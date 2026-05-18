彼の残留が正式に決定したのは、個人としての大きな栄誉に続く形となった。ディオマンデは2025/26シーズンの「ルーキー・オブ・ザ・シーズン」を受賞し、ドイツ1部リーグにおける彼の驚異的な活躍が評価された。ハンブルクのDFルカ・ヴスコヴィッチやバイエル・レバークーゼンのイブラヒム・マザといった強豪を抑え、この名誉あるトロフィーを手にした。

ブンデスリーガでは12ゴール8アシストを記録し、クリストフ・バウムガルトナーを除けばチーム最多。1対1でも55%の勝率を誇り、技術とフィジカルの高さを示した。