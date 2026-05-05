Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールが去就を明確にする中、アヤックスは新監督候補アルネ・スロット氏の獲得へ大胆な一歩を踏み出した。
クライフがトップ選手を狙う
アヤックスの選手たちが今シーズンの巻き返しに注力する一方、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは暫定監督オスカル・ガルシアの後任探しを水面下で進めている。最有力は依然としてジローナのミシェルだが、『デ・テレグラフ』紙によると、クラブはスロット監督の獲得も検討。クライフは、PSVアイントホーフェンで契約を延長したピーター・ボスと並び、スロットを同クラブを率いることができる数少ないオランダ人監督と評価している。
- Getty Images Sport
そのアプローチは無駄だと見なされた
エールディヴィジでの実績
47歳の監督への関心は、オランダ1部での実績、特にロッテルダムでの3年間で示した改革にある。 フェイエノールトでは2022-23シーズンにエールディヴィジ制覇、翌年にはKNVBカップも獲得。さらにクラブを初のカンファレンスリーグ決勝へ導いた。今シーズン、マージーサイドでは成績が振るわないが、スロットは2027年6月までアンフィールドとの契約を残しており、プレミアリーグでの長期プロジェクトを放棄する意向はない。
- Getty Images Sport
リーダーシップを求めて
アヤックスはクライフの指導で夏に組織改革を予定しており、他の候補に目を向ける必要がある。首脳陣には、支配力と欧州での存在感を回復できる監督就任が強く求められている。一方、スロット監督率いるリヴァプールは重要な局面だ。リーグ連覇を逃したが、過密日程を乗り切り、来季CL出場権を得るために好成績でシーズンを終える必要がある。