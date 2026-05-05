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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

リヴァプールが去就を明確にする中、アヤックスは新監督候補アルネ・スロット氏の獲得へ大胆な一歩を踏み出した。

アルネ・スロット
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リヴァプール
女子エールディビジ
プレミアリーグ

アヤックスがリバプールのアーネ・スロット監督に大胆なオファーを提示したと報じられた。テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが新監督探しを急いでいるためだ。エールディヴィジの強豪は再建を率いる候補を探しているが、元フェイエノールト監督のスロット氏は厳しいシーズンを過ごしてもリバプールに留まる意向のようだ。

  • クライフがトップ選手を狙う

    アヤックスの選手たちが今シーズンの巻き返しに注力する一方、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは暫定監督オスカル・ガルシアの後任探しを水面下で進めている。最有力は依然としてジローナのミシェルだが、『デ・テレグラフ』紙によると、クラブはスロット監督の獲得も検討。クライフは、PSVアイントホーフェンで契約を延長したピーター・ボスと並び、スロットを同クラブを率いることができる数少ないオランダ人監督と評価している。

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    そのアプローチは無駄だと見なされた

    47歳の彼をオランダに呼び戻そうとする試みは、本人と所属クラブのどちらからもほとんど前向きな反応を得られなかった。ジャーナリストのマイク・フェルウェイはポッドキャストKick-off』で、リヴァプールの監督に関する打診の結果を詳しく語った。彼は「彼らもアルネ・スロットについて打診していたと改めて聞かされた。スロットは依然として確固たる地位にあり、リヴァプールで指揮を続ける」と述べた。 また、スロット自身も現時点ではアヤックス移籍に前向きではないという。

  • エールディヴィジでの実績

    47歳の監督への関心は、オランダ1部での実績、特にロッテルダムでの3年間で示した改革にある。 フェイエノールトでは2022-23シーズンにエールディヴィジ制覇、翌年にはKNVBカップも獲得。さらにクラブを初のカンファレンスリーグ決勝へ導いた。今シーズン、マージーサイドでは成績が振るわないが、スロットは2027年6月までアンフィールドとの契約を残しており、プレミアリーグでの長期プロジェクトを放棄する意向はない。

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    リーダーシップを求めて

    アヤックスはクライフの指導で夏に組織改革を予定しており、他の候補に目を向ける必要がある。首脳陣には、支配力と欧州での存在感を回復できる監督就任が強く求められている。一方、スロット監督率いるリヴァプールは重要な局面だ。リーグ連覇を逃したが、過密日程を乗り切り、来季CL出場権を得るために好成績でシーズンを終える必要がある。

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