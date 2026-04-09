リヴァプールがPSGに惨敗。ジェイミー・キャラガーが「毎試合ミスをする」とイブラヒマ・コナテを痛烈批判。

5バックを試みたが、枠内シュート0本、支配率26％と惨敗。ドゥエとクヴァラツヘリアの得点は両チームの差を明確に示した。キャラガーは「トップと下部リーグの対戦のようだ」と指摘。スロット監督のマンツーマン守備はDFのカバー範囲を広げすぎた。

「監督の試みは戦術的に完全に間違っていた」と彼は説明した。 「結果論なのは分かっているが、それが我々の仕事だ。4バックより5バックの方が守備がオープンになった。ピッチ全体でマンツーマンを守ったため、3センターバックが横幅をカバーしなければならず、スペースが生まれたからだ」