リヴァプールが、イブラヒモビッチが注目するウイングのビクター・ムニョスを獲得した

リヴァプールは、オサスナ所属のウイング、ビクトル・ムニョスを4000万ユーロの契約解除条項で獲得する準備が整った。ANSAによると、スペイン代表でW杯に出場中の22歳を正式に獲得する前に、クラブは医療スタッフを米国に派遣した。
3月に代表デビューし、左右両サイドをこなすムニョスは、6年契約を結ぶ見込み。今月初め、アルネ・スロット監督からアンドニ・イラオラ監督に交代したリヴァプールにとって、初の補強となる。
リヴァプールは、オサスナ所属のウイング、ビクトル・ムニョスを4000万ユーロの契約解除条項で獲得する準備が整った。ANSAによると、スペイン代表でW杯に出場中の22歳を正式に獲得する前に、クラブは医療スタッフを米国に派遣した。
3月に代表デビューし、左右両サイドをこなすムニョスは、6年契約を結ぶ見込み。今月初め、アルネ・スロット監督からアンドニ・イラオラ監督に交代したリヴァプールにとって、初の補強となる。
ムニョスはバルセロナ「マシア」のユース出身で、レアル・マドリードで2試合途中出場した後、2025年7月にオサスナへ移籍した。 2025-26シーズンは降格圏すぐ上で終えたオサスナで、ムニョスは34試合出場（31試合先発）、6ゴール2アシストを記録した。
ここ数か月、ミランもムニョスを注目していた。特にズラタン・イブラヒモビッチは彼を高く評価していた（詳細はこちら）。