながらレギュラーを奪う可能性もある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。特にバルセロナとのつながりがあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるリスクもある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンとの別れは感慨深い。2017年、800万ポンドでハル・シティから加入した彼はクロップ体制の要となり、全盛期は世界最高の左SBだった。 しかし32歳となり、年齢の影響は否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかしケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでおらず、試練が続く2025-26シーズンには、ロバートソンの経験や粘り強さ、人柄がマージーサイドで大きく欠けることが痛々しいほど明らかになった。ファンは、ロバートソンの退団がモハメド・サラーの退団と重なり、来シーズンのチームレベルがさらに低下することを懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由はいまだ不明瞭だ。左SBはベン・デイヴィスが骨折中とはいえ、ウドギー、スペンス、新加入のソウザもいる。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの期待もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリー移籍なのはボーナスだが、それでも必要だったかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとした理由は理解できる。彼はベンチに追われ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたいと考えていた。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は想定より多く先発し、北米移籍に当たってコンディションは万全だ。ただ、リヴァプールが一度も契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスも関心を示していたため、降格圏を逃れたばかりのスパーズを選んだのは意外だ。しかし、デ・ゼルビ監督の下で今夏チームが強化されれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまた成功した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍し、マンチェスター・ユナイテッドへの売却で移籍金をほぼ2倍にすると見込まれる。 彼の穴を埋めるのは容易ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコも獲得を望んだが、アタランタは強気の移籍金を維持。契約残り1年ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。スカウト陣の腕が光る。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブとしては珍しく賢明な獲得だ。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、ボール奪取力とパスセンスを兼備するブラジル人MFを補強。エデルソンは過去1年で評価を落としたが、それはアンチェロッティがW杯代表にカゼミーロを選んだ一因だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響しているともいえ、2024年EL決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った“要”だった彼も、今は評価が下がっている。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： かねてから希望していたビッグクラブへの移籍が実現した。彼はプレミアリーグでプレーしたいという意欲を隠さず、自分のスキルを活かし、実力を示すチャンスを得た。ボール奪取とキープに秀でており、ペナルティエリアでも脅威だ。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコの方が良いという声もあるが、マイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険だったオールド・トラッフォードに安定感をもたらした。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残し、ブラジル代表復帰へ大きく近づくはずだ。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に死に物狂いで抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で即座に放出していれば、はるかに良かっただろう。このスウェーデン人ストライカーが引き起こした混乱は、エディ・ハウ監督や選手たちに何の得もをもたらさなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び高値で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く再投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権もなくなった今、移籍市場での魅力は低下した。12位の低迷とゴードンの離脱希望は、サウジオーナーの関心が薄れる中で「ビッグ6」への脅威でなくなった証拠だ。評価：B-
バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを払ったことは良いサインではない。 前線どこでもプレーでき、プレスも秀でる。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも8000万ユーロという移籍金は高い。ゴードンがW杯で活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックの求めるウインガー像に合うし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサはまたしても金銭より判断力を失ったようだ。評価：C+
ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、念願のビッグクラブへ飛び込んだ。少年時代から応援するリヴァプールへの移籍噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは高額な移籍金を敬遠。この事実こそがゴードンが抱える課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、相当な努力が必要だ。デビューシーズンに28得点をマークしたラッシュフォードでさえ、今やカンプ・ノウで余剰戦力と見なされている。それでもゴードンは、エランガと組んでいた日々から一転、ヤマルと並んでピッチに立てる幸運にまだ実感が湧かないだろう。評価：A
マーク・ドイル