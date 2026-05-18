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リヴァプールが獲得を狙うヤン・ディオマンデが、受賞したデビューシーズンを経てRBライプツィヒに残留すると発表した。
チャンピオンズリーグがライプツィヒ残留の鍵
プレミアリーグの関心があっても、ディオマンデは当面レッドブル・アレーナに残る。2030年までの長期契約を理由に、クラブへの忠誠心を示した。
リヴァプールが長期的な攻撃戦力として注目していたが、彼はドイツでチャンピオンズリーグを戦う機会を重視している。来季も残留するか問われた19歳は『キッカー』に「はい」と答え、「今は考えていません」と続けた。 「ライプツィヒと契約があり、ここでプレーするのは楽しい。将来は分からない。誰もが野心を持つ。僕の夢は、可能な限り最高レベルでプレーすることだ」
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記録的なルーキーシーズンの活躍が報われた
彼の残留が正式に決定したのは、個人としての大きな栄誉に続く形となった。ディオマンデは2025/26シーズンの「ルーキー・オブ・ザ・シーズン」を受賞し、ドイツ1部リーグにおける彼の驚異的な活躍が評価された。ハンブルクのDFルカ・ヴスコヴィッチやバイエル・レバークーゼンのイブラヒム・マザといった強豪を抑え、この名誉あるトロフィーを手にした。
ブンデスリーガでは12ゴール8アシストを記録し、クリストフ・バウムガルトナーを除けばチーム最多。1対1でも55%の勝率を誇り、技術とフィジカルの高さを示した。
オレ・ヴェルナー監督からの絶賛
ライプツィヒのオレ・ヴェルナー監督は、この1年、若きスターを惜しみなく称賛してきた。監督は、彼がスタメンに定着できた主な理由として、勤勉さと多才さを度々挙げている。ディオマンデの才能を最大限に引き出すヴェルナー監督の存在は、彼がチームに残留したいと願う大きな要因だ。
「相手チームを警戒させ、守備に戻り、敵陣へ走り込む。そのプレーは完璧なパッケージだ」とヴェルナー監督は今シーズン序盤に語った。「彼は人柄も良く、素晴らしい若者で、並外れた才能を持つ選手だ」
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ディオマンデの驚異的な台頭
ディオマンデは昨夏RBライプツィヒに加入し、2030年までの5年契約を結んだ。彼の急速な成長により、ライプツィヒの有望な若手としてだけでなく、世界的に注目される存在になった。昨夏以降、市場価値の上昇額で彼を超える選手はいない。