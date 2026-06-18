移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
評価一覧をチェックし、コメント欄でご意見をお聞かせください。
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みだった。契約満了を回避していれば、この事態は防げた。 2024-25シーズンに優勝した際、全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償で去った。 さらに、散々なシーズンの最中に起きた複数のミスもあり、リヴァプールが彼の法外な週給25万ポンドという要求を受け入れるのは得策ではなかった。4月には合意間近と報じられたものの、交渉は数か月続き、結局は決裂した。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも関係者は多大な時間を費やした。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、リヴァプールでの低調なパフォーマンスを考えると、リスクは高い。昨年11月には関心を引いていたという報道もあり、その判断は示唆的だ。 コンディションが良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルはスペインで彼のパフォーマンスが回復すると見込み、低コストで守備陣の課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若い。コナテで問題が完全に解決するとは限らず、クラブがファンやメディアから厳しい監視を受けることを考えると、移籍がすぐに失敗する可能性もある。評価：B
コナテ自身にとっては、希望通りの移籍と高年俸を得て最大の勝者だ。だが、ホイセンと並んで先発候補として早期にチームにフィットする必要がある。ベルナベウの熱狂は、アンフィールド最終シーズンで見られたようなミスを許さない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーで加入したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したのは警鐘だ。それでも、早期に自信とコンディションを取り戻せば、ジョゼ・モウリーニョ率いる刷新されたチームで重要な役割を担える可能性がある。だが、成功は保証されていない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかしパンプローナを本拠地とするクラブは、契約時にレアル・マドリードと交わした50%の転売条項により、最初から制約があった。 4000万ユーロ（3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、半分にあたる2000万ユーロがマドリードへ。それでもオサスナには1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）が残る。 今季は12ゴールに絡み、スペイン代表でW杯にも出場したため早期移籍は既定路線だった。移籍金条項で交渉の余地は限られた。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制初の補強であり、ニューカッスルとのライバル関係をさらに加熱させた。マグパイズはバルセロナに移籍したゴードンの後継者と見込んでいたが、リヴァプールが最終段階で交渉を成立させ、獲得に成功した。 リヴァプールは、この移籍を快挙と捉え、さらに割安な移籍金で高評価の若手ウインガーを獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両翼と中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で穴が開いたリヴァプールの前線に、必要な質と層をもたらす。 直線的なスピードと献身的な守備が特徴の22歳は、新監督イラオラの戦術にぴったりで、本人も獲得を強く希望したという。リオ・ングモハの成長を阻まないよう配慮が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受諾された後、彼はアンフィールド行きを選択した。まだ22歳ながら、バルセロナ、レアル・マドリーに続き3クラブ目と移籍が多い。 バルセロナのラ・マシア出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナに移籍したばかり。今回は新天地に定着し、長期的に活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 ただし、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得も噂されるため、先発定着には総合力の向上が求められる。それでも、彼の汎用性が高いだけに、新攻撃陣で多くの出場機会を得られるはずだ。評価：A
クリシャン・デイヴィス
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5,200万ポンド（7,000万ドル）で売却し、再び賢明な取引を示した。契約が残り1年だったことを考えると、この移籍金は大きな成功だ。 契約残期間が12か月だったことを考えると、クラブにとっては上出来の取引だ。以前の推定市場価値7000万ポンド（9400万ドル）を下回るものの、この移籍金はクラブを満足させるはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙げられている。ルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰するイゴール・ジュリオとセンターバックの人材は豊富だ。評価：A
トッテナム：新監督デ・ゼルビの指示で成立した移籍だ。最終契約年でありながら、7000万ポンドの評価額が報じられたことで、スパーズが過大支払いをした印象は否めない。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）程度で収まるはずだが、ブライトンは強硬な交渉で知られる。トッテナムは早めの決断を迫られたのかもしれない。 チェルシーやリヴァプールも興味を示しており、キャプテンのロメロは移籍が確実視されている。ファン・デ・ヴェンも流出の可能性がある。 それでも、26歳の彼は全盛期前でパス能力が高く、チームに不足していた闘志とリーダーシップを持つ。フリーで加入したマルコス・セネシと新CBコンビを組むとみられる。評価：B-
選手自身にとっても、キャリア後半戦を見据えた上でステップアップとなる移籍だ。 チェルシーとリヴァプールは関心を示さなかったため、欧州カップ戦に出場できないものの、ビッグ6でスタメンを狙うならトッテナムは理想的な舞台だ。デ・ゼルビの下で働いた経験があるため、戦術理解は早く、適応もスムーズだろう。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を免れた北ロンドンのクラブは、過渡期を乗り切る堅固な守備基盤を得た。評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFで、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは彼を理想的な選手と語り、引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、移籍は予想されていた。無償移籍は財政面で不利でも、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。それでも彼の技術、知性、人柄は大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測の後、カンプ・ノウ移籍が濃厚とされたが、ジョゼ・モウリーニョの就任が流れを変えた。 「スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間で成立した。全盛期は過ぎても、昨季のプレミア優勝争いで大一番に存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼ね備えた理想のロールモデルであり、モウリーニョの求める選手像そのものだ。レアルがバルサの獲物を横取りした理由も明らかだ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年、いやそれ以上、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラに説得され残留したが、今回は彼の意思が優先された。 今回はベルナルドの決意が固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に頂点へ戻す挑戦は彼にとって喜びだろう。 レアルのポジション争いは激しい。シルバの運動量は以前ほどではないが、グアルディオラが言うように「最初の5ヤードは頭の中で決まる」。その点では、元シティ主将ほど速い選手は少ない。 もう少し若く移籍していれば理想的だったが、30代後半でもスペインで輝き続け、ルカ・モドリッチのように活躍できる経験と資質を持つ。評価：A+
