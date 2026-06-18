移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
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リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。しかし、契約満了を防いでいれば事態は避けられた。 2024-25シーズンに優勝した際、全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低迷し、結局無償で去った。 さらに、散々なシーズンを送った彼が要求した高額年俸（週約25万ポンドとも）を受け入れるのは非現実的だった。4月に合意間近と報じられながら、交渉は数カ月続き、結局は決裂した。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには巨額年俸を提示する見込みだ。移籍金は不要でも、リヴァプールでの低調なパフォーマンスを考えるとリスクがある。昨年11月には興味を断念したと報じられており、その背景は示唆的だ。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで再びベストパフォーマンスを取り戻すと見込み、比較的低コストで守備陣の課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若い。それでも、コナテが即戦力と呼べるかは疑問だ。レアルはファンやメディアから厳しい監視を受けており、この移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みは叶う。だが、ホイセンと並んで先発候補としてすぐにフィットし、ミスへの忍耐が少ないベルナベウで結果を出さねばならない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは良い教訓だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる新体制で主力になるチャンスがある。だが、成功は保証されていない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは彼を理想的な選手と語り、引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的には不利でも、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は依然として大きく欠けるだろう。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚だった。しかし、ジョゼ・モウリーニョの就任が流れを変えた。 「スペシャルワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで大一番に存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた理想のロールモデルであり、モウリーニョの求める選手像そのものだ。レアルがバルサの獲物を横取りした理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年、いやそれ以上、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラに説得され、残留していたが、今回は彼の意思が優先された。 しかし今回はベルナルドの決意は固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。現在マドリードはバルサに王座を奪われているが、モウリーニョと共にチームを再建する挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバの運動量は以前ほどではないものの、グアルディオラが言うように「最初の5ヤードは頭の中で決まる」タイプであり、その点では元シティ主将ほど速い選手は少ない。 もう少し若く移籍していれば理想的だったが、30代後半でもスペインで輝き続け、ルカ・モドリッチのように活躍できる経験と資質を持つ。評価：A+
チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入時は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。絶好調時の彼は世界最高峰の選手の一人である。 とはいえ、当初はブライトンから6000万ポンド（8000万ドル）という高額で獲得した。報道によると、彼は裏で移籍を希望し、クラブの運営にも公然と批判的だったため、チェルシーは「手放せない存在」ではないと判断。5200万ポンド（6900万ドル）を取り戻せれば十分と見た。 7月に28歳となる彼の市場価値は今後下がる可能性が高く、この金額で売却できたことは妥当だ。彼の移籍でチームはさらに若返るが、ジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコが穴を埋めると見込む。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対のようで、クラブは今夏の補強を衝撃的な獲得でスタートした。昨夏にアルバロ・カレラスをベンフィカから呼び戻したばかりだが、新（元）監督の要望でククレラにも巨費を投じた。 ここ数年、移籍市場で倹約してきたチームにとって6000万ユーロは高額であり、調子を落としている彼に即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラが全盛期とはいえ、レアルが何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 それでも、彼のエネルギーとアグレッシブさはモウリーニョ好みのタイプだ。レアルはククレラに加え、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアと左SBが4人になったため、誰かを放出す必要がある。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。混乱するチェルシーを離れ、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。スペイン復帰を希望していたが、アトレティコではなくレアルへの移籍は予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョが注目しただけに、カレラスと交代しながら先発の座を争うだろう。 ただし、移籍金の大きさを考えれば即座に結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に乏しいベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるだろう。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンとの別れは感慨深い。2017年、800万ポンドでハル・シティから加入した彼はクロップ体制の要となり、全盛期は世界最高の左SBだった。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継にミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかしケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでおらず、試練の連続だった2025-26シーズンではロバートソンの経験や粘り強さ、人柄が痛切に欠けた。ファンは、ロバートソンとモハメド・サラーの同時退団が来シーズンのチームレベルをさらに低下させると懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由はいまだ不明だ。左SBはベン・デイヴィスが骨折中でも、ウドギーやスペンス、新加入のソウザがいた。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの期待もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリー移籍はボーナスだが、それでも必要度自体は高くなかった。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。彼はベンチに追われ、W杯を控えてプレミアでプレーしたいと考えていた。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は想定より多く先発し、北米移籍に当たってコンディションは万全だ。リヴァプールが契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスも関心を示していたため、降格圏を逃れたばかりのスパーズを選んだのはやや意外だ。しかし、デ・ゼルビ監督の下で今夏チームが強化されれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまた成功した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍し、マンチェスター・ユナイテッドへの売却で移籍金をほぼ2倍にする見込みだ。 彼の穴を埋めるのは容易ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強気の移籍金を坚持し、残り1年の契約ながらユナイテッドは要求額を支払った。優れたスカウト陣の成果だ。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブとしては珍しく賢明な獲得だ。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、ボール奪取力とパスセンスを兼備する同国代表を獲得。エデルソンは直近1年で評価を落としたが、それは昨年夏にガスペリーニが退任し、チームが変容したためだ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響したともいえ、2024年EL決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った“要”だった彼も、今は評価が下がっている。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって：念願のプレミアリーグ挑戦だ。彼は常にイングランドでのプレーを望んでおり、ボール奪取とキープに秀でたスタイルがリーグに合うはずだ。ペナルティエリアでも脅威になる。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ行った方が良かったという声もある。だがマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、以前より不安定だったオールド・トラッフォードに落ち着きをもたらした。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残し、ブラジル代表復帰へ大きく前進できるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に必死で抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で即座に放出していれば、混乱は避けられただろう。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何の得もをもたらさなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び高値で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く再投資できるかだ。イサクの移籍金も有効に使えず、今夏も有力選手を獲得するのは難しい。 CL出場権もなくなった今、12位の成績では新戦力を誘うのも難しい。ゴードンもイサクに続き退団を希望し、サウジ・オーナーの熱も冷める中、ニューカッスルはもはや英エリート勢の脅威ではない。評価：B-
バルセロナにとって：懸念材料だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良い兆しとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、ラッシュフォードと異なりプレッシングにも秀でる。フリック監督がゴーサインを出した理由だ。 それでも8000万ユーロは高すぎる。W杯で活躍すれば評価は上がるかもしれないが、今季CL10得点は、6点がカラバフとサン＝ジロワーズ戦、半分がPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、こちらが彼の本当の得点力だ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサはまたしても金銭感覚を忘れたのか。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定しなかったが、念願のビッグクラブへ飛び込んだ。少年時代に支持していた古巣リヴァプールへの移籍噂に心を動かされたと明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは高額な移籍金を敬遠。ここがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。控えのためにそんな大金を出すはずがないからだ。 スター揃いのチームで先発を勝ち取るには、相当な努力が求められる。バルサで28得点を挙げたにもかかわらず、今や余剰戦力扱いされているラッシュフォードがそのいい例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、まもなくラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A
マーク・ドイル