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Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

リヴァプールが「迷い犬」を捕獲。マルセイユ新会長、リヴァプールの「期待外れ」な支出を痛烈批判。

リヴァプール
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フロリアン・ヴィルツ

オリンピック・マルセイユの新会長に就任したステファン・リシャールは、早速存在感を示した。リヴァプールの昨夏の大型補強を皮肉り、巨額投資が必ずしもピッチ上の成功につながるとは限らないと指摘した。

  • リチャードがリヴァプールの巨額投資を批判

    金曜日の就任会見でマルセイユの新会長は、現代サッカーの財務管理について明確に語り、リヴァプールを非効率的な支出の例に挙げた。オーナーのフランク・マコート氏と共登壇したリシャール氏は、OMの野心をイングランドの強豪と比べ、本音を語った。

    「OMは毎年チャンピオンズリーグに出場する少数クラブの一つで、そのためリーグ・アンでトップ3に入らなければならない」とリシャールは説明した。「だが問題は金だけではない。リヴァプールは昨夏4億8000万ユーロを投資したにもかかわらず……失敗とは言わないが、大きな失望がある」


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  • Hugo Ekitike Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images

    アンフィールドでの出費の多い夏

    リチャードが示した数字は、この夏に多くの選手が出入りしたクラブの変革を示している。

    スカウトチームの指導の下、リヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、アレクサンダー・イサク、ウーゴ・エキティケといった有望株を獲得。プレミアリーグ制覇に続き、欧州の頂点へ返り咲くのが目的だった。

    その資金を確保するため、ルイス・ディアスとダーウィン・ヌニェスを放出した。しかし、これらの大型補強にもかかわらず、リチャードのような観察者は納得せず、スタッド・ヴェロドロームでの会見で公に批判した。


  • マルセイユの過渡期

    リチャードはマージーサイドの現状に批判的だが、彼が引き継ぐクラブは今、大規模な組織改革の真っただ中にある。前会長のパブロ・ロンゴリアと、高く評価されていたロベルト・デ・ゼルビ監督の退任で混乱が続く中、首脳陣はリチャードのリーダーシップに期待し、チームを安定させ、欧州の舞台での地位を維持しようとしている。

    CL出場権を争うマルセイユにとって、これは必須条件だ。リチャードは財政制約を強調したが、欧州トップ大会への定着という重圧は変わらない。


  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    OMの次は？

    リチャードの発言は、クラブが結果を追い求める中で出た。金曜夜、上位3位入りの望みを繋ぐため、最下位FCメスとの必須勝利試合が待っている。