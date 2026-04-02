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リヴァプールが、移籍市場で1億ユーロと評価されるRBライプツィヒの注目株、ヤン・ディオマンデの獲得を阻まれる可能性
ライプツィヒ、アンフィールドからの引き抜きを阻止へ
ドイツのスカイによると、このブンデスリーガのクラブは、19歳の若き逸材と新たな長期契約を結ぶべく、精力的に動いているという。 提案されている契約には、彼の最近の素晴らしい活躍を踏まえた大幅な給与アップが含まれているが、獲得を検討するクラブにとっては重大な条件が付随している。ライプツィヒの第一の目的は、既存および将来の移籍金条項をすべて排除することだ。これにより、クラブは関心を持つクラブが単に定額の移籍金を支払うだけで交渉を回避できないようにし、事実上、リヴァプールに交渉の場で要求を受け入れるよう迫ることを確実にする。
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契約戦略
スカイ・ドイツの記者フロリアン・プレッテンベルク氏は、この契約の複雑な内情を明らかにし、移籍条項の削除こそが、同クラブがこのウイング選手を引き留めるための計画における「最も重要な要素」であると指摘した。
「RBライプツィヒは、ヤン・ディオマンデに対し、リリース条項を追加することなく、新契約と実績に応じた昇給を提示する計画だ」とプレッテンベルクは述べた。「RBは19歳の逸材をもう1シーズン残留させたいと考えているが、1億ユーロからのオファーであれば検討する意向だ。リヴァプールは彼を注視しており、代理人と連絡を取り続けている。」
1億ドル規模の評価額
クラブはこの10代の選手がもう1シーズン、レッドブル・アリーナに残留することを望んでいるが、内部では彼の移籍金として驚異的な1億ユーロ（8700万ドル／1億1500万ドル）という評価額を定めている。この高額な提示額は、世界サッカー界で最も資金力のあるクラブ以外をすべて遠ざけることを意図したものだ。 リヴァプールは依然としてこのコートジボワール人選手を高く評価している。しかし、契約解除条項が存在しないため、リヴァプールは強硬な価格交渉で知られるクラブとの過酷な交渉を強いられる見通しであり、その結果、今夏の獲得が叶わない可能性もある。
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次は何が待っているのでしょうか？
ディオマンデが選択肢を検討している中、状況は依然として流動的だ。昇給は魅力的だが、脱出の道がない契約に縛られる可能性は、欧州のビッグクラブが注目する中で自身の評価が現在史上最高潮にあることを自覚している選手にとって、難点となり得る。しかし、彼は当面、ライプツィヒが来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるよう尽力することに集中するだろう。 オレ・ヴェルナー監督率いるチームは現在、27試合で勝ち点55を獲得し、ブンデスリーガ4位につけている。3位のシュトゥットガルトとは勝ち点3差だ。次の試合は土曜日にヴェルダー・ブレーメンと対戦する。