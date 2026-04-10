リヴァプールが「迷い犬」を捕獲。マルセイユ新会長、リヴァプールの「期待外れ」な支出を痛烈批判。

金曜日の就任会見でマルセイユの新会長は、現代サッカーの財務管理について明確に語り、リヴァプールを非効率的な支出の例に挙げた。オーナーのフランク・マコート氏と共登壇したリシャール氏は、OMの野心をイングランドの強豪と比べ、本音を語った。

「OMは毎年チャンピオンズリーグに出場する少数クラブの一つで、そのためリーグ・アンでトップ3に入らなければならない」とリシャールは説明した。「だが問題は金だけではない。リヴァプールは昨夏4億8000万ユーロを投資したにもかかわらず……失敗とは言わないが、大きな失望がある」