チェルシーにとって、ククレッラを売却するのは奇妙な決断だ。2022年の加入時は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界最高峰の選手である。 とはいえ、当初はブライトンから6000万ポンド（8000万ドル）という高額で獲得した。報道によると、彼は裏で移籍を希望し、クラブの運営にも公然と批判的だったため、チェルシーは「手放せない存在」ではないと判断。5200万ポンド（6900万ドル）を取り戻せれば十分と見た。 7月に28歳となる彼の市場価値はこれ以上上がりにくかっただろう。彼の退団でチームはさらに若返るが、チェルシーはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対で、クラブは今夏早々に衝撃的な補強を行った。昨夏にアルバロ・カレラスを獲得したばかりだが、新（元）監督の要望でククレラにも巨費を投じた。 ここ数年、移籍市場で倹約してきたクラブにとって6000万ユーロは高額であり、直近数か月で調子を落としている彼に即座の成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは現在が全盛期だが、レアルが彼の高いパフォーマンスをあと何年維持できるかは不透明だ。 それでも、彼のエネルギーとアグレッシブさはモウリーニョ好みのタイプだ。レアルはククレラに加え、カレラス、メンディ、フラン・ガルシアと左SBが4人になったため、誰かを放出すべきだろう。評価：C
ククレラにとって：最大の受益者はククレラだ。混乱するチェルシーを離れ、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。スペイン復帰を希望していたが、アトレティコではなくレアルへの移籍は予想外だった。 オファーを受けた瞬間、彼は即答したはずだ。モウリーニョの采配次第では、カレラスと併用されながらレギュラーを奪う可能性もある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。成果を出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから厳しい批判を受けるだろう。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンとの別れは感慨深い。2017年、800万ポンドでハル・シティから加入した彼はクロップ体制の要となり、全盛期は世界最高の左SBだった。 しかし32歳となり、衰えは否めない。そこでリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかしケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでおらず、試練が続く2025-26シーズンではロバートソンの経験や粘り強さ、人柄がマージーサイドで大きく欠けることが痛々しいほど明らかになった。ファンが懸念するのは、ロバートソンの退団がモハメド・サラーの退団と重なり、来シーズンのチームレベルをさらに低下させることだ。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由はいまだ不明瞭だ。左SBはベン・デイヴィスが負傷中でも、ウドギーやスペンス、新加入スーザがいた。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの期待もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」にも合致する。フリーで加入したのはボーナスだが、それでも必要だったかは疑問だ。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。彼はベンチに追われ、W杯を控えてプレミアで定期的にプレーしたかった。スパーズはそれを約束した。 結局、後半戦は想定より多く先発し、北米へ移る時点でのコンディションは良好だ。ただ、リヴァプールが契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ユヴェントスも関心を示していたため、他クラブを選択する余地があった。それでも、最終節で降格を回避したばかりのトッテナムを選んだのはやや不可解だ。しかし、デ・ゼルビ監督が今夏チームを強化すれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまた成功を収めた。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間活躍し、マンチェスター・ユナイテッドへの売却で追加条項を含め移籍金をほぼ2倍にする見込みだ。 彼の穴を埋めるのは容易ではないが、これがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強硬に高値を主張。契約残り1年ながら、ユナイテッドは要求額を支払った。優れたスカウト力の証だ。評価：A
ユナイテッドにとっては、無謀な補強で知られるクラブとしては珍しく賢明な獲得だ。 カゼミーロの退団で中盤の補強が急務だったユナイテッドは、ボール奪取力とパスセンスを兼備する同胞の後継者として彼を選んだ。エデルソンは昨年、代表落ちしたことで評価を落としたが、それはアンチェロッティがW杯でカゼミーロを選んだ理由でもある。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響したともいえ、2024年EL決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った“要”だった彼も、今は評価が下がっている。 当時リヴァプールやマンチェスター・シティも関心を示していた。あの時のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって：念願のプレミアリーグ挑戦だ。彼は常にイングランドでのプレーを望んでおり、ボール奪取とキープに秀でたスタイルがリーグに合うはずだ。ペナルティエリアでも脅威になる。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコへ移籍する方が良かったという声もある。しかしマイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険な移籍先とされたオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 彼は「夢の劇場」で大きなインパクトを残し、ブラジル代表復帰へ大きく前進できるだろう。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に死に物狂いで抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で即座に放出していれば、はるかに良かっただろう。このスウェーデン人ストライカーが引き起こした混乱は、エディ・ハウ監督や選手たちに何の得もをもたらさなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び高値で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く再投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権もなくなった今、新戦力を惹きつけるのは難しい。12位の低迷とゴードンの離脱希望は、サウジ資本が距離を置く中、クラブが英エリート勢を脅かさないことを示している。評価：B-
バルセロナにとって：懸念を示す兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良いスタートとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も分かる。 それでも8000万ユーロという移籍金は高い。ゴードンがワールドカップで活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとはいえ、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、こちらが彼の本当の得点力だ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、年俸もラッシュフォードより低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金に目がくらんだ」印象は拭えない。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、念願のビッグクラブへ加入した。少年時代から応援するリヴァプールへの移籍噂に心を揺さぶられ、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンが難色を示したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレス加入が噂されれば注目度は下がるが、それでも8000万ユーロの価値を示す重圧は続く。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、相当な努力が必要だ。バルサで28得点を挙げたにもかかわらず、今や余剰戦力扱いされているラッシュフォードがその好例である。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つ日が来ようとしているのだから。評価：A
マーク・ドイル