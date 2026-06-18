リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みだった。契約満了を回避していれば、この事態は防げた。 2024-25シーズンに優勝した際、全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償で去った。 さらに、散々なシーズンの最中に起きた複数のミスもあり、リヴァプールが彼の法外な週給25万ポンドという要求を受け入れるのは得策ではなかった。4月には合意間近と報じられたものの、交渉は数か月続き、結局は決裂した。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D

レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、リヴァプールでの低調なパフォーマンスを考えると、リスクは高い。昨年11月には関心を引いていたという報道もあり、その判断は示唆的だ。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルはスペインで彼のパフォーマンスが回復すると見込み、低コストで守備陣の課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若い。コナテで問題が完全に解決するとは限らず、クラブがファンやメディアから厳しい監視を受けることを考えると、移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B

コナテ自身にとっては、希望通りの移籍と高年俸を得て最大の勝者だ。だが、ホイセンと並んで先発候補として早期にチームにフィットする必要がある。ベルナベウの熱狂は、アンフィールド最終シーズンで見られたようなミスを許さない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは警鐘だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる刷新されたチームで重要な役割を担える可能性がある。だが、成功は保証されていない。 評価：A

クリシャン・デイヴィス