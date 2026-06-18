リヴァプールが、イブラヒモビッチが注目するウイングのビクター・ムニョスを獲得した

リヴァプールは、オサスナ所属のウイング、ビクトル・ムニョスを4000万ユーロの契約解除条項で獲得する準備が整った。ANSAによると、スペイン代表でW杯に出場中の22歳を正式に獲得する前に、クラブは医療スタッフを米国に派遣した。





3月に代表デビューし、左右両サイドをこなすムニョスは、6年契約を結ぶ見込み。今月初め、アルネ・スロット監督からアンドニ・イラオラ監督に交代したリヴァプールにとって、初の補強となる。