移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が「あの時別の選択をしていれば」と後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が「あの時別の選択をしていれば」と後悔するケースもあります。
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リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みだった。契約満了を回避していれば、移籍金を獲得できたはずだ。 2024-25シーズンに優勝した時点、つまり彼が全盛期にあった時期に新契約を結んでいれば、移籍金を得ての移籍が可能だった。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償でチームを去った。 さらに、散々なシーズンを送った彼が要求した週給約25万ポンドという巨額給与を受け入れるのは非現実的だった。4月には合意間近と報じられたものの、長期にわたる交渉は結局、実を結ばなかった。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテに高額年俸を提示する見込みだ。移籍金は発生しないが、リヴァプールでの低調なパフォーマンスを考えるとリスクがある。昨年11月には関心を引いていたという報道もあり、判断の難しさを示している。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルはスペインで彼のパフォーマンスが回復すると見込み、低コストでポジション問題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若い。コナテで問題が完全に解決するとは限らず、クラブがファンやメディアから厳しい監視を受けることを考えると、移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みは叶う。だが、ホイセンと並んで先発候補としてすぐに適応し、アンフィールドで犯したようなミスを繰り返してはならない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは警鐘だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる新体制で主力になるチャンスがある。だが、成功は保証されていない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラにとって理想の選手であり、引退試合で涙を流したほどだ。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的に不利でも、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚とされたが、ジョゼ・モウリーニョの就任が流れを変えた。 「スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間で成立した。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで彼は大一番でも存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた理想のロールモデルであり、モウリーニョの求める選手像そのものだ。レアルがバルサの獲物を横取りした理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年の夏、彼はラ・リーガへの移籍が噂されながら、グアルディオラの説得で残留してきた。 今回はベルナルドの決意が固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に頂点へ戻る挑戦は彼にとって喜びだろう。 レアルのポジション争いは熾烈だ。シルバの躍動感はかつてほどではないが、グアルディオラが言うように「最初の5ヤードは頭の中で決まる」なら、元シティ主将ほど速い選手は少ない。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるだろう。それでも30代後半になってもスペインで輝き続け、モドリッチのように活躍できる経験と資質を彼は備えている。評価：A+
チェルシーにとって、ククレッラ放出は奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指の選手である。 とはいえ、当初はブライトンから6000万ポンド（8000万ドル）という高額で獲得した。報道によると、彼は裏で移籍を希望し、クラブの運営にも公然と批判的だったため、チェルシーは「手放せない存在」ではないと判断。5200万ポンド（6900万ドル）を取り戻せれば成功と見る。 7月に28歳となる彼の市場価値が今後上がる見込みは薄かった。彼の移籍で経験値はさらに低下するが、クラブはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると踏んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の要望は通るようで、クラブは早期補強の第一弾として衝撃的な獲得を済ませた。昨夏にアルバロ・カレラスをベンフィカから呼び戻したばかりだが、新旧監督が指名したククレラへの大型投資は止まらなかった。 ここ数年、移籍市場で倹約してきたチームにとって6000万ユーロは高額であり、やや調子を落としている同選手に即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは現在が全盛期だが、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 それでも、彼のエネルギーとアグレッシブさはモウリーニョ好みのタイプだ。レアルはククレラを加え、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアと左SBが4人になったため、誰かを放出すべきだろう。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。迷走するチェルシーを抜け出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。スペイン復帰を望んでいた彼が、アトレティコではなくレアルを選んだのは驚きだった。 オファーを受けた瞬間、彼は即座に承諾したはずだ。モウリーニョにマークされたことで、カレラスとローテーションを組みながら先発の座を奪う可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。特にバルセロナとのつながりがあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから批判を受ける可能性もある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、感慨深い別れだった。ロバートソンはクラブ史上屈指の補強選手で、2017年に800万ポンドでハル・シティから加入。クロップ体制の中心人物であり、全盛期は世界最高の左サイドバックだった。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかしケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでおらず、試練が続く2025-26シーズンには、ロバートソンの経験や粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに大きかったかが痛感された。ファンは、ロバートソンとモハメド・サラーの同時退団が来シーズンの戦力低下につながることを懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由はいまだ不明だ。左SBはベン・デイヴィスが負傷中でも、ウドギーやスペンス、新加入のソウザがいた。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの期待もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリー移籍なのはボーナスだが、それでも必要だったかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは、控えに甘んじていたうえ、ワールドカップを控えプレミアでプレーしたいという思いがあったから理解できる。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は想定より多く先発し、北米へ移る時点でのコンディションは良好だ。ただ、リヴァプールが契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスも関心を示していたため、降格圏を逃れたばかりのスパーズを選んだのはやや意外だ。しかし、デ・ゼルビ監督の下で今夏チームが強化されれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまた成功を収めた。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間の活躍後、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍。追加条項が全て満たされれば移籍金はほぼ2倍になる見込みだ。 彼の穴を埋めるのは容易ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。契約残り1年ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。優れたスカウト陣の成果だ。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブが珍しく賢明な獲得を行った。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、ボール奪取力とパスセンスを兼備する同胞の後継者として彼を選んだ。直近1年で評価が下がったとはいえ、W杯代表から外れたのはそのせいではなく、昨年夏にガスペリーニが退任し、アタランタの戦術が変化したことが大きい。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことでチーム力が落ち、彼の評価も下がった面がある。2024年ヨーロッパリーグ決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った当時、エデルソンはそのチームの要とされていた。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりははるかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって、これは長年待ち望んだビッグ移籍だ。彼はプレミアリーグでプレーしたいという意欲を隠さず、自身のスキルを活かす舞台を手に入れた。ボール奪取とキープに優れ、ペナルティエリアでも脅威となる。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ移籍する方が良かったという声もある。しかしマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険な移籍先とされていたオールド・トラッフォードに安定感をもたらした。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残し、ブラジル代表復帰へ大きく前進できるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に死に物狂いで抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で即座に放出していれば、はるかに良かっただろう。このスウェーデン人ストライカーが引き起こした混乱は、エディ・ハウ監督や選手たちに何の得もをもたらさなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び高値で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も強豪補強は難しい。 CL出場権もなくなった今、12位の成績では選手を引き留めるのは難しい。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジオーナーの熱も冷める中、ニューカッスルはもはや強豪ではない。評価：B-
バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良いスタートとは言えない。 前線3ポジションをこなす万能性と、ラッシュフォードにはないプレッシングが魅力で、フリック監督がゴーサインを出した理由もわかる。 それでも8000万ユーロは高すぎる。W杯で結果を出せば評価は上がるかもしれないが、今季CL10得点は、6点がカラバフとサン＝ジロワーズ戦、半分がPKだった。 プレミアリーグ60試合で12得点という数字が、彼の本当の得点力を示している。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金に目がくらんだ」印象は拭えない。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから憧れていたビッグクラブへついに加入した。少年時代にサポーターだった古巣リヴァプールへの移籍噂に心を揺さぶられたと本人が明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を敬遠。ここがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるが、8000万ユーロの価値を証明する重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、相当な努力が必要だ。バルサで28得点を挙げたにもかかわらず、今や余剰戦力扱いされているラッシュフォードがそのいい例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つ日が来るのだから。評価：A
マーク・ドイル