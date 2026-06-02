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リヴァプールが狙うヤン・ディオマンデが、クリスティアーノ・ロナウドに代わって自分を刺激する現役スターを明かした。1億ユーロでのプレミアリーグ移籍が噂されている。
移り変わる偶像と偉大さへの追求
「以前はクリスティアーノ・ロナウドやR9（ロナウド）を尊敬していましたが、今はヴィニシウスや[キリアン]・ムバッペを参考にしています」とディオマンデはスカイ・スポーツに語った。「同じポジションの選手の良いところを学び、ピッチで再現できるよう努力しています」
彼の言葉は、中央ではなくサイドで輝く現代のスターへ関心が移っていることを示している。
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ディオマンデの台頭は、ひたむきな努力によって支えられた
彗星の如く台頭した19歳は、それでも「まだ完成された選手ではない」と謙虚だ。 「僕は人間だ。ミスをする。悪い試合をしたら認め、次に備える。今シーズンもひどい試合をした」と語った。
この向上心でリーグ最多118回のドリブル成功など驚異的な数字を残し、彼は日々1％の成長を追い求める。
その謙虚さは人柄の良さを示し、彼の言葉はほとんどが人を鼓舞する。「時にはプレッシャーがあるのも良い。毎日、毎分、毎秒、全力を尽くせ。毎日、たとえ1％でも改善しよう」
1億ポンドの移籍を巡る争い
リヴァプールは、移籍するサラーの代役としてディオマンデを理想と見ていたが、現在はパリのクラブと競争している。ディオマンデはTikTokで「リヴァプールでプレーしたい。僕は大のリヴァプールファンだ」と語っていた。 父も私も、私がアンフィールドでプレーする日を夢見ている。その夢を叶えたい」
しかし移籍金は高額だ。 RBライプツィヒは売却を検討するだけでも約1億ユーロ（8600万ポンド／1億1600万ドル）を要求すると報じられており、同クラブのオリバー・ミンツラフ代表は「来シーズンも間違いなく我々と共にいる」とコメントしている。ディオマンデの契約は2030年まで残っている。
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エレファンツと共に紡ぐワールドカップへの夢
移籍騒動の前に、ディオマンデが最も力を入れるのはコートジボワール代表としてのワールドカップだ。「母国をできるだけ遠くへ導きたい」と語った。グループステージではドイツと対戦し、国内リーグのライバルやチームメイトとも顔を合わせる。
トロントでの試合ではライプツィヒの主将デビッド・ラウムと対戦する。「彼は僕の主将で、ときどき『殺してやる』とからかい合うけど、友達だ」とディオマンデ。「対戦してユニフォームを交換するのは良い経験になる。楽しみだ」