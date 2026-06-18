マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは彼を理想的な選手と語り、引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的には不利でも、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は依然として大きく欠けるだろう。評価：D

レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚だった。しかし、ジョゼ・モウリーニョの就任が流れを変えた。 「スペシャルワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで大一番に存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた理想のロールモデルであり、モウリーニョの求める選手像そのものだ。レアルがバルサの獲物を横取りした理由も明らかだ。評価：B+

ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年、いやそれ以上、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラに説得され、残留していたが、今回は彼の意思が優先された。 しかし今回はベルナルドの決意は固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。現在マドリードはバルサに王座を奪われているが、モウリーニョと共にチームを再建する挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバの運動量は以前ほどではないものの、グアルディオラが言うように「最初の5ヤードは頭の中で決まる」タイプであり、その点では元シティ主将ほど速い選手は少ない。 もう少し若く移籍していれば理想的だったが、30代後半でもスペインで輝き続け、ルカ・モドリッチのように活躍できる経験と資質を持つ。評価：A+