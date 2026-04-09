Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールがPSGに惨敗。ジェイミー・キャラガーが「毎試合ミスをする」とイブラヒマ・コナテを痛烈批判。
レッズのレジェンドが守備の弱点を指摘
キャラガーは、パルク・デ・プランスでの0-2の屈辱的敗戦後、リヴァプールの守備不安の主因としてコナテを指摘した。元主将は、批判がファン・ダイクに向かいがちだが、フランス代表DFの不安定なパフォーマンスが守備陣を危機に追い込んでいると主張した。
- Getty Images Sport
「シーズンを通してひどい」
キャラガーは、コナテが守備の基本レベルを維持できず、パートナーたちが組織的な守備を保てなくなっていると指摘した。
「DFは中盤へ飛び出し、マークすべき相手が空いてしまった。34歳のファン・ダイクはそこへ走り、あちこちを駆け回らなければならなかった」とキャラガーはCBSスポーツで語った。「彼にはできなかった。 今シーズン、ファン・ダイクには厳しい批判もあるが、それは酷だ。彼は全試合に出場しているのに、隣でプレーする選手はシーズン通じて低調で、今夜も同様だった。コナテは毎試合ミスを犯すため、彼と組むのは簡単ではない」
アルネ・スロット監督の戦術的賭けが裏目に出た。
5バックを試みたが、枠内シュート0本、支配率26％と惨敗。ドゥエとクヴァラツヘリアの得点は両チームの差を明確に示した。キャラガーは「トップと下部リーグの対戦のようだ」と指摘。スロット監督のマンツーマン守備はDFのカバー範囲を広げすぎた。
「監督の試みは戦術的に完全に間違っていた」と彼は説明した。 「結果論なのは分かっているが、それが我々の仕事だ。4バックより5バックの方が守備がオープンになった。ピッチ全体でマンツーマンを守ったため、3センターバックが横幅をカバーしなければならず、スペースが生まれたからだ」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは第2戦で流れを変えるため、巻き返し必須だ。リーグ戦3位以内を目指すチームは次にプレミアリーグでフラムと対戦する。現在5位で、3位マンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント、4位アストン・ヴィラとは5ポイント差。その後、チームは来週アンフィールドでPSGを迎え撃つ準備を進める。