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リヴァプールが「迷い犬」を捕獲。マルセイユ新会長、リヴァプールの「期待外れ」な支出を痛烈批判。
リチャードがリヴァプールの巨額投資を批判
金曜日の就任会見でマルセイユの新会長は、現代サッカーの財務管理について明確に語り、リヴァプールを非効率的な支出の例に挙げた。オーナーのフランク・マコート氏と共登壇したリシャール氏は、OMの野心をイングランドの強豪と比べ、本音を語った。
「OMは毎年チャンピオンズリーグに出場する少数クラブの一つで、そのためリーグ・アンでトップ3に入らなければならない」とリシャールは説明した。「だが問題は金だけではない。リヴァプールは昨夏4億8000万ユーロを投資したにもかかわらず……失敗とは言わないが、大きな失望がある」
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アンフィールドでの出費の多い夏
リチャードが示した数字は、この夏に多くの選手が出入りしたクラブの変革を示している。
スカウトチームの指導の下、リヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、アレクサンダー・イサク、ウーゴ・エキティケといった有望株を獲得。プレミアリーグ制覇に続き、欧州の頂点へ返り咲くのが目的だった。
その資金を確保するため、ルイス・ディアスとダーウィン・ヌニェスを放出した。しかし、これらの大型補強にもかかわらず、リチャードのような観察者は納得せず、スタッド・ヴェロドロームでの会見で公に批判した。
マルセイユの過渡期
リチャードはマージーサイドの現状に批判的だが、彼が引き継ぐクラブは今、大規模な組織改革の真っただ中にある。前会長のパブロ・ロンゴリアと、高く評価されていたロベルト・デ・ゼルビ監督の退任で混乱が続く中、首脳陣はリチャードのリーダーシップに期待し、チームを安定させ、欧州の舞台での地位を維持しようとしている。
CL出場権を争うマルセイユにとって、これは必須条件だ。リチャードは財政制約を強調したが、欧州トップ大会への定着という重圧は変わらない。
- AFP
OMの次は？
リチャードの発言は、クラブが結果を追い求める中で出た。金曜夜、上位3位入りの望みを繋ぐため、最下位FCメスとの必須勝利試合が待っている。