彗星の如く台頭した19歳は、それでも「まだ完成された選手ではない」と謙虚だ。 「僕は人間だ。ミスをする。悪い試合をしたら認め、次に備える。今シーズンもひどい試合をした」と語った。

この向上心でリーグ最多118回のドリブル成功など驚異的な数字を残し、彼は日々1％の成長を追い求める。

その謙虚さは人柄の良さを示し、彼の言葉はほとんどが人を鼓舞する。「時にはプレッシャーがあるのも良い。毎日、毎分、毎秒、全力を尽くせ。毎日、たとえ1％でも改善しよう」



