リヴァプールが、移籍市場で1億ユーロと評価されるRBライプツィヒの注目株、ヤン・ディオマンデの獲得を阻まれる可能性

スカイ・ドイツの記者フロリアン・プレッテンベルク氏は、この契約の複雑な内情を明らかにし、移籍条項の削除こそが、同クラブがこのウイング選手を引き留めるための計画における「最も重要な要素」であると指摘した。

「RBライプツィヒは、ヤン・ディオマンデに対し、リリース条項を追加することなく、新契約と実績に応じた昇給を提示する計画だ」とプレッテンベルクは述べた。「RBは19歳の逸材をもう1シーズン残留させたいと考えているが、1億ユーロからのオファーであれば検討する意向だ。リヴァプールは彼を注視しており、代理人と連絡を取り続けている。」