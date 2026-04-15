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リヴァプールがPSGに敗れCL敗退。ジェイミー・キャラガーは「呆気にとられた」と語り、モハメド・サラーをベンチにしたアルネ・スロット監督を批判した。
スロットの戦術的な賭けが裏目に出た
第1戦で苦戦し逆転が必須だったにもかかわらず、スロット監督は4ヶ月ぶりにアレクサンダー・イサクを先発させ、クラブの得点王をベンチに置いた。この賭けは裏目に出た。この夜、レッズは0-2で敗れ、2試合合計4-0で大会から敗退した。
CBSスポーツ・ゴラゾのインタビューに応じたキャラガーは、エジプトの王（サラー）ではなくイサクを先発起用した判断に疑問を呈した。「監督には監督なりの理由があるだろうが、イサクのコンディションは到底万全とは言えない」とキャラガーは語った。 「サラーは第1戦に出ておらず、先週の試合と週末のプレミアリーグでプレーした選手たちとは状況が違う。彼はプレミアで得点し、今もリヴァプールの主要な得点源で、システムにも慣れている。一方、イサクはエキティケと一度も一緒にプレーしていない」
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恨みはないが、混乱は多い
元DFは、スロット監督がサラーを懲らしめているという見方を否定したが、起用外しの正当な理由を見いだせないと語った。キャラガーは「スロット監督は『数カ月前に公の場で批判されたことを根に持っている』タイプではない」と付け加えた。「過去にはファーガソン監督など、そういう監督もいたかもしれない。 スロットはそうは思わない。
「すでに退任が決まっているからか？『来年もいる選手と行く』ということか。それしか思い浮かばないが、それでも理にかなっていない。今は結果がすべてだ。驚いている」
予定を変更し、スロット監督は前半終了時にイサクに代えてサラーを投入した。イサクは前半45分でボールタッチわずか5回にとどまっていた。
ヴィルツと1億1600万ポンドの苦闘
キャラガーは、今夏大型補強で注目されたフロリアン・ヴィルツにも批判を向けた。シーズン序盤の好調を維持できず、PSG戦では中盤で存在感を示せなかった。巨額の移籍金を考えると「期待外れ」だと元リヴァプールDFは評した。
「今のところ期待に応えていない」とキャラガー。「彼を表現するなら、プレーは整っているが、決定力が欠けている。ボックス間の動きは美しいし、移籍金に見合う才能はある。 だが、ヴィティーニャやネヴェスには初戦で全く太刀打ちできなかった。移籍金を考えれば、今のところほぼ収穫ゼロだ」
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相次ぐ負傷者が欧州大会敗退を招く
さらに悪いことに、この夜はエキティケの深刻な負傷で幕を閉じた。接触なく倒れたフランス人ストライカーは担架で運ばれた。アキレス腱断裂の疑いがあり、最大9か月離脱する見込みだ。プレミアリーグのトップ4争いに再注力するリヴァプールにとって、エキティケの離脱は攻撃陣に大きな穴を開ける。 チームは今夏加入した主力の一人を欠き、エヴァートンとのマーシーサイド・ダービーに臨む。