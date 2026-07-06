この移籍騒動で最も重要なのは、パリ・サンジェルマンが姿勢を軟化したことだ。以前はバルコラのような有望選手を放出することは考えられなかったが、現在は選手層の入れ替えや財政の持続可能性を重視し、柔軟に対応し始めた。経営陣はバルコラを高く評価しつつも、もはや「手放せない存在」とは見ていない。

それでも移籍金は高額で、希望クラブにとって大きな壁となる。PSGは彼のポテンシャルと長期契約に見合う巨額を要求するとみられ、売却を認めるだけでも多額の資金を請求するだろう。

リヴァプールとアーセナルは資金力があるため、ワールドカップ終了後にこのウイングを巡る争奪戦が激化する可能性がある。