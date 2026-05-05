リヴァプールが去就を明確にする中、アヤックスは新監督候補アルネ・スロット氏の獲得へ大胆な一歩を踏み出した。

47歳の監督への関心は、オランダ1部での実績、特にロッテルダムでの3年間で示した改革にある。 フェイエノールトでは2022-23シーズンにエールディヴィジ制覇、翌年にはKNVBカップも獲得。さらにクラブを初のカンファレンスリーグ決勝へ導いた。今シーズン、マージーサイドでは成績が振るわないが、スロットは2027年6月までアンフィールドとの契約を残しており、プレミアリーグでの長期プロジェクトを放棄する意向はない。