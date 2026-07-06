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リヴァプールかアーセナルか。あるプレミアリーグ強豪は、PSGFWブラッドリー・バーコラを最優先候補とし、「巨額」オファーを用意する。
バーコラを巡るプレミアリーグの争い
バルコラ争奪戦が始まった。リヴァプールとアーセナルが、この21歳FWの動向を注視している。彼はリーグ・アンでスピードと技術を披露し、欧州屈指の若手として注目されている。
PSGとの交渉は難しいが、プレミアリーグの魅力を無視できない。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、このフランス代表はプレミア強豪の最優先ターゲットで、新シーズンに向けて正式オファーが間もなく提示される可能性がある。
- AFP
アーセナルは、第2の選択肢として状況を注視している
アーセナルも21歳FWの獲得に名乗りを上げたが、現時点では移籍市場の他の動き次第となっている。
ミケル・アルテタ監督は、ブカヨ・サカやガブリエル・マルティネリと競えるサイドの補強を望んでいるが、現時点では他の優先事項がある。北ロンドンのクラブは、PSGのこの選手への興味は高いものの、現時点では第2候補としている。
現時点ではモーガン・ロジャースの獲得を最優先しており、国内ターゲットが難航した場合にバルコラへ切り替える方針だ。その際はフランス市場に再注目し、巨額オファーでPSGの意思を測る構えだ。
リヴァプールの新戦力探し
リヴァプールもアンドニ・イラオラ新体制の下、獲得レースに参入。攻撃陣の刷新と主力バックアップを狙う。バルコラの1対1突破力は、アンフィールドで好まれるハイインテンシティなスタイルに適合する。
主力数名の将来が不透明な今、バルコラのような才能を確保することはクラブの強い意志を示す。リバプールは将来性のある若手を狙うスカウト方針を持ち、彼はまさにその条件に合う。
- Getty Images Sport
PSG、「手放せない」という立場を転換
この移籍騒動で最も重要なのは、パリ・サンジェルマンが姿勢を軟化したことだ。以前はバルコラのような有望選手を放出することは考えられなかったが、現在は選手層の入れ替えや財政の持続可能性を重視し、柔軟に対応し始めた。経営陣はバルコラを高く評価しつつも、もはや「手放せない存在」とは見ていない。
それでも移籍金は高額で、希望クラブにとって大きな壁となる。PSGは彼のポテンシャルと長期契約に見合う巨額を要求するとみられ、売却を認めるだけでも多額の資金を請求するだろう。
リヴァプールとアーセナルは資金力があるため、ワールドカップ終了後にこのウイングを巡る争奪戦が激化する可能性がある。
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