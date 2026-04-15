リヴァプールがPSGに敗れCL敗退。ジェイミー・キャラガーは「呆気にとられた」と語り、モハメド・サラーをベンチにしたアルネ・スロット監督を批判した。

元DFは、スロット監督がサラーを懲らしめているという見方を否定したが、起用外しの正当な理由を見いだせないと語った。キャラガーは「スロット監督は『数カ月前に公の場で批判されたことを根に持っている』タイプではない」と付け加えた。「過去にはファーガソン監督など、そういう監督もいたかもしれない。 スロットはそうは思わない。

「すでに退任が決まっているからか？『来年もいる選手と行く』ということか。それしか思い浮かばないが、それでも理にかなっていない。今は結果がすべてだ。驚いている」

予定を変更し、スロット監督は前半終了時にイサクに代えてサラーを投入した。イサクは前半45分でボールタッチわずか5回にとどまっていた。