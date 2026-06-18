リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みだった。契約満了を回避していれば、移籍金を獲得できたはずだ。 2024-25シーズンに優勝した時点、つまり彼が全盛期にあった時期に新契約を結んでいれば、移籍金を得ての移籍が可能だった。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償でチームを去った。 さらに、散々なシーズンを送った彼が要求した週給約25万ポンドという巨額給与を受け入れるのは非現実的だった。4月には合意間近と報じられたものの、長期にわたる交渉は結局、実を結ばなかった。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D

レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテに高額年俸を提示する見込みだ。移籍金は発生しないが、リヴァプールでの低調なパフォーマンスを考えるとリスクがある。昨年11月には関心を引いていたという報道もあり、判断の難しさを示している。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルはスペインで彼のパフォーマンスが回復すると見込み、低コストでポジション問題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若い。コナテで問題が完全に解決するとは限らず、クラブがファンやメディアから厳しい監視を受けることを考えると、移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B

コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みは叶う。だが、ホイセンと並んで先発候補としてすぐに適応し、アンフィールドで犯したようなミスを繰り返してはならない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは警鐘だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる新体制で主力になるチャンスがある。だが、成功は保証されていない。 評価：A

クリシャン・デイヴィス