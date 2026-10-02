『BILD』によると、マドリーはレバークーゼンDFクアンサーを主要な移籍ターゲットの一人として特定している。リーガの同クラブは現在、23歳の同選手を徹底的に視察しており、ブンデスリーガでの直近のパフォーマンスに強い感銘を受けているという。

レアル・マドリーは来夏、少なくとも2人の新たなDFを獲得すると見込まれている。クアンサーは、スピード、アグレッシブなタックル、そして後方からの卓越したビルドアップ能力を兼ね備えており、クラブが求めるプロフィールに完璧に合致している。

この若きセンターバックは最近、代表ウィーク中にトーマス・トゥヘル率いるイングランドで輝きを放った。特にスペイン戦で3-2のスリリングな敗戦を喫した試合では、右サイドバックでマドリーのスター、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを差し置いて先発している。