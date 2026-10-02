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リヴァプールが7000万ポンドの買い戻し判断に直面する中、レアル・マドリーがバイエル・レバークーゼンのジャレル・クアンサーを標的に
マドリーがクアンサーを注視か
『BILD』によると、マドリーはレバークーゼンDFクアンサーを主要な移籍ターゲットの一人として特定している。リーガの同クラブは現在、23歳の同選手を徹底的に視察しており、ブンデスリーガでの直近のパフォーマンスに強い感銘を受けているという。
レアル・マドリーは来夏、少なくとも2人の新たなDFを獲得すると見込まれている。クアンサーは、スピード、アグレッシブなタックル、そして後方からの卓越したビルドアップ能力を兼ね備えており、クラブが求めるプロフィールに完璧に合致している。
この若きセンターバックは最近、代表ウィーク中にトーマス・トゥヘル率いるイングランドで輝きを放った。特にスペイン戦で3-2のスリリングな敗戦を喫した試合では、右サイドバックでマドリーのスター、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを差し置いて先発している。
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ブンデスリーガで躍動する
クアンサーのドイツでの目覚ましい台頭は、彼の初期の成長を見てきた人々にとって何ら驚きではない。DFは、イングランドの2025年U-21欧州選手権制覇で重要な役割を果たした後、クラブ記録となる3500万ユーロでリヴァプールからレヴァークーゼンに加入した。
新天地に到着して以降、彼はブンデスリーガで圧倒的な存在として難なく地位を確立している。戦術的な柔軟性により、伝統的なセンターバックとしても、現代的な右サイドバックとしても難なくプレーできる。
すでにスペインの首都でも強いつながりを築いており、イングランド代表でともに過ごした時期を通じて、マドリードの象徴的存在ジュード・ベリンガムと親しい友人関係にある。この強い絆は、今後の交渉でマドリードにとって極めて大きな優位性をもたらす可能性がある。
リヴァプールの買い戻しオプション
マドリーが強い関心を示しているものの、下部組織出身のクアンサーを巡る争奪戦で、リヴァプールはいまなお大きな切り札を握っている。アンフィールドのクラブは、クアンサーのレヴァークーゼンとの契約に7000万ユーロの買い戻し条項を巧みに盛り込んでいた。
リヴァプールは2027年6月15日まで、この独占的なオプションを行使できる。驚異的な成長ぶりを踏まえれば、クラブが彼をプレミアリーグに呼び戻さない決断を下すとすれば、それは大きな驚きだろう。たとえリヴァプールが見送ったとしても、クアンサーにトップクラブからの関心が途絶えることはない。DFとしての傑出したパフォーマンスにより、彼は欧州で最も獲得を望まれる守備の才能の一人として確固たる地位を築いている。
- AFP
プレミアリーグの強豪クラブが関心を示す
クアンサー獲得を巡る争いは、すでにイングランド国内で激しさを増している。チェルシーは最近、正式に問い合わせを行っており、レバークーゼンの前監督シャビ・アロンソが同選手をスタンフォード・ブリッジへ連れて行くことを望んでいると報じられている。
アーセナルもここ数カ月で動きを見せている。アーセナルは昨年8月、このDFに対して6500万ユーロという巨額オファーを提示したが、レバークーゼンは重要な戦力を引き留めるため、これを即座に拒否した。
契約は2030年まで残っており、レバークーゼンには現時点で売却を急ぐ財政的な圧力はない。しかし、マドリー、チェルシー、そしてアーセナルからの関心の高まりは、大型移籍が水面下で現実味を帯びつつあることを示している。
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